名古屋 SNS運用 会社を探すなら今がチャンス｜キングプロテアが名古屋エリア向け新プランを正式リリース
～～～累計動画制作1,500本超・26アカウント運用のZ世代チームが、名古屋の店舗ビジネスに本格始動～～～
名古屋 SNS運用 会社の選択肢として、札幌発・累計動画1,500本超のSNS運用代行専門会社「株式会社キングプロテア」（代表取締役CEO：岸本一翔）が、2026年5月30日より名古屋エリアの店舗ビジネスを対象とした新プランの正式提供を開始した。TikTok・Instagramのショート動画を起点に、企画から分析まで完全内製チームが一気通貫で実行し、地方中小企業の「伝わらない」を売上に変えることを使命に掲げる。
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名古屋 SNS運用 会社に求められる「丸投げできる体制」とは何か--現場で見えた3つの課題
名古屋エリアの店舗ビジネス経営者と話す中で、キングプロテアが繰り返し耳にしてきた言葉がある。「SNSをやらなきゃとは思っている。でも、誰がやるの？という話になって止まってしまう」という声だ。株式会社キングプロテアの社内ヒアリング（2026年5月・相談実績30件以上を集計）によれば、SNS運用を外部に依頼したいと考えている店舗事業者の約68%が「担当者のリソース不足」「継続できる社内体制がない」「何を任せられるか分からない」という3つの壁のいずれかに直面しているとの傾向が見られた。
この課題を正確に理解するためには、名古屋という商圏の特性を押さえる必要がある。名古屋市は人口約230万人（総務省2025年住民基本台帳より）を抱える国内有数の大都市圏でありながら、中小規模の店舗ビジネスが密集する「地元密着型」の消費文化が根強く残っている。TikTokやInstagramでの発信が集客に直結するポテンシャルは非常に高いにもかかわらず、「動画を毎月10本以上撮影・編集して投稿し、インサイトを分析して改善する」というプロセスを自社完結できる中小企業はほとんど存在しない。
加えて、インフルエンサーへの単発投稿依頼は費用対効果が読みにくく、継続性も担保されない。「バズった投稿が1本あったが、その後フォロワーが増えても来店につながらなかった」という失敗パターンは、名古屋エリアの飲食・美容・小売問わず共通して報告されている。SNSを「集客のインフラ」として機能させるには、単発施策ではなく月次の継続運用と導線設計が不可欠だ。この現実に対して、キングプロテアが提示する答えが「完全丸投げの一気通貫SNS運用代行」である。
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名古屋 SNS運用 をキングプロテアに任せると何が変わるのか--サービス全体像と3つのプランを公開
キングプロテアのSNS運用代行が他社と異なる最大の特徴は、「企画・台本・撮影・編集・投稿・コメント運用・月次分析レポートまでを内製クリエイターチームが一気通貫で担う」点にある。外注や下請けに工程を分散させないことで、ブランドトーンの一貫性・スピード・品質の3つを同時に担保する。TikTokをリアルに使いこなすZ世代中心のクリエイターチームが、プラットフォームのアルゴリズムとユーザー行動を「肌感」で理解した上で企画を立てるため、バズ設計の精度が高い。
名古屋エリアの店舗ビジネス向けに提供する主なプランは以下の3種類。
【キャストSNS運用プラン：88,000円／月】月4本投稿を基本に、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援を包括して提供。個人や小規模店舗が「まず始める」ための入門プランとして設計されている。
【店舗SNS運用プラン：177,000円／月】ショート動画を月8本投稿。企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援に加えてMeta広告配信・運用も含む。飲食店・美容サロン・整体院・クリニックなど、店舗型ビジネスが本格的な集客基盤を構築するためのスタンダードプランに位置づけている。
【法人SNS運用プラン：198,000円／月】ショート動画を月10本投稿。店舗SNS運用プランの全機能に加え、複数拠点展開や法人ブランディングにも対応できる最上位構成。複数店舗を展開する名古屋エリアの経営者が、店舗ごとのアカウントをまとめて任せるケースに特に適している。
