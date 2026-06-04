エムズシステム、YouTubeシリーズ「Quiet Luxury（クワイエット・ラグジュアリー）」新しくイタリア編を開始 パリ・カンヌに続き、コモ湖畔からミラノ、ヴェネツィアへ--リゾートの旅が続く
有限会社エムズシステム（東京都中央区新富2－1－4、代表取締役：三浦光仁）は、YouTubeシリーズ「Quiet Luxury（クワイエット・ラグジュアリー）の新章として、6月4日よりイタリア編の配信を開始しました。
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新エピソードについて 「Quiet Luxury（クワイエット・ラグジュアリー） - Lake Como」
https://www.youtube.com/watch?v=p1aPdNVz42Q
ミラノから車で45分。北イタリアの湖畔リゾート、コモ湖。五百年続くこの土地の静かな暮らし。窓辺にテーブルを移して、よく冷えたスプマンテで乾杯を--。ヴィラ・デステをイメージした静謐な空間に、オリジナル楽曲を組み合わせた今作はフレンチボッサが続いたシリーズに、オルネラ・ヴァノーニが好んで歌ったイタリアンボッサがコモ湖畔のリゾートミュージックとして加わり静かに空間に広がります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351380/images/bodyimage1】
シリーズの軌跡
「Quiet Luxury（クワイエット・ラグジュアリー）は2026年春にパリ編でスタートし、カンヌ、ドーヴィル、薔薇との日々、フランスの海辺を旅してきました。今作のコモ湖畔を起点に、シリーズはイタリアへと舞台を移します。
エピソード 舞台 音楽
Episode 1 Paris Afternoon フレンチボッサ
Episode 2 Cannes Afternoon フレンチボッサ
Episode 3 Paris Evening フレンチボッサ
Episode 4 Deauville Afternoon フレンチボッサ
Episode 5 Roses 薔薇たちとAfternoon フレンチボッサ
Episode 6 Plage 海辺にて Afternoon フレンチボッサ
Episode 7 Como afternoon イタリアンボッサ
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351380/images/bodyimage2】
「Quiet Luxury（クワイエット・ラグジュアリー）」シリーズについて
配信中の「Quiet Luxury 」は、「静かな贅沢」空間に波動スピーカーをさりげなく配置した週次配信の映像シリーズです。製品説明・価格表示を一切持たないプロダクトプレイスメント型のコンテンツとして、インテリア・ライフスタイル層からの反響が続いています。https://www.mssystem.co.jp/blogs/detail/?id=161
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351380/images/bodyimage3】
これまでの反響
シリーズ開始以来、日本語・フランス語・英語・スペイン語・イタリア語圏からの視聴者が集まり、公開初日から多言語のコメントが届いています。
フレンチボッサのミューズ・クレモンティーヌのレコーディングエンジニアを担当した山口泰氏（Monk Beat）からは、引き続き以下の言葉をいただいています。
「エムズスピーカーはまさしく『音のエアコン』、それも超繊細で優秀なクオリティーだと録音現場で重用し実感しています。どんな音源で空気を振動させるか、とてもとても大事です。」―――- 山口泰（レコーディングエンジニア＆クリスタルボウル奏者 / Monk Beat）
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351380/images/bodyimage4】
今後の配信予定
コモ湖畔に続き、ミラノ（イタリアンボッサ・オルネラ・ヴァノーニのテイスト）、ヴェネツィアを順次配信予定です。フランスからイタリアへ、音楽と映像で旅するシリーズとして、ヨーロッパの「静かな贅沢」をお届けしてまいります。
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コアナラティブ 「音は、空間の空気を変える。」
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配信チャンネル
YouTube：https://www.youtube.com/@Ms-system-sound
- Lake Como： https://www.youtube.com/watch?v=p1aPdNVz42Q
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会社概要
