一般社団法人日本フレスコボール協会が、『フレスコボールキリシマカップ2026』に向けた先行エントリーの受付とスペシャルサイトの提供を開始すると発表しました。







同大会は、「スポーツツーリズム×フレスコボール」をコンセプトに掲げた『FRESCOBALL JAPAN TOUR 2026』の第2戦として位置づけられています。フレスコボールの普及が進行中である宮崎県において、初の公式戦として開催される予定です。





公開されたスペシャルサイトでは、「旅をするようにラリーを楽しむ」というコピーが掲げられており、競技と旅行を組み合わせた新しい楽しみ方を提案していると説明しています。また、自然豊かなビーチ環境を持つ九州地方での競技普及を促進することも、開催の目的の一つとされています。ブラジル発祥のフレスコボールは、向かい合う2人が協力してラリーを続ける採点競技であり、「思いやりのスポーツ」として親しまれています。大会当日は観戦や体験が無料で提供され、地域住民や初心者が気軽に参加できる場となることが期待されます。







「フレスコボールキリシマカップ2026」の概要

・イベント名: フレスコボールキリシマカップ2026

・公式サイト: https://www.frescoball.org/kirishima2026/

・開催日時: 2026年7月11日（土）、12日（日）

・開催場所: 宮崎県都城市 霧島ファクトリーガーデン内「KIRISHIMA BEACH PARK」

・主な特徴:

・宮崎県で初開催となる日本フレスコボール協会の公式戦。

・「スポーツツーリズム×フレスコボール」をコンセプトに、旅と競技を組み合わせたスタイルを提案。

・観戦およびフレスコボールの体験は無料で参加可能。

・賛助会員向けの先行エントリーは6月10日（水）正午より開始。





※この記事はライブドア社のAIライターにより自動生成されたものです。オリジナル記事はこちら。