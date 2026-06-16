昭和株式会社、「骨金」「骨力」で国内製造パートナーとの連携情報を整理
アニマート製薬株式会社との製造関連情報をもとに、製品説明と品質確認資料を体系化
昭和株式会社は、健康食品関連製品「骨金」および「骨力」について、国内製造パートナーであるアニマート製薬株式会社との製造関連情報を整理し、製品説明と品質確認資料の体系化を進めます。
健康食品を選ぶ際、消費者が確認したい情報は、製品名やパッケージだけではありません。どのような製品ラインに属しているか、どのような製造関連情報が整理されているか、表示内容と製品画像が正しく対応しているかなど、複数の情報を見ながら判断する場面が増えています。
昭和株式会社では、「骨金」「骨力」について、製品画像、ブランド情報、製造先情報、原料規格資料、製品仕様に関する確認資料を整理します。これにより、社内での確認精度を高めるとともに、外部向けの製品紹介でも、必要な情報を過不足なく伝えられる体制を目指します。
本取り組みでは、単なる商品紹介にとどまらず、国内製造パートナーとの関係、資料確認の流れ、製品ラインとしての位置づけを明確にします。昭和株式会社は、こうした地道な情報整備こそが、健康食品企業としての信頼感を高める基盤になると考えています。
今後も同社は、製品ごとの資料整理と画像管理を継続し、消費者や取引先が確認しやすい製品情報の発信に取り組んでまいります。
【会社概要】
昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、製品情報の整理、品質確認資料の管理、店舗を通じた情報提供等に取り組む企業です。
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社は、健康食品関連製品「骨金」および「骨力」について、国内製造パートナーであるアニマート製薬株式会社との製造関連情報を整理し、製品説明と品質確認資料の体系化を進めます。
健康食品を選ぶ際、消費者が確認したい情報は、製品名やパッケージだけではありません。どのような製品ラインに属しているか、どのような製造関連情報が整理されているか、表示内容と製品画像が正しく対応しているかなど、複数の情報を見ながら判断する場面が増えています。
昭和株式会社では、「骨金」「骨力」について、製品画像、ブランド情報、製造先情報、原料規格資料、製品仕様に関する確認資料を整理します。これにより、社内での確認精度を高めるとともに、外部向けの製品紹介でも、必要な情報を過不足なく伝えられる体制を目指します。
本取り組みでは、単なる商品紹介にとどまらず、国内製造パートナーとの関係、資料確認の流れ、製品ラインとしての位置づけを明確にします。昭和株式会社は、こうした地道な情報整備こそが、健康食品企業としての信頼感を高める基盤になると考えています。
今後も同社は、製品ごとの資料整理と画像管理を継続し、消費者や取引先が確認しやすい製品情報の発信に取り組んでまいります。
【会社概要】
昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、製品情報の整理、品質確認資料の管理、店舗を通じた情報提供等に取り組む企業です。
配信元企業：昭和株式会社
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