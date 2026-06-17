ジークスタースポーツエンターテインメント株式会社（東京都品川区、代表取締役社長：黒田真一）がマネジメントするリーグＨ（運営：一般社団法人日本ハンドボールリーグ）所属のジークスター東京は、佐藤智仁監督が2025-26シーズンをもちまして契約満了となり、退任することとなりましたのでお知らせいたします。 コーチ時代を含め、4シーズンにわたりチームに多大なる貢献をもたらしていただいたことに心から感謝申し上げるとともに、佐藤監督の今後のさらなるご活躍を心よりお祈り申し上げます。

佐藤智仁監督 コメント

いつもジークスター東京への温かい応援をありがとうございます。 この度、3年間務めさせていただいた監督を退任することになりました。 全てを懸けられるほどの世界で過ごすことができ、たくさんの方々に支えられて、ハンドボール人として本当に幸せな3年間を過ごすことができました。心より感謝申し上げます。 また、いつも私をヒリヒリするような緊張感に包み、眠れない日々をくれた対戦相手の皆様にも、本気でハンドボールに向き合う時間をいただけたことに感謝を伝えたいです。 私を信じてくださっていたファンの皆様、毎日厳しいトレーニングに励んでくれた選手たち、そして勝利のために尽くしてくれたスタッフに対しては、日本一に届かず申し訳ない気持ちでいっぱいです。 ただ、私個人の思いを言わせていただければ、少し心が落ち着いた今、これほど優勝を狙える素晴らしいチームで戦えたこと、1万人の観客の前で指揮を執れたこと、そして眠れなくなるほどハンドボールに没頭できたこの年月は、本当に幸せだったのだと感じています。チームには感謝しかありません。 最後は悔しい結果となりましたが、一番近くで選手の凄さを目の当たりにし、ファンの皆様の「GO ZEEK」という声の力強さに心を震わせ、やっぱりジークスターは日本一になれるチームだと確信しました。 来シーズン、さらなる進化を遂げるジークスターの試合の中に、私が残した何かがほんの少しでも垣間見えたらいいな、なんて自分勝手に願っています。 チームには素晴らしい思い出をいただきました。そして、選手、スタッフ、ファンの皆様には、輝かしい未来があると信じています。 またどこか、ハンドボールのある場所で見かけたときには、ぜひ声をかけていただけたら嬉しいです。 今まで本当にありがとうございました。

プロフィール

佐藤 智仁（さとう ともひと） 生年月日：1985年5月14日 出身地：愛知県 経歴： 笹島中学、愛知高校、名城大学を経て2008年からJHL所属の湧永レオリックでプレー。2019年に引退後、ドイツブンデスリーガのSG Flensburg-Handewittにてコーチングを学ぶためにドイツへ留学。SG Flensburg-Handewittユースチーム（U16、U18、ジュニアチーム）でもアシスタントコーチを務めた。その後、21年9月から22年4月末まで湧永レオリックにてコーチとして活動。22年8月よりジークスター東京コーチ、23年4月より監督。