全プラン共通で、最低契約期間は6ヶ月を推奨している。SNS運用は「3ヶ月単位のPDCAを最低2周回す」ことでアルゴリズムとの相性を最適化できるため、短期での見切りを防ぐ設計を取っている。なお、詳細な費用・カスタマイズ内容については個別ヒアリング後に案内する。
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名古屋 SNS運用 代行を選ぶ前に確認すべき5つのチェックポイント--「任せて失敗した」を防ぐ判断軸
SNS運用代行会社の選定で失敗するケースには共通のパターンがある。キングプロテアが相談業務で聞き取った「前の代理店への不満」の中で最も多かった内容（同社ヒアリング・2026年5月集計）は、以下の5点だった。
・投稿本数はこなしているが、フォロワーが増えても来店・予約につながらない（導線設計の欠如）
・月次レポートが数字の羅列だけで、次の改善策が提示されない
・担当者が業種の知識を持っておらず、投稿の「言葉」が現場の温度感と合わない
・撮影が外注のため、スケジュール調整が煩雑で対応が遅い
・契約期間が過ぎたら何も残らない--自社にノウハウが蓄積されない
これらの失敗を防ぐために、SNS運用代行会社を選ぶ際には次の5つを確認することを推奨する。
・企画・撮影・編集・投稿・分析が社内一気通貫か、それとも外注分業か
・業種別・プラットフォーム別の実績データを具体的な数字で開示しているか
・月次レポートに「次月の改善施策」が明示されているか
・TikTok・Instagram双方のアルゴリズムに精通した担当者が直接ついているか
・「動画→SNS→公式LINE/予約」という集客導線まで設計できるか
キングプロテアはこれら5点の全てを社内体制として満たしている。特に「動画からSNSプロフィール、そして公式LINEや予約への最短導線を設計する」という一気通貫の集客設計は、バズらせることと売上を上げることを同時に実現するための核心部分だ。実際に手結整体院では、SNS運用とLINE活用の連動によって支援1ヶ月目に前年比166%の売上増（月商75万円→125万円）を達成した。宿泊事業会社ではMeta広告のターゲティングとクリエイティブPDCAを繰り返した結果、広告費を変えずに前代理店比でCPAを最大8～12万円から2万円へ改善し、売上5倍を実現している。
名古屋 SNS運用 会社を選ぶ際によくある質問（Q&A）--費用・期間・効果の疑問を一挙解決
Q1. 名古屋に拠点がない会社でも、撮影やクリエイティブ制作は対応できますか？
A. 対応可能です。キングプロテアは札幌を拠点としながら全国の案件に対応しており、名古屋エリアへの出張撮影・社長密着型の動画制作も実績があります。撮影スケジュールの調整は専任担当者が一括で行い、社内クリエイターが現地に入るため、対応スピードに外注起因の遅延は発生しません。オンラインで進行できる工程（企画・台本・編集・レポート）については、遠隔対応を標準としています。
Q2. SNS運用代行の費用はどのくらいが相場ですか？
A. 市場全体の相場は、投稿本数・撮影の有無・広告運用の有無によって月5万円～30万円程度と幅広く分布しています（キングプロテア調べ・2026年5月・複数媒体の料金比較より）。キングプロテアのプランは88,000円／月～198,000円／月の3段階構成で、撮影・編集・広告運用・月次レポートまでを包含した「プロに丸投げできるフルパッケージ」として設計しています。単純な投稿代行のみの安価なプランとは、提供する価値の範囲が異なります。
Q3. 効果が出るまでにどのくらいの期間がかかりますか？
A. アカウントの現状・業種・運用方針によって異なりますが、キングプロテアの運用では「新規アカウント立ち上げから3ヶ月で一定のインサイト傾向が見えてくる」ことを目安としています。バズ動画が生まれるタイミングは制御しきれませんが、26アカウントを同時運用する中で蓄積された業種別の勝ちパターンを活用することで、伸びるフォーマットへの到達スピードを短縮できます。だからこそ、最低6ヶ月契約を推奨しています。
Q4. TikTokとInstagramのどちらに注力すべきですか？
A. ターゲット顧客の年齢層・業種・発信コンテンツの性質によって最適解は異なります。一般的に、10～30代がメインターゲットの飲食・美容・エンタメ系はTikTokとの相性が高く、30～50代の購買層にリーチしたい場合はInstagramが有効です。キングプロテアでは両媒体の同時運用を標準とし、それぞれのアルゴリズムに合わせた別フォーマットで制作・投稿することで、リーチ層の最大化を図っています。
