「エガフェス2026」開催記念！全国のファミリーマートで『エガステッカー』発売決定!

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2026年6月5日

 

Amazon売れ筋ランキング1位を記録した 江頭2:50分還暦記念写真集『正面突破』から 「エガフェス2026」開催を記念して 全国のファミリーマートで『エガステッカー』発売決定！

 

 

2026年2月27日に発売され、Amazon売れ筋ランキング1位（タレント写真集部門）を獲得するなど大反響を呼んだ、江頭2:50の還暦記念写真集『正面突破』（小学館刊）。

この度、「エガフェス2026」の開催を記念し、本作の厳選カットを使用したオリジナルデザインの「エガステッカー」が、全国のファミリーマート店内にあるマルチコピー機で展開する「eプリントサービス」（運営：株式会社eプリントサービス）に登場いたします！

 

写真集の魅力をそのまま落とし込んだ、必携の特別デザインです。

コレクションとしてはもちろん、ステッカーとしてPCやギアケースなどに貼るだけで、いつでもあたおかになれる必携のアイテムをぜひお見逃しなく。

 

 

■商品概要
・商品名　　　　江頭2：50『正面突破』エガステッカー

・販売開始日　　2026年6月5日
・サイズ/価格　  シール紙L判：300円（税込）

・商品数　　　    全10種

・販売店舗　　    全国のファミリーマート店舗

 

■購入方法

全国のファミリーマートに設置されたマルチコピー機から「e プリントサービス」を選択すると購⼊可能！

簡単に購⼊できる商品番号やQRコードの確認は商品ページ（https://entame.e-printservice.net/content_detail/egasticker）をご確認ください。

 

 

【会社概要】

社名：　　　　　　株式会社eプリントサービス

代表：　　　　　　代表取締役　山口　幸雄

本社所在地：　       〒110-0015　東京都台東区東上野6-1-7　MSKビル3F

ホームページ：　    https://e-pri.co.jp/

電話：　　　　　　03-5830-1733（代表）

設立：　　　　　　2001年4月6日

資本金：　　　　   136,500千円

従業員数：　　　   274名

事業内容：　　　   業務用ソフトウェア開発 ・24時間365日運用・保守、BPOサービス等

 