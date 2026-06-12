Cereals Canada、2026年生育状況報告書を発表





マニトバ州ウィニペグ、2026年6月12日 /PRNewswire/ -- カナダの2026年産春小麦の生育が進む中、Cereals Canadaは、インタラクティブな「生育状況報告書」の定期更新を再開しました。この報告書は、プレーリー地方の3州すべてで収穫が完了するまで、引き続き隔週で更新されます。

市場・貿易担当スペシャリストのMatilda van Aggelen氏は、次のように述べています。「『生育状況報告書』は、作物の生育や品質に影響を及ぼす可能性のある環境要因など、カナダ西部の小麦生産に関する情報をタイムリーに提供します。国内外のお客様およびバリューチェーン関係者の皆様には、シーズンの進行に伴って定期的に更新されるプレーリー地方の2026年産小麦の生育状況を確認するため、本報告書をぜひご覧いただきたいと思います。」

Cereals Canadaは、生育期を通じてアルバータ州、サスカチュワン州、マニトバ州の各州の農業当局と連携し、春小麦の播種状況、作物の生育状況と品質、収穫作業に関する情報を収集しています。これらの情報は取りまとめられ、地図、各州の主な動向、詳細な作況報告書へのリンクを盛り込んだインタラクティブで使いやすい形式で提供されています。過年度のデータも利用でき、比較や傾向分析に活用できます。

van Aggelen氏は、次のように述べています。「カナダの春小麦の大半がプレーリー地方で生産されているため、この報告書により、世界各国のバイヤーは、播種から収穫に至るまでの小麦の生育状況を明確に把握できます。世界中のお客様は、透明性の高い最新情報を重視しており、『生育状況報告書』を利用すれば、情報を一か所でまとめて簡単に確認できます。」

今すぐご覧ください：https://cerealscanada.ca/growing-season-progress/

Cereals Canadaについて

Cereals Canadaは、カナダの穀物バリューチェーンを代表する全国規模の非営利業界団体です。当協会は関係構築を重視し、政府およびステークホルダーと連携して、専門的な技術情報をタイムリーに提供するとともに、最高水準の顧客体験を実現しています。当協会は、貿易、科学、持続可能性に重点を置き、農家、輸出業者、開発者、加工業者、世界各国のお客様を含むカナダの穀物バリューチェーンの支援に尽力しています。

詳細については、下記までお問い合わせください：Ellen Pruden、広報およびバリューチェーン関係担当副社長、Eメール：epruden@cerealscanada.ca、携帯電話：204-479-0166

（日本語リリース：クライアント提供）

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