KAYTUS、Interop Tokyo 2026にてプレハブ型液冷AIDCソリューションを展示





統合型AIインフラソリューションにより次世代AIデータセンター構築を支援、日本市場での事業展開を加速

東京--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- AIインフラおよび液冷ソリューションのリーディングプロバイダーであるKAYTUSは、2026年6月10日から12日まで幕張メッセで開催される「Interop Tokyo 2026」に出展し、AIコンピューティング、液冷、ネットワーク、管理プラットフォーム、プレハブ型データセンターを含む包括的なAIDC（AI Data Center）ソリューションを展示しました。

日本国内では、企業やクラウドサービス事業者、通信事業者、研究機関を中心にAI活用が急速に進展しており、AIインフラへの投資が拡大しています。こうした市場環境を背景に、KAYTUSは現地組織の強化、技術サポート体制の拡充、パートナーエコシステムとの連携を推進し、高性能・高信頼性・省エネルギーを実現するAIインフラソリューションを提供しています。

AI時代に求められる次世代データセンターへの対応

AIの本格活用が進む中、データセンターには従来以上の高密度な計算能力が求められています。一方で、消費電力の増加や冷却効率の向上、迅速な導入、柔軟な拡張性など、多くの課題が顕在化しています。

KAYTUSはこうした課題に対応するため、AIサーバー、ネットワーク、液冷システム、管理ソフトウェアを統合したAIDCソリューションを提供しています。

今回展示した「Prefabricated Liquid-Cooling AI Computing Factory（プレハブ型液冷AIコンピューティングファクトリー）」は、モジュール化設計を採用し、約90％を工場で事前統合することで、迅速な導入と柔軟な拡張を実現します。4つのコンテナで数千枚規模のGPUを収容でき、10MWから100MW規模まで段階的な拡張が可能です。また、10MWクラスのデータセンターを最短約8か月で構築することができます。

さらに、1ラックあたり最大150kWの液冷冷却に対応し、PUE（電力使用効率）を1.1以下に抑えることで、高いエネルギー効率を実現します。AIベースの制御システムにより、運用管理の自動化と最適化も支援します。

AIインフラを支えるネットワークおよびエッジAIソリューションも展示

展示会では、大規模GPUクラスタ向けのAIネットワーク製品「KS400 AI Ethernet Switch」も紹介しました。51.2Tbpsのスイッチ容量と128ポートの400G高速インターフェースを備え、AIトレーニング環境に求められる高性能ネットワークを提供します。

また、エッジAIプラットフォーム「KE4160V2」をはじめとするソリューションも展示し、スマートファクトリー、交通、医療、研究機関など幅広い分野におけるAI活用を支援します。

日本市場への継続的な投資とパートナーシップ強化

KAYTUSは近年、日本市場への投資を継続的に拡大しています。現在、Japan Data Center Council（JDCC）やJapanese Society for Artificial Intelligence（JSAI）などの業界団体にも参画し、データセンターおよびAIインフラ分野における協業を推進しています。

KAYTUS JAPAN PresidentのJames Liは次のように述べています。

「日本はKAYTUSにとって重要な戦略市場であり、今後のAIDC事業拡大においても中核を担う地域です。AI時代のデータセンターは、従来型ITインフラから、より高効率でインテリジェントなAIDCへと進化しています。KAYTUSはAIサーバー、液冷技術、インフラ管理ソフトウェアを含む総合的なソリューションを通じて、日本のお客様やパートナーのAI活用を支援してまいります。」

現在KAYTUSは、日本国内の大手Neocloud事業者との協業を進めるとともに、AIインフラプロジェクトを推進しています。今後もパートナー企業との連携を強化し、製造業、研究機関、大学、金融機関、通信事業者など幅広い分野での事業拡大を目指します。

出典：

1.https://www.idc.com/resource-center/blog/7x-growth-in-just-three-years-japans-ai-infrastructure-will-surge-past-5-5-billion-in-2026-idc-reveals/#:~:text=Many%20of%20these%20national%20programs,%245.5%20billion%20in%20total%20spending.

KAYTUSについて

KAYTUSは、AIインフラおよび液冷ソリューションを提供するリーディングカンパニーです。クラウド、AI、エッジコンピューティングをはじめとする次世代アプリケーション向けに、革新的でオープンかつ環境に配慮した幅広い製品を提供しています。お客様中心のアプローチのもと、柔軟なビジネスモデルを活かし、多様なニーズに迅速かつ的確に対応しています。

詳細は KAYTUS.com をご覧ください。また、LinkedIn および X でも最新情報を発信しています。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20260610253968/ja/

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Source: KAYTUS