こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
サービス開始から2周年を迎えたアプリ「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」から、4つの新情報を発表！
株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：大儀 真士）は、6月12日にサービス開始2周年を迎えた「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」より、2周年を記念した4つのお知らせを発表しました。
【その1】2周年を記念した新楽曲のライブMVとエモーショナルピースがゲーム内に実装。楽曲4曲を収録したCDが8月5日に発売決定。
アイドル18人をシャッフルしたスペシャルユニットを4組結成し、「革新」をテーマにした新楽曲4曲のライブMVと、新規エモーショナルピース【Make New Waves!!】がゲーム内で実装されています。
【CD概要】
タイトル：うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION 2nd Anniversary CD
発売日：2026年8月5日（水）
価格：1,980円（税込）
【CD収録コンテンツ】
1. Let's Ride on world
歌：聖川真斗(CV.鈴村健一)、黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)、鳳 瑛一(CV.緑川 光)、桐生院ヴァン(CV.高橋英則)、天草シオン(CV.山下大輝)
作詞：Spirit Garden
作編曲：笠井雄太(Elements Garden)
2. HEART BEAT
歌：一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)、カミュ(CV.前野智昭)、鳳 瑛二(CV.内田雄馬)、日向大和(CV.木村良平)
作詞：Spirit Garden
作編曲：竹田祐介(Elements Garden)
3. Wow Oh! Secret funny night
歌：神宮寺レン(CV.諏訪部順一)、来栖 翔(CV.下野 紘)、愛島セシル(CV.鳥海浩輔)、寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)、皇 綺羅(CV.小野大輔)
作詞：Spirit Garden
作編曲：堀川大翼(Elements Garden)
４. Banner of INNOVATION
作詞：Spirit Garden
作編曲：藤永龍太郎(Elements Garden)
5. Let's Ride on world *off vocal
6. HEART BEAT *off vocal
7. Wow Oh! Secret funny night *off vocal
8. Banner of INNOVATION *off vocal
【その2】期間限定ピースガチャシリーズ「Birthday Cover Shot」が7月より順次スタート
誕生日を記念した特別なエモーショナルピースシリーズが登場します。
7月の「寿 嶺二」の誕生日から順次スタートします。
【その3】新規ライブMV5曲が実装決定
新たに「マスカレイドミラージュ」「天下無敵の忍び道」「JOKER TRAP」「Fall on me」「Beside you」、計5曲のライブMVが順次追加決定。
さらに楽曲衣装も登場します。続報をお楽しみにお待ちください。
【その4】グリーティングイベント開催決定
特別なイベント（リアルイベント）を開催予定です。続報をお楽しみに。
うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION
App Store、GooglePlayにて配信中！
ジャンル：アイドルを日常に！心躍るときめきのリズムゲーム
価格：基本無料（一部アプリ内課金あり）
■App Store
https://apps.apple.com/jp/app/id6478090994
■Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.broccoli.utapri.liveemotion
うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION公式X
https://x.com/utapri_LE
©SAOTOME GAKUEN
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）
【その1】2周年を記念した新楽曲のライブMVとエモーショナルピースがゲーム内に実装。楽曲4曲を収録したCDが8月5日に発売決定。
【CD概要】
タイトル：うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION 2nd Anniversary CD
発売日：2026年8月5日（水）
価格：1,980円（税込）
【CD収録コンテンツ】
1. Let's Ride on world
歌：聖川真斗(CV.鈴村健一)、黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)、鳳 瑛一(CV.緑川 光)、桐生院ヴァン(CV.高橋英則)、天草シオン(CV.山下大輝)
作詞：Spirit Garden
作編曲：笠井雄太(Elements Garden)
2. HEART BEAT
歌：一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)、カミュ(CV.前野智昭)、鳳 瑛二(CV.内田雄馬)、日向大和(CV.木村良平)
作詞：Spirit Garden
作編曲：竹田祐介(Elements Garden)
3. Wow Oh! Secret funny night
歌：神宮寺レン(CV.諏訪部順一)、来栖 翔(CV.下野 紘)、愛島セシル(CV.鳥海浩輔)、寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)、皇 綺羅(CV.小野大輔)
作詞：Spirit Garden
作編曲：堀川大翼(Elements Garden)
４. Banner of INNOVATION
歌：一十木音也(CV.寺島拓篤)、四ノ宮那月(CV.谷山紀章)、美風 藍(CV.蒼井翔太)、帝 ナギ(CV.代永 翼)
作詞：Spirit Garden
作編曲：藤永龍太郎(Elements Garden)
5. Let's Ride on world *off vocal
6. HEART BEAT *off vocal
7. Wow Oh! Secret funny night *off vocal
8. Banner of INNOVATION *off vocal
【その2】期間限定ピースガチャシリーズ「Birthday Cover Shot」が7月より順次スタート
誕生日を記念した特別なエモーショナルピースシリーズが登場します。
7月の「寿 嶺二」の誕生日から順次スタートします。
【その3】新規ライブMV5曲が実装決定
新たに「マスカレイドミラージュ」「天下無敵の忍び道」「JOKER TRAP」「Fall on me」「Beside you」、計5曲のライブMVが順次追加決定。
さらに楽曲衣装も登場します。続報をお楽しみにお待ちください。
【その4】グリーティングイベント開催決定
特別なイベント（リアルイベント）を開催予定です。続報をお楽しみに。
うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION
App Store、GooglePlayにて配信中！
ジャンル：アイドルを日常に！心躍るときめきのリズムゲーム
価格：基本無料（一部アプリ内課金あり）
■App Store
https://apps.apple.com/jp/app/id6478090994
■Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.broccoli.utapri.liveemotion
うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION公式X
https://x.com/utapri_LE
©SAOTOME GAKUEN
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）