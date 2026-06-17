7月5日（日）、自然に触れながら学べる体験学習型イベント

「生態系も学べる！ザリガニ釣り体験」を開催

相鉄グループは、2026年7月5日（日）、大和市の自然の核として位置づけられる公園「泉の森」（神奈川県大和市）にて、「相鉄線沿線 学びクラブ」 の一環として「生態系も学べる！ザリガニ釣り体験」を開催します。

「相鉄線沿線 学びクラブ」は、自然の中で学びながら楽しむことを通し、相鉄線沿線の魅力をより多くの方に知っていただき、地域に興味を持っていただくことを目的に開催している体験学習イベントです。2022年から地域にお住まいの方々をはじめ、さまざまな方のご支援のもと、相鉄線沿線ならではのイベントにご参加いただくことで、「この街が好き！」を育んでまいりました。なお、今回開催するザリガニ釣り体験は、学びクラブとして初めての開催となります。

【「生態系も学べる！ザリガニ釣り体験」の内容】

■ザリガニ釣り 大和市の自然の核として位置づけられる公園「泉の森」の池でザリガニを釣り、観察を行います。

■講師によるワークショップ 講師をお招きして、自然や生き物、生態について学びます。

相鉄グループでは、今後も、さまざまな企画を通じて、沿線にお住まいの皆さまが快適に暮らせる環境づくりはもちろん、次代を担う子どもたちが地域の中で育まれ、成長した後にも地域に愛着と誇りを持てるような、「住んでみたい」「住み続けたい」と思える「まちづくり」を目指してまいります。

「生態系も学べる！ザリガニ釣り体験」の概要

1．開催日時

2026年7月5日（日）10:00～12:00・14:00～16:00（予定） ※各回30分前から受付開始 ※小雨決行・荒天中止

2．開催場所

大和市「泉の森」（神奈川県大和市） 神奈川県大和市上草柳1728 ※相鉄本線「相模大塚駅」徒歩15分

3．開催内容（予定）

〇ザリガニ釣り 大和市の自然の核として位置づけられる公園「泉の森」の池でザリガニを釣り、観察を行います。 〇講師によるワークショップ 講師をお招きして、自然や生き物、生態について学びます。

4．参加方法

事前申し込み制（抽選制） 相鉄線沿線のイベント、エリアマネジメント拠点の活動情報サイト「コトコト！」よりお申し込みく ださい。

https://www.sotetsu-bm-areamanagement.com/

5．参加費

1組1,000円（税込み） ※1組3人まで ※当日、受付にてお支払いいただきます。（現金のみ） ※釣竿のレンタル料金、飼育観察セットのお土産代を含みます。

6．募集人数

90人（1回45人×2回）

7．参加対象

5歳以上のお子さまとその保護者 ※未成年者のみは参加不可となります。

8．主催・協力・後援

〇主催 相鉄グループ 〇協力 ココペリプラス 〇後援 大和市役所

9．その他

〇イベント詳細は、相鉄沿線のイベント、エリアマネジメント拠点の活動情報サイト「コトコト！」 からご確認ください。

https://www.sotetsu-bm-areamanagement.com/

〇参加条件として、「相鉄線沿線 学びクラブ」公式LINEお友達追加・画面提示およびアンケートへの回答をお願いしています。 〇駐車場ご利用の場合、台数に限りがございます。（ご利用時間 9:00～19:00） 〇開催内容は変更となる場合があります。 〇当日ご案内する係員の指示に従っていただきますよう、ご協力をお願いします。 〇動きやすく、汚れてもよい服装でご参加ください。 〇当日は暑さや虫刺されが予想されます。熱中症予防のための水分補給や帽子の着用、虫除けスプレーなどの対策は、各自でご準備・ご対応をお願いいたします。 〇イベントの様子を静止画や動画で撮影し、後日公式ウェブサイトやSNS、ポスター等に使用する場合があります。ご参加いただいた方には、その旨ご了承いただいているものとします。 〇当日は、テレビ・新聞などのマスコミによる取材が入る可能性があります。ご参加いただいた方には、その旨ご了承いただいているものとします。

https://cdn.sotetsu.co.jp/media/2026/pressrelease/pdf/r26-95-c2h.pdf