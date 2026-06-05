「エガフェス2026」開催記念！全国のファミリーマートで『エガステッカー』発売決定!
2026年6月5日
Amazon売れ筋ランキング1位を記録した 江頭2:50分還暦記念写真集『正面突破』から 「エガフェス2026」開催を記念して 全国のファミリーマートで『エガステッカー』発売決定！
2026年2月27日に発売され、Amazon売れ筋ランキング1位（タレント写真集部門）を獲得するなど大反響を呼んだ、江頭2:50の還暦記念写真集『正面突破』（小学館刊）。
この度、「エガフェス2026」の開催を記念し、本作の厳選カットを使用したオリジナルデザインの「エガステッカー」が、全国のファミリーマート店内にあるマルチコピー機で展開する「eプリントサービス」（運営：株式会社eプリントサービス）に登場いたします！
写真集の魅力をそのまま落とし込んだ、必携の特別デザインです。
コレクションとしてはもちろん、ステッカーとしてPCやギアケースなどに貼るだけで、いつでもあたおかになれる必携のアイテムをぜひお見逃しなく。
■商品概要
・商品名 江頭2：50『正面突破』エガステッカー
・販売開始日 2026年6月5日
・サイズ/価格 シール紙L判：300円（税込）
・商品数 全10種
・販売店舗 全国のファミリーマート店舗
■購入方法
全国のファミリーマートに設置されたマルチコピー機から「e プリントサービス」を選択すると購⼊可能！
簡単に購⼊できる商品番号やQRコードの確認は商品ページ（https://entame.e-printservice.net/content_detail/egasticker）をご確認ください。
【会社概要】
社名： 株式会社eプリントサービス
代表： 代表取締役 山口 幸雄
本社所在地： 〒110-0015 東京都台東区東上野6-1-7 MSKビル3F
ホームページ： https://e-pri.co.jp/
電話： 03-5830-1733（代表）
設立： 2001年4月6日
資本金： 136,500千円
従業員数： 274名
事業内容： 業務用ソフトウェア開発 ・24時間365日運用・保守、BPOサービス等