明治28年創業の菓子専門商社・株式会社丸井スズキがプロデュースする菓子ブランド「日本橋錦豊琳」は、2026年7月2日、「日本橋錦豊琳 東京駅グランスタ東京店」をリニューアルし、東京駅限定店舗「日本橋錦豊琳PLUS」としてオープンいたします。





“懐かしいを、新しいへ。月替わりの昔菓子”をコンセプトに、昔ながらのなじみあるお菓子を、味やスタイルにこだわりながら、現代の感性をPLUSして新たな魅力へと生まれ変わらせる。そんな思いを形にしたお菓子を月替わりでご提案する店舗です。





新店舗「日本橋錦豊琳PLUS」イメージ





これまで同店は、かりんとうを中心とした売場として展開してまいりましたが、今回のリニューアルでは、日本橋錦豊琳および運営会社である菓子専門商社 株式会社丸井スズキが商品づくりにおいて大切にしている「伝統と革新」の考え方を、より幅広い商品を通じてお客様へお届けしていきたいと考えています。





また、日本橋錦豊琳の代表商品であるかりんとうの展開はそのままに、東京駅グランスタ東京店限定の月替わり商品をそこにPLUSして販売する、毎月のお菓子選びが楽しみになるお店を目指します。









■ 東京駅グランスタ東京店 7月限定商品「わらび餅2種」

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● warabi-mochi＋ 梅酒(はちみつソース付)

昔ながらのわらび餅らしい、少しコシのある食感はそのままに、梅酒の甘酸っぱい風味をPLUSした、7月限定の和スイーツです。





ほどよい弾力のある食感と、口に広がる梅酒の香りが特長です。まずはそのままお召し上がりいただくと、梅酒ならではのすっきりとした甘酸っぱさをお楽しみいただけます。次に付属のはちみつソースをかけると、まろやかな甘みが加わり、また違った味わいに。ひとつの商品で、2通りのおいしさをお楽しみいただけます。





価格 ：594円(税込)

内容量 ：1枚

特定原材料等29品目：なし

販売期間 ：2026年7月2日(木)から7月31日(金)まで

販売店舗 ：東京駅グランスタ東京店(日本橋錦豊琳PLUS)

※アルコール使用





warabi-mochi＋ 梅酒(はちみつソース付)





● warabi-mochi＋ あんこ(宇治抹茶きなこ付)

もちっとした食感と、あずきの豊かな風味を楽しめる、7月限定の和スイーツです。





噛むごとに広がるあんこのやさしい甘みに、付属の宇治抹茶きなこをかけることで、抹茶のほろ苦さと香ばしさをPLUS。あんこと宇治抹茶きなこが重なり合い、甘みとほろ苦さのバランスが心地よい、奥行きのある味わいをお楽しみいただけます。

冷やしてお召し上がりいただくと、もちもちとした食感がより引き立ち、夏のおやつにもおすすめです。





価格 ：594円(税込)

内容量 ：1枚

特定原材料等29品目：小麦・大豆

販売期間 ：2026年7月2日(木)から7月31日(金)まで

販売店舗 ：東京駅グランスタ東京店(日本橋錦豊琳PLUS)





warabi-mochi＋ あんこ(宇治抹茶きなこ付)





■ リニューアルオープン記念 ノベルティプレゼント

実施日：2026年7月2日(木)～7月31日(金)

※数量限定のため、無くなり次第終了となります。





● 日本橋錦豊琳PLUS オリジナルコンパクトミラー

期間中、7月限定商品「わらび餅」を含む税込2,500円以上お買い上げのお客様にプレゼントいたします。





持ち運びにも便利なカードタイプのコンパクトミラー





■店舗概要

店舗名称 ：東京駅グランスタ東京店(日本橋錦豊琳PLUS)

所在地 ：〒100-0005 千代田区丸の内1-9-1

JR東日本東京駅構内B1「グランスタ東京」(改札内)

営業時間 ：8:00～22:00、日祝日8:00～21:00

定休日 ：なし ※館の休業日に準ずる

お問い合わせ：03-3287-8010(8:00～22:00)









■日本橋錦豊琳(にほんばしにしきほうりん)について

日本橋錦豊琳は、明治28年創業の老舗菓子商社・株式会社丸井スズキがプロデュースする菓子ブランドです。





江戸時代、様々な人や物が集まる商業の中心地として発展してきた東京・日本橋。その中でも日本橋小伝馬町は、日本有数の問屋街として、目利きの人々が集まる商流の中心として栄えてきました。





日本橋錦豊琳は、そうした地にルーツを持つ丸井スズキの目利きを生かし、昔ながらのなじみのあるなつかしいお菓子を現代のものとして生まれ変わらせる。こうした考えのもと、代表商品のかりんとうをはじめ、さまざまなお菓子を取り揃えています。





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● 小伝馬町 本店

所在地 ：〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町16-14

営業時間 ：9:30～18:30

定休日 ：第一・最終土曜日・日祝日(※12月毎週土曜日)

お問い合わせ：03-6661-1472





● 東京スカイツリータウン・ソラマチ店

所在地 ：〒131-0045 東京都墨田区押上1-1-2

東京スカイツリータウン・ソラマチ2F

営業時間 ：10:00～21:00

定休日 ：なし ※館の休業日に準ずる

お問い合わせ：03-5809-7261





● 舞浜イクスピアリ店

所在地 ：〒279-8529 千葉県浦安市舞浜1-4

イクスピアリ1F ザ・コートヤード

営業時間 ：平日 11:00～21:00、土日祝 10:00～21:00

定休日 ：なし ※館の休業日に準ずる

お問い合わせ：047-305-5836





● 北千住マルイ店

所在地 ：〒120-8501 東京都足立区千住3丁目92

北千住マルイ1階 「まるい食遊館」内

営業時間 ：10:00～20:00

定休日 ：なし ※館の休業日に準ずる

お問い合わせ：03-6806-2556









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