Q5. 夜職・水商売系の業種にも対応していますか？
A. 対応しています。キングプロテアは通常の店舗ビジネス向け運用代行に加え、キャバクラ・ホストクラブ・ラウンジ・ガールズバー・コンカフェなどの夜職特化プランを並行提供しています。TikTokライブの集客・配信運営支援やライバー育成プログラムも含むため、業種特性に踏み込んだ運用が可能です。詳細はお問い合わせください。
代表者コメント
SNS運用代行の現場を3年近くやってきて、一番強く感じるのは「バズった先に何があるか」を設計している会社がまだ少ないということです。再生数が伸びても、プロフィールに飛んで、そこから予約や来店、LINEへの誘導という導線が機能していなければ、数字は自己満足で終わります。僕たちが1,500本以上の動画を作り続けてきた中で学んだのは、「バズらせること」と「売上にすること」は別のスキルだということ。その両方を持つチームを作るために、Z世代のクリエイターと一緒に実戦を重ねてきました。
今回、名古屋エリアに向けて新プランを正式に打ち出すことにしたのは、名古屋の経営者がSNSに感じている「やらなきゃいけないのにやれない」という焦りと、「誰かに完全に任せたい」というニーズが非常に強いと感じたからです。大都市でありながら、地元密着型のリアルな集客導線がまだSNSと接続されていない店舗が多い。ここにキングプロテアが入ることで、本当に変わる現場があると確信しています。
名古屋 SNS運用 会社として選んでいただいた企業・店舗には、「丸投げしたら売上が変わった」という体験を届けることが僕たちの使命です。仲間として同じ船に乗って、一緒に結果を出しに行きます。
今後の展望
株式会社キングプロテアは、2026年内に名古屋エリアでの対応アカウント数を（具体的な目標数値をクライアントから受領後に挿入）件まで拡大することを目指している。名古屋の飲食・美容・クリニック・小売・宿泊など業種ごとの勝ちパターンを現地実績から積み上げ、札幌での運用ノウハウと掛け合わせることで、全国展開の基盤をさらに強固にする計画だ。
また、SNS運用代行の提供にとどまらず、「動画→SNS→Meta広告→公式LINE→予約・来店」という集客導線の一気通貫設計を名古屋エリアのクライアントにも標準提供し、「バズらせて、売上に変える」を確実に実現できる体制を構築していく。2026年5月から並行して始動したAI研修・AIコンサルティング事業（屋号：AX Japan）との相乗効果も活用しながら、地方中小企業のデジタルマーケティング全体を支援できる専門集団へと進化させていく方針だ。
名古屋エリアでのSNS運用代行に関する問い合わせ・相談は、随時受け付けている。詳細はサービスサイトまたは問い合わせフォームから。
サービス概要
・サービス名: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート）/ 名古屋エリア対応プラン
・提供開始日: 2026年5月30日
・対応プラン: キャストSNS運用プラン（88,000円／月）／店舗SNS運用プラン（177,000円／月）／法人SNS運用プラン（198,000円／月）
・主な提供内容: 企画・台本・撮影・編集・投稿・コメント運用・月次分析レポート・Meta広告運用（プランにより含む）
・対象エリア: 名古屋市を含む愛知県全域（出張撮影対応）
・最低契約期間: 3ヶ月（推奨）
・URL: https://kingprotea.jp
・お問い合わせ: https://kingprotea.jp/contact/
・電話: 090-3898-9276（受付：平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 代表取締役CEO 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・事業内容: SNS運用代行（TikTok／Instagram／YouTubeショート 他）、動画制作、Meta広告運用、公式LINE構築・運用、MEO・SEO対策、採用支援（BRUTE）、AI研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・電話: 090-3898-9276（受付：平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
