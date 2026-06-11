発表された研究により、FutureCeuticals社のCaffinity（TM）がエネルギー、パフォーマンス、代謝面で臨床的に有意な効果をもたらすことが示された





イリノイ州モメンセ, 2026年6月10日 /PRNewswire/ -- FutureCeuticals, Inc. は、アラビカ種のコーヒーチェリー（豆および果実）から抽出された独自成分であるCaffinity™の、エネルギー、パフォーマンス、代謝面における独自の利点を実証した臨床研究が、査読付き学術誌に掲載されたことをお知らせいたします。英国エクセター大学のエネルギー代謝分野における著名な専門家らによって実施された本研究により、Caffinityは、コーヒー果実由来のカフェインとポリフェノールの天然複合体を供給し、運動パフォーマンスと代謝回復を促進すると同時に、機能性用量におけるカフェインの既知の欠点を回避できる、臨床的に有効性が実証された唯一のエネルギー成分であることが明らかになりました。

この二重盲検プラセボ対照試験において、286mgのCaffinity（カフェイン200mgおよびコーヒー果実ポリフェノールを含有）の投与は、トレーニングを積んだサイクリストのタイムトライアル成績を有意に改善し、プラセボと比較して総作業量が平均で約5%増加しました（P < 0.05）。また、参加者からは、それに先立つ亜最大強度での定常状態運動中の主観的運動強度も低下したとの報告があり、幅広い運動強度において効果が認められることが示されました。

研究者らは、おそらくCaffinityの独自の成分構成に起因すると思われる、さらなる予期せぬ結果を観察しました。Caffinityは、回復期における脂肪動員とケトン体の利用を促進し、代謝の柔軟性を高めるための準備を整えました。また、Caffinityは血糖値の安定化にも寄与し、機能的なカフェイン摂取や運動中のエネルギー補給に伴う、血糖値の急上昇や急降下を防ぐことができました。運動量は増加したにもかかわらず、運動後の乳酸はより速やかに除去され、より早く基準値に戻り、回復が早まりました。

「これらの結果は、現代のアクティブな消費者のニーズに応える、クリーンで科学的根拠に基づき、低用量のエネルギーソリューションを提供するという当社の取り組みを裏付けるものです」と、FutureCeuticalsの法務担当役員兼研究開発担当副社長であるJ. Randal Wexler氏は述べました。「Caffinityはパフォーマンスを向上させるだけでなく、通常の機能性用量のカフェインに見られるものよりも優れた代謝回復効果と血糖値の安定性を示しています。」Wexler 氏は次のように締めくくりました。「パフォーマンス向上のための栄養戦略を最適化したいアスリートにとって、Caffinityは、成果を犠牲にすることなく刺激物の摂取量を減らすための新たな手段となるでしょう。」

Caffinityは、家族経営の農場から持続可能な方法で調達されたコーヒーチェリーを使用しています。合成カフェインや単離抽出物とは異なり、Caffinityはコーヒー果実由来のカフェインとポリフェノールの複合体を提供し、天然カフェイン70％、天然ポリフェノール5％に標準化されています。

FutureCeuticals, Inc.について

FutureCeuticals, Inc.はCaffinity™の独占開発元であり、機能性食品、飲料、栄養補助食品市場向けの植物由来粉末および抽出物の研究、開発、製造におけるリーディングカンパニーです。

（日本語リリース：クライアント提供）

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