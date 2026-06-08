AIコンピューティングハードウェア市場、生成AI需要拡大で2035年に1,699億米ドル規模へ、CAGR 14.12％ : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
AIコンピューティングハードウェア市場は、2025年の約453億5,000万米ドルから2035年には約1,699億2,000万米ドルへと飛躍的な成長が見込まれています。予測期間（2026-2035年）の年平均成長率（CAGR）は14.12％に達する見込みで、企業や研究機関にとってAI活用の核心的インフラとなることは間違いありません。GPUやカスタムASICを中心としたAI専用ハードウェアは、汎用CPUでは対応困難な大規模データ処理や並列計算を高速化し、機械学習やディープラーニング、自然言語処理、コンピュータビジョンなど、多岐にわたるAIアプリケーションを支えます。
市場を牽引する生成AIと高性能計算需要
生成AIの台頭、特に大規模言語モデルやマルチモーダルシステムの高度化が、ハードウェア需要を急増させています。OpenAIのGPT-4の登場は、その象徴的な事例であり、トレーニングには数千台規模のGPUや専用ASICが必要とされます。こうした高負荷なワークロードは、従来の計算インフラでは対応困難であり、企業は最先端のAIハードウェアを迅速に導入することで、競争優位を確保しています。また、医療、金融、製造など多様な産業でAIアプリケーションの採用が拡大しており、市場全体の成長をさらに後押ししています。
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高コスト課題と市場参入のハードル
一方で、AIコンピューティングハードウェア市場は高コストという制約に直面しています。DRAMやNANDメモリの価格上昇、最先端チップ製造の高額な設備投資が、特に中小企業やスタートアップの導入を制限しています。例えば、最新の1.6nmウェハーは過去数年で約50％の価格上昇を記録しており、これがハードウェア全体の価格に直接反映されます。こうした財務的制約は、投資計画の策定や導入戦略において重要な要素となります。
技術革新とカスタマイズ化の加速
ハイパースケールクラウドプロバイダーは、ハードウェア設計における統合アプローチを採用し、特定ワークロードに最適化されたカスタムASICやプロセッサの開発を進めています。GoogleのTPUやAmazonのGravitonはその代表例であり、効率性とパフォーマンスの向上により、従来の市場構造を変革しています。この戦略的投資は、長期的な運用コスト削減や電力消費の最適化、サプライチェーン支配力の強化にも寄与しており、市場に新たな成長機会を生み出しています。
主要企業のリスト：
● Advanced Micro Devices Inc.
● Amazon Web Services Inc.
● Apple Inc.
● Axelera AI B.V.
● Cerebras
● Flex Logix Technologies Inc.
● Google Cloud
● Graphcore Ltd.
● Groq Inc.
● Huawei Technologies Co. Ltd.
● Intel Corp.
● International Business Machines Corp.
● IonQ Inc.
● Microsoft Corp.
● Mythic Inc.
● NVIDIA Corp.
● Qualcomm Inc.
● SambaNova Systems Inc.
● Samsung Electronics Co. Ltd.
● Tenstorrent Inc.
用途別市場セグメントの動向
用途別に見ると、機械学習（ML）分野が市場を牽引しています。ディープラーニングモデルのトレーニングには、行列演算やベクトル演算を並列で処理できる専用ハードウェアが不可欠です。GPU、FPGA、TPU、カスタムASICは演算スループットやメモリ帯域幅、エネルギー効率を向上させる設計がなされ、クラウドプラットフォームやエッジコンピューティング環境においても、高度な冷却・電力管理戦略が導入されています。この結果、ML分野は市場成長の中心的役割を果たしています。
市場を牽引する生成AIと高性能計算需要
生成AIの台頭、特に大規模言語モデルやマルチモーダルシステムの高度化が、ハードウェア需要を急増させています。OpenAIのGPT-4の登場は、その象徴的な事例であり、トレーニングには数千台規模のGPUや専用ASICが必要とされます。こうした高負荷なワークロードは、従来の計算インフラでは対応困難であり、企業は最先端のAIハードウェアを迅速に導入することで、競争優位を確保しています。また、医療、金融、製造など多様な産業でAIアプリケーションの採用が拡大しており、市場全体の成長をさらに後押ししています。
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高コスト課題と市場参入のハードル
一方で、AIコンピューティングハードウェア市場は高コストという制約に直面しています。DRAMやNANDメモリの価格上昇、最先端チップ製造の高額な設備投資が、特に中小企業やスタートアップの導入を制限しています。例えば、最新の1.6nmウェハーは過去数年で約50％の価格上昇を記録しており、これがハードウェア全体の価格に直接反映されます。こうした財務的制約は、投資計画の策定や導入戦略において重要な要素となります。
技術革新とカスタマイズ化の加速
ハイパースケールクラウドプロバイダーは、ハードウェア設計における統合アプローチを採用し、特定ワークロードに最適化されたカスタムASICやプロセッサの開発を進めています。GoogleのTPUやAmazonのGravitonはその代表例であり、効率性とパフォーマンスの向上により、従来の市場構造を変革しています。この戦略的投資は、長期的な運用コスト削減や電力消費の最適化、サプライチェーン支配力の強化にも寄与しており、市場に新たな成長機会を生み出しています。
主要企業のリスト：
● Advanced Micro Devices Inc.
● Amazon Web Services Inc.
● Apple Inc.
● Axelera AI B.V.
● Cerebras
● Flex Logix Technologies Inc.
● Google Cloud
● Graphcore Ltd.
● Groq Inc.
● Huawei Technologies Co. Ltd.
● Intel Corp.
● International Business Machines Corp.
● IonQ Inc.
● Microsoft Corp.
● Mythic Inc.
● NVIDIA Corp.
● Qualcomm Inc.
● SambaNova Systems Inc.
● Samsung Electronics Co. Ltd.
● Tenstorrent Inc.
用途別市場セグメントの動向
用途別に見ると、機械学習（ML）分野が市場を牽引しています。ディープラーニングモデルのトレーニングには、行列演算やベクトル演算を並列で処理できる専用ハードウェアが不可欠です。GPU、FPGA、TPU、カスタムASICは演算スループットやメモリ帯域幅、エネルギー効率を向上させる設計がなされ、クラウドプラットフォームやエッジコンピューティング環境においても、高度な冷却・電力管理戦略が導入されています。この結果、ML分野は市場成長の中心的役割を果たしています。