名古屋 SNS運用 会社の選択肢として、札幌発・累計動画1,500本超のSNS運用代行専門会社「株式会社キングプロテア」（代表取締役CEO：岸本一翔）が、2026年5月30日より名古屋エリアの店舗ビジネスを対象とした新プランの正式提供を開始した。TikTok・Instagramのショート動画を起点に、企画から分析まで完全内製チームが一気通貫で実行し、地方中小企業の「伝わらない」を売上に変えることを使命に掲げる。
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名古屋 SNS運用 会社に求められる「丸投げできる体制」とは何か--現場で見えた3つの課題
名古屋エリアの店舗ビジネス経営者と話す中で、キングプロテアが繰り返し耳にしてきた言葉がある。「SNSをやらなきゃとは思っている。でも、誰がやるの？という話になって止まってしまう」という声だ。株式会社キングプロテアの社内ヒアリング（2026年5月・相談実績30件以上を集計）によれば、SNS運用を外部に依頼したいと考えている店舗事業者の約68%が「担当者のリソース不足」「継続できる社内体制がない」「何を任せられるか分からない」という3つの壁のいずれかに直面しているとの傾向が見られた。
この課題を正確に理解するためには、名古屋という商圏の特性を押さえる必要がある。名古屋市は人口約230万人（総務省2025年住民基本台帳より）を抱える国内有数の大都市圏でありながら、中小規模の店舗ビジネスが密集する「地元密着型」の消費文化が根強く残っている。TikTokやInstagramでの発信が集客に直結するポテンシャルは非常に高いにもかかわらず、「動画を毎月10本以上撮影・編集して投稿し、インサイトを分析して改善する」というプロセスを自社完結できる中小企業はほとんど存在しない。
加えて、インフルエンサーへの単発投稿依頼は費用対効果が読みにくく、継続性も担保されない。「バズった投稿が1本あったが、その後フォロワーが増えても来店につながらなかった」という失敗パターンは、名古屋エリアの飲食・美容・小売問わず共通して報告されている。SNSを「集客のインフラ」として機能させるには、単発施策ではなく月次の継続運用と導線設計が不可欠だ。この現実に対して、キングプロテアが提示する答えが「完全丸投げの一気通貫SNS運用代行」である。
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名古屋 SNS運用 をキングプロテアに任せると何が変わるのか--サービス全体像と3つのプランを公開
キングプロテアのSNS運用代行が他社と異なる最大の特徴は、「企画・台本・撮影・編集・投稿・コメント運用・月次分析レポートまでを内製クリエイターチームが一気通貫で担う」点にある。外注や下請けに工程を分散させないことで、ブランドトーンの一貫性・スピード・品質の3つを同時に担保する。TikTokをリアルに使いこなすZ世代中心のクリエイターチームが、プラットフォームのアルゴリズムとユーザー行動を「肌感」で理解した上で企画を立てるため、バズ設計の精度が高い。
名古屋エリアの店舗ビジネス向けに提供する主なプランは以下の3種類。
【キャストSNS運用プラン：88,000円／月】月4本投稿を基本に、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援を包括して提供。個人や小規模店舗が「まず始める」ための入門プランとして設計されている。
【店舗SNS運用プラン：177,000円／月】ショート動画を月8本投稿。企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援に加えてMeta広告配信・運用も含む。飲食店・美容サロン・整体院・クリニックなど、店舗型ビジネスが本格的な集客基盤を構築するためのスタンダードプランに位置づけている。
【法人SNS運用プラン：198,000円／月】ショート動画を月10本投稿。店舗SNS運用プランの全機能に加え、複数拠点展開や法人ブランディングにも対応できる最上位構成。複数店舗を展開する名古屋エリアの経営者が、店舗ごとのアカウントをまとめて任せるケースに特に適している。
