株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、製造業・工場・部品加工会社に向けたM&A・事業承継の相談窓口「製造業M&A総合センター」を開設しました。

対象は、金属加工、精密部品、産業機械、装置メーカー、金型、食品製造、樹脂加工、サプライヤー企業など、製造業関連事業で会社譲渡や事業承継を検討する中小企業です。

製造業M&A総合センターでは、譲渡企業様から、着手金・中間金・月額報酬・成功報酬をいただきません。

URL：https://manufacturing-ma-center.jp/

■開設の背景

製造業では、経営者の高齢化、後継者不在、設備更新、熟練技能者の承継、主要顧客との取引継続、品質認証・監査対応、材料費・電力費の価格転嫁など、事業承継に関する課題が複雑化しています。

製造業・工場の価値は、決算書だけでは判断できません。CNC、マシニング、プレス、成形機などの設備、図面対応力、工程能力、検査体制、品質認証、QCD、4M、熟練技能の引継ぎまで、買い手が確認しやすい形に整理する必要があります。

製造業M&A総合センターは、譲渡企業様の費用負担をなくし、社名非公開の初期相談から、製造業の実務論点を踏まえて譲渡可能性や進め方を確認できる相談環境を整えるために開設しました。

■譲渡企業様の費用負担について

製造業M&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。

・着手金：0円

・中間金：0円

・月額報酬：0円

・成功報酬：0円

なお、「譲渡企業様の手数料0円」は、当社が譲渡企業様から受領する上記手数料を指します。デューデリジェンス、登記、税務、法務、許認可変更、公租公課、外部専門家費用等は別途発生する場合があります。

■製造業・工場のM&Aで整理すべき論点

製造業・工場の中小企業M&Aでは、「誰に会社を引き継ぐか」だけでなく、「設備、図面、品質保証、主要顧客、熟練技能、雇用をどのように守るか」が重要になります。

主な確認項目は以下の通りです。

・金属加工、精密部品、装置、食品、樹脂、金型、サプライヤーなどの事業内容

・主要設備、治具、検査機器、設備台帳、保全履歴、稼働余力、ボトルネック工程

・2D/3D図面、図番管理、公差、設計変更、試作から量産への立ち上げ対応力

・QCD、不良率、納期遵守率、特急対応、材料歩留まり、外注比率

・4M、人、機械、材料、方法の属人性、加工条件、段取り、工程設計

・ISO9001、IATF16949、HACCP、検査成績書、測定機器、トレーサビリティ

・Tier構造、顧客集中、主要顧客監査、材料費・電力費の価格転嫁、継続受注

・工場長、品質責任者、見積担当、技能者、従業員説明、PMIの進め方

■サービス概要

名称：製造業M&A総合センター

URL：https://manufacturing-ma-center.jp/

内容：M&A仲介、M&Aアドバイザリー、事業承継サポート、買い手候補探索、企業価値の目安確認、条件整理

対象：金属加工、精密部品、産業機械、装置メーカー、金型、食品製造、樹脂加工、サプライヤー企業など

特徴：製造業特化、譲渡企業手数料0円、秘密保持前提、社名非開示の初期相談対応、中小M&Aガイドライン遵守

■会社概要

会社名：株式会社M&A Do

本社所在地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役 濱田 啓揮

設立：2021年4月1日

資本金：1,000万円

事業内容：M&A支援事業、スカウト型M&A、事業承継サポート、後継者スカウト、PMIサポート、企業価値評価

配信元企業：株式会社Ｍ＆Ａ Ｄｏ

プレスリリース詳細へ