会社名： 有限会社エムズシステム 代表者： 代表取締役 三浦光仁 所在地： 東京都中央区新富2－1－4 設立： 2003年 事業内容： 波動スピーカーの企画・販売・ショールーム運営 公式サイト： https://www.mssystem.co.jp お問い合わせ： info@mssystem.co.jp ／ 03-5542-7432
配信元企業：有限会社エムズシステム
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新エピソードについて 「Quiet Luxury（クワイエット・ラグジュアリー） - Lake Como」
https://www.youtube.com/watch?v=p1aPdNVz42Q
ミラノから車で45分。北イタリアの湖畔リゾート、コモ湖。五百年続くこの土地の静かな暮らし。窓辺にテーブルを移して、よく冷えたスプマンテで乾杯を--。ヴィラ・デステをイメージした静謐な空間に、オリジナル楽曲を組み合わせた今作はフレンチボッサが続いたシリーズに、オルネラ・ヴァノーニが好んで歌ったイタリアンボッサがコモ湖畔のリゾートミュージックとして加わり静かに空間に広がります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351380/images/bodyimage1】
シリーズの軌跡
「Quiet Luxury（クワイエット・ラグジュアリー）は2026年春にパリ編でスタートし、カンヌ、ドーヴィル、薔薇との日々、フランスの海辺を旅してきました。今作のコモ湖畔を起点に、シリーズはイタリアへと舞台を移します。
エピソード 舞台 音楽
Episode 1 Paris Afternoon フレンチボッサ
Episode 2 Cannes Afternoon フレンチボッサ
Episode 3 Paris Evening フレンチボッサ
Episode 4 Deauville Afternoon フレンチボッサ
Episode 5 Roses 薔薇たちとAfternoon フレンチボッサ
Episode 6 Plage 海辺にて Afternoon フレンチボッサ
Episode 7 Como afternoon イタリアンボッサ
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「Quiet Luxury（クワイエット・ラグジュアリー）」シリーズについて
配信中の「Quiet Luxury 」は、「静かな贅沢」空間に波動スピーカーをさりげなく配置した週次配信の映像シリーズです。製品説明・価格表示を一切持たないプロダクトプレイスメント型のコンテンツとして、インテリア・ライフスタイル層からの反響が続いています。https://www.mssystem.co.jp/blogs/detail/?id=161
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351380/images/bodyimage3】
これまでの反響
シリーズ開始以来、日本語・フランス語・英語・スペイン語・イタリア語圏からの視聴者が集まり、公開初日から多言語のコメントが届いています。
フレンチボッサのミューズ・クレモンティーヌのレコーディングエンジニアを担当した山口泰氏（Monk Beat）からは、引き続き以下の言葉をいただいています。
「エムズスピーカーはまさしく『音のエアコン』、それも超繊細で優秀なクオリティーだと録音現場で重用し実感しています。どんな音源で空気を振動させるか、とてもとても大事です。」―――- 山口泰（レコーディングエンジニア＆クリスタルボウル奏者 / Monk Beat）
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351380/images/bodyimage4】
今後の配信予定
コモ湖畔に続き、ミラノ（イタリアンボッサ・オルネラ・ヴァノーニのテイスト）、ヴェネツィアを順次配信予定です。フランスからイタリアへ、音楽と映像で旅するシリーズとして、ヨーロッパの「静かな贅沢」をお届けしてまいります。
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コアナラティブ 「音は、空間の空気を変える。」
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配信チャンネル
YouTube：https://www.youtube.com/@Ms-system-sound
- Lake Como： https://www.youtube.com/watch?v=p1aPdNVz42Q
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会社概要
会社名： 有限会社エムズシステム 代表者： 代表取締役 三浦光仁 所在地： 東京都中央区新富2－1－4 設立： 2003年 事業内容： 波動スピーカーの企画・販売・ショールーム運営 公式サイト： https://www.mssystem.co.jp お問い合わせ： info@mssystem.co.jp ／ 03-5542-7432
配信元企業：有限会社エムズシステム
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