医療法人医誠会（本社：大阪府大阪市、代表者：谷 幸治）は、2026年5月29日に「うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park」で開催した公開医学講座「つらい花粉症にどう向き合う？舌下免疫療法をわかりやすく解説」の動画を公開しました。本講座は、うめきた温泉 蓮 Wellbeing Parkで開催され、花粉症やアレルギー疾患に関する正しい知識の普及を目的に実施されました。講座では、花粉症の治療選択肢の一つである舌下免疫療法について、その仕組みや対象者、治療を始める時期などを医師が解説しました。参加者は花粉症との向き合い方や治療について理解を深めました。

専門医が解説 スギ花粉症・ダニアレルギー治療の選択肢

https://youtu.be/OkP3fRFym2I

花粉症は多くの方が抱える身近なアレルギー疾患であり、くしゃみや鼻水、鼻づまり、目のかゆみなどにより日常生活や仕事、学習の質に影響を及ぼします。症状を抑えるための薬物療法が広く行われていますが、近年ではアレルギーの原因に働きかける治療法として舌下免疫療法への関心も高まっています。一方で、舌下免疫療法については「どのような治療なのか」「誰が対象になるのか」「いつ始めればよいのか」といった疑問を持つ方も少なくありません。こうした背景を踏まえ、医療法人医誠会は、うめきた温泉 蓮 Wellbeing Parkにて、花粉症やアレルギーに関する正しい知識の普及を目的とした公開医学講座を開催しました。講座開始前には無料のアレルギー検査も実施し、参加者が自身のアレルギーの状態を知る機会を提供しました。

舌下免疫療法の仕組みと治療のポイント

本講座は2026年5月29日に開催され、7名が参加しました。医誠会国際総合病院 耳鼻咽喉科 阪本 浩一 医師が講師を務めました。舌下免疫療法は、アレルギーの原因となる物質を少量から体内に取り入れ、徐々に体を慣らしていく治療法です。症状を抑えることを目的とした対症療法とは異なり、アレルギー反応そのものの改善を目指します。現在は主にスギ花粉症とダニアレルギーが保険診療の対象となっており、治療には継続的な服用が必要です。一方で、すべての方に適応される治療ではないため、医師による診断や治療方針の確認が重要となります。当日は講座開始前にスギおよびコナヒョウダニを対象としたアレルギー検査を実施し、その後の講座で、花粉症やアレルギー疾患について学びました。 阪本医師は、舌下免疫療法の仕組みや対象となる方、治療を開始する時期、治療継続の重要性などについて解説しました。また、期待できる効果だけでなく、治療を検討する際に知っておきたい注意点についても説明しました。最後に「舌下免疫療法は継続が重要であり、適応を確認した上で治療を選択することが大切です」と締めくくりました。

参加者が治療への理解を深める機会に

会場では、花粉症が多くの方にとって身近な健康課題であることを反映し、参加者が熱心に耳を傾ける様子が見られました。説明内容に頷きながら聞く姿も多く、花粉症や舌下免疫療法への関心の高さがうかがえました。質疑応答では、ダニアレルギーとスギ花粉症の同時治療についての質問が寄せられ、講師との活発な意見交換が行われました。参加者それぞれが自身の症状や生活環境と照らし合わせながら、治療の選択肢について理解を深める機会となりました。 講座開始前に実施したアレルギー検査では、自身のアレルギーの状態を確認することで、症状への理解を深めるきっかけとなりました。講座と検査を組み合わせて実施することで、花粉症やアレルギー疾患について考える機会を提供しました。花粉症やアレルギー疾患は、日常生活の質に影響を及ぼす身近な健康課題です。本講座は、参加者が正しい知識を得て自身に合った治療や対策について考える機会となり、アレルギー疾患への理解促進につながる健康啓発の場となりました。

医療法人医誠会

医療法人医誠会は1979年に大阪市で創立し、ホロニクスグループとして全国で医療・介護事業を展開しています。医誠会国際総合病院は46診療科、総職員数2,144名（2026年4月現在）を有する基幹病院で、2026年4月に大阪府がん診療拠点病院に指定されました。 また救急搬送件数は日本一※であり、「断らない救急」を掲げ地域の高度急性期医療を担っています。 ※ 厚生労働省資料：令和６年度DPCの評価・検証等に係る調査「退院患者調査」の結果報告について 参考資料1 （4）救急車による搬送の有無（https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001682674.xlsx） による