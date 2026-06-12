調査レポート：「とるだけ育休」は実は少数派？ ママの不満は約1割、9割超が「次も取得してほしい」と回答（株式会社コズレ）
子育て情報メディア「コズレマガジン」を運営する株式会社コズレ（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本大希、以下コズレ）は、2026年5～6月に実施した「『夫の育休』実態調査2026」について結果をまとめ、本日レポートを発行いたします。
概要
長子0歳以上の子を持つママ384名を対象に実施した本調査では、夫が育休を取得した（または取得中）と回答した家庭は約46.9%であった。取得期間は「１ヶ月以上～３ヶ月未満」が約33.9%で最多となり、１ヶ月以上の取得が合計で約56.1%を占めることが明らかとなった。
育休中の関わり方については、「主体的に家事・育児を担ってくれた」というママの実感が約61.7%で最多であった。夫が主体的に行っていた家事・育児は「お風呂（沐浴）」約80.6%、「おむつ替え・着替えの補助」約76.7%が上位となり、「特になし」は約3.3%にとどまった。いわゆる「とるだけ育休（形だけの育休）」は、実態としては少数派であることが示された。
効果の面では、約77.2%のママが負担・心理的ストレスの軽減を実感しており、夫の関わり方への満足度も「非常に満足」約40.6%と「ある程度満足」約31.7%をあわせて約72.2%と高い水準にあった。不満は約12.2%にとどまっている。また、１日の関与時間や主体性の評価、ストレス軽減、満足度のいずれも育休期間が長いほど高まる傾向が確認され、期間の長さが効果と連動している可能性が示唆された。
さらに、次の機会にも夫に育休を取得してほしいとの回答は「ぜひ取得してほしい」約65.6%と「条件付きで取得してほしい」約27.2%をあわせて約92.8%に達した。育休前後で夫の仕事への意識・働き方に変化があったとの回答も約67.8%にのぼり、今後の論点は取得の「率」から、期間や関わり方といった「質」の設計へと移行しつつあることが示唆された。
調査項目
●夫の育休取得の有無
●夫が取得した育休の期間
●育休中に夫が１日あたりに家事・育児へ関わっていた時間
●夫が育休中に主体的に行っていた家事・育児
●夫が家事・育児以外の時間に行っていたこと
●夫の育休中の様子についての実感
●育休中のママの睡眠・休息
●ママの負担・心理的ストレスの変化
●夫の育休中の関わり方への満足度
●育休中の夫婦喧嘩の増減
●育休中、夫に伝えられず我慢した本音
●育休が形骸化したと感じた理由
●夫の勤務先の対応で形骸化を助長したと感じた点
●「男性の育休取得率」向上のアピールへの受け止め
●本当に救われたと感じる育休の形
●次の機会の育休再取得意向
●形骸化させないために企業・社会が取り組むべきこと
●育休前後での夫の仕事への意識・働き方の変化
●育休中のエピソードやご意見（自由回答）
●回答者属性（年齢・就業状況・居住地・世帯年収）
詳細なデータを含む、レポートの無料ダウンロードはこちら
https://cozre.co.jp/blog/19770（レポートURL）
調査
調査主体：コズレ子育てマーケティング研究所
調査方法：インターネット・リサーチ
調査対象：長子0歳以上の子を持つママ
調査期間：2026年5月27日（水）～2026年6月12日（金）
有効回答者数：384名（うち夫の育休取得者180名に育休中の実態を聴取）
※詳しい調査内容やプロモーションのご提案につきましてはお気軽にお問合せください。
【株式会社コズレについて】
株式会社コズレは"子育ての喜びをもっと大きく！"を経営理念とし、「情報を求めるママパパ」に「適切なコンテンツ」をお届けする、子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）を運営しています。
概要
長子0歳以上の子を持つママ384名を対象に実施した本調査では、夫が育休を取得した（または取得中）と回答した家庭は約46.9%であった。取得期間は「１ヶ月以上～３ヶ月未満」が約33.9%で最多となり、１ヶ月以上の取得が合計で約56.1%を占めることが明らかとなった。
育休中の関わり方については、「主体的に家事・育児を担ってくれた」というママの実感が約61.7%で最多であった。夫が主体的に行っていた家事・育児は「お風呂（沐浴）」約80.6%、「おむつ替え・着替えの補助」約76.7%が上位となり、「特になし」は約3.3%にとどまった。いわゆる「とるだけ育休（形だけの育休）」は、実態としては少数派であることが示された。
効果の面では、約77.2%のママが負担・心理的ストレスの軽減を実感しており、夫の関わり方への満足度も「非常に満足」約40.6%と「ある程度満足」約31.7%をあわせて約72.2%と高い水準にあった。不満は約12.2%にとどまっている。また、１日の関与時間や主体性の評価、ストレス軽減、満足度のいずれも育休期間が長いほど高まる傾向が確認され、期間の長さが効果と連動している可能性が示唆された。
さらに、次の機会にも夫に育休を取得してほしいとの回答は「ぜひ取得してほしい」約65.6%と「条件付きで取得してほしい」約27.2%をあわせて約92.8%に達した。育休前後で夫の仕事への意識・働き方に変化があったとの回答も約67.8%にのぼり、今後の論点は取得の「率」から、期間や関わり方といった「質」の設計へと移行しつつあることが示唆された。
調査項目
●夫の育休取得の有無
●夫が取得した育休の期間
●育休中に夫が１日あたりに家事・育児へ関わっていた時間
●夫が育休中に主体的に行っていた家事・育児
●夫が家事・育児以外の時間に行っていたこと
●夫の育休中の様子についての実感
●育休中のママの睡眠・休息
●ママの負担・心理的ストレスの変化
●夫の育休中の関わり方への満足度
●育休中の夫婦喧嘩の増減
●育休中、夫に伝えられず我慢した本音
●育休が形骸化したと感じた理由
●夫の勤務先の対応で形骸化を助長したと感じた点
●「男性の育休取得率」向上のアピールへの受け止め
●本当に救われたと感じる育休の形
●次の機会の育休再取得意向
●形骸化させないために企業・社会が取り組むべきこと
●育休前後での夫の仕事への意識・働き方の変化
●育休中のエピソードやご意見（自由回答）
●回答者属性（年齢・就業状況・居住地・世帯年収）
詳細なデータを含む、レポートの無料ダウンロードはこちら
https://cozre.co.jp/blog/19770（レポートURL）
調査
調査主体：コズレ子育てマーケティング研究所
調査方法：インターネット・リサーチ
調査対象：長子0歳以上の子を持つママ
調査期間：2026年5月27日（水）～2026年6月12日（金）
有効回答者数：384名（うち夫の育休取得者180名に育休中の実態を聴取）
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【株式会社コズレについて】
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