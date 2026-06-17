【福井県あわら市】約15年ぶり開催！講談社「全国訪問おはなし隊」が7月25日・26日に来訪

福井県あわら市の図書館に、講談社の人気読書推進イベント「全国訪問おはなし隊」が約15年ぶりにやってきます。

550冊の絵本を積んだキャラバンカーの自由閲覧や、おはなし隊隊長による絵本や紙芝居のおはなし会など、子どもたちが本と触れ合える特別な機会です。

参加無料で、親子で楽しめる夏休みのお出かけイベントとして注目されています。





イベント概要

日時

2026年7月25日（土）、7月26日（日）

・キャラバンカー見学：10:00～11:30

・おはなし会：11:00～11:30（事前申込制）

会場

7月25日：芦原図書館（福井県あわら市二面32-21）

7月26日：金津図書館（福井県あわら市春宮2-14-1）

料金

無料

内容

・絵本550冊を載せたキャラバンカーの自由閲覧

・おはなし隊隊長による絵本の読み聞かせ・紙芝居

・参加者にオリジナルシールプレゼント

定員

おはなし会 各日50人（先着順）

対象

一人で座って話を聞ける子ども（保護者同伴可）

申込方法

二次元コード・図書館窓口・電話にて（申込期限：7月22日）

→お申し込みはコチラ

https://shinsei.e-fukui.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=LaLJSllZ

主催

あわら市芦原図書館、あわら市金津図書館

アクセス

JR芦原温泉駅から車で約15分圏内

あわら湯のまち駅から車で約10分圏内

温泉街からもアクセスしやすい立地

ホームページ

https://www.city.awara.lg.jp/event-into/p015398.html





見どころ

■ 約15年ぶりの貴重な来訪

全国で人気の「おはなし隊」があわら市の図書館に帰ってくるのは約15年ぶり。地域としても待望のイベントです。

■ 550冊の絵本が並ぶ“移動図書館”体験

キャラバンカーには多彩な絵本を搭載。絵本との新しい出会いによって、子どもの興味が広がります。

■ 読み聞かせ＆紙芝居

おはなし隊隊長による読み聞かせは臨場感抜群です。

■ 参加無料＆来場特典つき

無料で参加できるうえ、子どもにはオリジナルシールのプレゼントがあり、満足度の高い体験に。

■ 夏休みの親子おでかけに最適

図書館という屋内施設で安心して過ごせる、天候に左右されないイベントとして人気を博しています。





開催背景・ストーリー

「全国訪問おはなし隊」は、講談社が社会貢献活動として1999年から全国で展開している読書推進プロジェクトです。これまでに24,000カ所以上、延べ200万人の子どもたちが参加してきました。

あわら市は温泉地として知られる一方、子どもの学びや文化活動にも力を入れており、今回の開催は「本との出会い」を通じた地域の教育・文化振興を目的としています。夏休み期間中の開催であることから、家族旅行で訪れる観光客にも文化体験の場を提供し、「観光＋学び」を実現する新たな魅力づくりとしても期待されています。

ホームページはコチラ

https://ohanashitai.kodansha.co.jp/

お問い合わせ情報

●あわら市芦原図書館

TEL：0776-78-7246

●あわら市金津図書館

TEL：0776-73-1011

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福井県あわら市

全国幸福度ランキングで、2014年から6回連続1位を獲得した福井県の北の玄関口であるあわら市。

北陸有数の温泉地で、開湯140周年を迎えた「あわら温泉」をはじめ、宿場町としての文化が残る「金津地区」、淡水釣りやカヌーが盛んな「北潟湖」、北陸街道の歴史が息づく「吉崎・細呂木地区」、豊かな実りや美しい景観の丘陵地、田園、森林など、様々な魅力にあふれ、暮らす人も訪れる人も幸せな気持ちになれるスポットが数多くあります。さらに、あわら温泉は第39回(2025年)「にっぽんの温泉100選」で全国7位にランクインしました。

感幸プロモーション動画 https://www.youtube.com/watch?v=17tT6gFXkwo

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