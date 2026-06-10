Cold Jet と Nippon Sanso 社（日本酸素ホールディングス欧州子会社）は技術提携し、完全自動化されたドライアイス製造・回収システムをスウェーデンに導入。北欧における新たな基準を確立。





ベルギー, 2026年6月10日 /PRNewswire/ -- Nippon Sanso 社はスウェーデン工場の正式な開所式に続き、高度技術を搭載した完全自動化ドライアイス製造・回収施設の稼働を始めました。このプロジェクトは、市場を牽引する Nippon Sanso 社のリーダーシップと、 Cold Jet の世界最高水準の技術を融合させ、北欧地域における航空、食品、医薬品、産業洗浄分野におけるドライアイス冷却ソリューションの需要に応えるものです。 最先端のCold Jet社の技術を採用し、業界最高水準の品質を確保することで、毎時2. 2トンの生産能力を実現します。ドライアイスを現地生産することにより、Nippon Sanso社は輸送時間を大幅に短縮し、北欧の顧客へ新鮮で高品質なドライアイスを直接お届けします。



B. Nielsen (CJ) - R. Palffy (NS) - S. Persson (NS) - M. Chard (CJ) - R. Hedqvist (NS)



ターンキーパートナーシップとソリューションの力

Nippon Sanso社がCold Jetと提携したのは、ドライアイス製造ライン全体を一括設計・構築しするのが目的です。これにより、個々の部品を別々で調達する複雑な工程がなくなり、ライン全体をまとめた運用が可能となりました。

「別々の機械やシステムを連携させるのではなく効率性や安定性を重視していました。 Cold Jet 社のソリューションは、生産プロセスの機械やシステムを一括することが出来、全ての技術が統合されたターンキーソリューションとなりました。 Cold Jet 社と当社の技術部門と協力して、より安全で操作が容易な、最高品質のドライアイスを生産できる生産ラインを実現しました。」－ Nippon Sanso 社 マネージャー ステファン・パーソン氏

高度なロボット工学と技術統合 ～自律運転用に完全自動化されたCold Jetの技術～

・大量生産向けの PR750H 高効率ペレット製造機



・ペレットからリフォーマーへのコンベアシステム



・250g～3kgまでの高密度スライスを製造するR1000Hペレットリフォーマー



・ドライアイス容器の積み重ね、包装、充填を行う、自動化ロボットシステム



・二酸化炭素を回収・再利用することで、効率性と持続可能性を大幅に向上させる RE-CO2 320 回収システム

持続可能性におけるイノベーション： RE-CO2 回収の優位性

スウェーデンの本工場の中核を成すのは、Cold Jet社のCO2回収システム（RE-CO2 320）です。従来の製造装置では、液化二酸化炭素（LCO2）の大部分が大気中に放出されていました。Cold Jet社の回収装置は、この状況を根本から変えます。

・大幅なコスト削減： 大気中に放出されるはずのガスを回収・再液化することで、LCO2のコストを約半減させ、LCO2からドライアイスへの変換率を大幅に向上



・環境保全： 回収装置は二酸化炭素排出量を最小限に抑え、環境改善理念に合致



・最適化された収量： 廃棄されるガスを再利用することで、最高の運用効率を確保

近接性と柔軟性

シリンダー充填工場とドライアイス製造工場を統合することで資源を共有し、業務の機敏性を最大限に高めることができます。多様な顧客層に対応するため、ペレット（3mm、10mm、16mm）とスライス（500g、800g、1000g）の幅広い製品群を生産する予定です。

「信頼性と柔軟性は、商品品質を重視するお客様にとって不可欠です。 Cold Jet 社との提携により、現地生産と迅速な規模拡大が可能になります。特殊輸送、食品安全、産業用洗浄など、お客様の多様な物流上の課題を解決することができるようになりました。」－ ステファン・パーソン氏

両企業について

・Cold Jet はドライアイス業界における世界的リーダー企業で、ドライアイス製造、ドライアイス洗浄、コールドチェーンなどのソリューションを提供。



・Nippon Sanso はヨーロッパにおける産業・医療ガスのリーダー企業で、「ガスのプロフェッショナル ～ガス技術を通じて生活を向上させる～」というモットーのもと事業を展開。

メディア担当者

・Joke Peeters | Marketing Director, Cold Jet | jpeeters@coldjet.com | coldjet.com

・Emelie Christensen | Marketing Communication Specialist, Nippon Sanso | Emelie.christensen@eu.nipponsanso.com | eu.nipponsanso.com

（日本語リリース：クライアント提供）

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