全プラン共通で、最低契約期間は6ヶ月を推奨している。SNS運用は「3ヶ月単位のPDCAを最低2周回す」ことでアルゴリズムとの相性を最適化できるため、短期での見切りを防ぐ設計を取っている。なお、詳細な費用・カスタマイズ内容については個別ヒアリング後に案内する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350874/images/bodyimage3】
名古屋 SNS運用 代行を選ぶ前に確認すべき5つのチェックポイント--「任せて失敗した」を防ぐ判断軸
SNS運用代行会社の選定で失敗するケースには共通のパターンがある。キングプロテアが相談業務で聞き取った「前の代理店への不満」の中で最も多かった内容（同社ヒアリング・2026年5月集計）は、以下の5点だった。
・投稿本数はこなしているが、フォロワーが増えても来店・予約につながらない（導線設計の欠如）
・月次レポートが数字の羅列だけで、次の改善策が提示されない
・担当者が業種の知識を持っておらず、投稿の「言葉」が現場の温度感と合わない
・撮影が外注のため、スケジュール調整が煩雑で対応が遅い
・契約期間が過ぎたら何も残らない--自社にノウハウが蓄積されない
これらの失敗を防ぐために、SNS運用代行会社を選ぶ際には次の5つを確認することを推奨する。
・企画・撮影・編集・投稿・分析が社内一気通貫か、それとも外注分業か
・業種別・プラットフォーム別の実績データを具体的な数字で開示しているか
・月次レポートに「次月の改善施策」が明示されているか
・TikTok・Instagram双方のアルゴリズムに精通した担当者が直接ついているか
・「動画→SNS→公式LINE/予約」という集客導線まで設計できるか
キングプロテアはこれら5点の全てを社内体制として満たしている。特に「動画からSNSプロフィール、そして公式LINEや予約への最短導線を設計する」という一気通貫の集客設計は、バズらせることと売上を上げることを同時に実現するための核心部分だ。実際に手結整体院では、SNS運用とLINE活用の連動によって支援1ヶ月目に前年比166%の売上増（月商75万円→125万円）を達成した。宿泊事業会社ではMeta広告のターゲティングとクリエイティブPDCAを繰り返した結果、広告費を変えずに前代理店比でCPAを最大8～12万円から2万円へ改善し、売上5倍を実現している。
名古屋 SNS運用 会社を選ぶ際によくある質問（Q&A）--費用・期間・効果の疑問を一挙解決
Q1. 名古屋に拠点がない会社でも、撮影やクリエイティブ制作は対応できますか？
A. 対応可能です。キングプロテアは札幌を拠点としながら全国の案件に対応しており、名古屋エリアへの出張撮影・社長密着型の動画制作も実績があります。撮影スケジュールの調整は専任担当者が一括で行い、社内クリエイターが現地に入るため、対応スピードに外注起因の遅延は発生しません。オンラインで進行できる工程（企画・台本・編集・レポート）については、遠隔対応を標準としています。
Q2. SNS運用代行の費用はどのくらいが相場ですか？
A. 市場全体の相場は、投稿本数・撮影の有無・広告運用の有無によって月5万円～30万円程度と幅広く分布しています（キングプロテア調べ・2026年5月・複数媒体の料金比較より）。キングプロテアのプランは88,000円／月～198,000円／月の3段階構成で、撮影・編集・広告運用・月次レポートまでを包含した「プロに丸投げできるフルパッケージ」として設計しています。単純な投稿代行のみの安価なプランとは、提供する価値の範囲が異なります。
Q3. 効果が出るまでにどのくらいの期間がかかりますか？
A. アカウントの現状・業種・運用方針によって異なりますが、キングプロテアの運用では「新規アカウント立ち上げから3ヶ月で一定のインサイト傾向が見えてくる」ことを目安としています。バズ動画が生まれるタイミングは制御しきれませんが、26アカウントを同時運用する中で蓄積された業種別の勝ちパターンを活用することで、伸びるフォーマットへの到達スピードを短縮できます。だからこそ、最低6ヶ月契約を推奨しています。
Q4. TikTokとInstagramのどちらに注力すべきですか？
A. ターゲット顧客の年齢層・業種・発信コンテンツの性質によって最適解は異なります。一般的に、10～30代がメインターゲットの飲食・美容・エンタメ系はTikTokとの相性が高く、30～50代の購買層にリーチしたい場合はInstagramが有効です。キングプロテアでは両媒体の同時運用を標準とし、それぞれのアルゴリズムに合わせた別フォーマットで制作・投稿することで、リーチ層の最大化を図っています。
Q5. 夜職・水商売系の業種にも対応していますか？
A. 対応しています。キングプロテアは通常の店舗ビジネス向け運用代行に加え、キャバクラ・ホストクラブ・ラウンジ・ガールズバー・コンカフェなどの夜職特化プランを並行提供しています。TikTokライブの集客・配信運営支援やライバー育成プログラムも含むため、業種特性に踏み込んだ運用が可能です。詳細はお問い合わせください。
代表者コメント
SNS運用代行の現場を3年近くやってきて、一番強く感じるのは「バズった先に何があるか」を設計している会社がまだ少ないということです。再生数が伸びても、プロフィールに飛んで、そこから予約や来店、LINEへの誘導という導線が機能していなければ、数字は自己満足で終わります。僕たちが1,500本以上の動画を作り続けてきた中で学んだのは、「バズらせること」と「売上にすること」は別のスキルだということ。その両方を持つチームを作るために、Z世代のクリエイターと一緒に実戦を重ねてきました。
今回、名古屋エリアに向けて新プランを正式に打ち出すことにしたのは、名古屋の経営者がSNSに感じている「やらなきゃいけないのにやれない」という焦りと、「誰かに完全に任せたい」というニーズが非常に強いと感じたからです。大都市でありながら、地元密着型のリアルな集客導線がまだSNSと接続されていない店舗が多い。ここにキングプロテアが入ることで、本当に変わる現場があると確信しています。
名古屋 SNS運用 会社として選んでいただいた企業・店舗には、「丸投げしたら売上が変わった」という体験を届けることが僕たちの使命です。仲間として同じ船に乗って、一緒に結果を出しに行きます。
今後の展望
株式会社キングプロテアは、2026年内に名古屋エリアでの対応アカウント数を（具体的な目標数値をクライアントから受領後に挿入）件まで拡大することを目指している。名古屋の飲食・美容・クリニック・小売・宿泊など業種ごとの勝ちパターンを現地実績から積み上げ、札幌での運用ノウハウと掛け合わせることで、全国展開の基盤をさらに強固にする計画だ。
また、SNS運用代行の提供にとどまらず、「動画→SNS→Meta広告→公式LINE→予約・来店」という集客導線の一気通貫設計を名古屋エリアのクライアントにも標準提供し、「バズらせて、売上に変える」を確実に実現できる体制を構築していく。2026年5月から並行して始動したAI研修・AIコンサルティング事業（屋号：AX Japan）との相乗効果も活用しながら、地方中小企業のデジタルマーケティング全体を支援できる専門集団へと進化させていく方針だ。
名古屋エリアでのSNS運用代行に関する問い合わせ・相談は、随時受け付けている。詳細はサービスサイトまたは問い合わせフォームから。
・サービス名: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート）/ 名古屋エリア対応プラン
・提供開始日: 2026年5月30日
・対応プラン: キャストSNS運用プラン（88,000円／月）／店舗SNS運用プラン（177,000円／月）／法人SNS運用プラン（198,000円／月）
・主な提供内容: 企画・台本・撮影・編集・投稿・コメント運用・月次分析レポート・Meta広告運用（プランにより含む）
・対象エリア: 名古屋市を含む愛知県全域（出張撮影対応）
・最低契約期間: 3ヶ月（推奨）
・URL: https://kingprotea.jp
・お問い合わせ: https://kingprotea.jp/contact/
・電話: 090-3898-9276（受付：平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 代表取締役CEO 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・事業内容: SNS運用代行（TikTok／Instagram／YouTubeショート 他）、動画制作、Meta広告運用、公式LINE構築・運用、MEO・SEO対策、採用支援（BRUTE）、AI研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・電話: 090-3898-9276（受付：平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
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