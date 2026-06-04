キオクシア：「Interop Tokyo 2026」への出展について

AIの進化に向けたキオクシアのフラッシュメモリやSSDの最新技術や製品を紹介

東京--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- キオクシア株式会社は、6月10日から12日まで幕張メッセで開催される「Interop Tokyo 2026」に出展します。生成AI、データセンター、モバイル・アプリケーションなど、インターネットテクノロジーの進化に向けたキオクシアのフラッシュメモリやSSDの取り組みとして、大容量245.76 TBのエンタープライズSSD「KIOXIA LC9シリーズ」、GPUとAIアプリケーション向けの次世代SSDソリューションSuper High IOPS SSD、生成AIの回答精度を向上させるSSDを活用したソフトウェア技術「KIOXIA AiSAQ™（キオクシア アイザック）」、3次元フラッシュメモリBiCS FLASH™テクノロジーなどを当社ブースにて展示・紹介します。

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Interop Tokyo 2026 キオクシア ブース

Interop Tokyo 2026は、「AIとインターネットの次章。～Internet for AI, AI for Internet.～」をテーマに、AI社会におけるインターネットテクノロジーの技術動向とビジネス活用のトレンドをセミナーや展示・デモで紹介するイベントです。キオクシアは、開発中の高速SSDや大容量SSDを含む最新製品・技術の展示およびライブデモを行います。さらに、出展企業や団体が会場内に検証用ネットワークを構築する「ShowNet」において、当社の水冷に対応した最新SSD（KIOXIA CM9シリーズ、KIOXIA CD9Pシリーズ）を提供し、高発熱時代のネットワーク/サーバー冷却への取り組みの相互接続実証に参加しています。

「Interop Tokyo 2026」の出展概要

1. 開催日時

6月10日（水）～6月12日（金）10:00～18:00（最終日12日のみ17:00閉場）

2. 会場

幕張メッセ 展示ホール4～8

（キオクシアの小間番号：4U08）

3. 入場方法

無料（事前登録制）

登録方法などの詳細は 「Interop Tokyo 2026」公式サイトをご覧ください。

※同時開催の「Interop Tokyo カンファレンス」はオンライン登録制（有料）です。

4. 主な展示内容

・生成AI向けの大容量245.76 TBのエンタープライズSSD「KIOXIA LC9シリーズ」を含む、エンタープライズSSD、データセンターSSD、クライアントSSDの最新ラインアップ

・AIワークロードのためのGPUとSSDの間でデータへの直接アクセスを可能にするSuper High IOPS SSD（参考展示）

・生成AIの回答精度向上に貢献するSSDを活用した「KIOXIA AiSAQ™」による大規模ベクトルデータベース紹介

・広帯域光SSDプロトタイプのデモンストレーション

・3次元フラッシュメモリ「BiCS FLASH™」製品や技術紹介

・SSDやメモリカードなどパーソナルストレージ製品の最新ラインアップ紹介

・フラッシュメモリのさらなる需要拡大に対応するスマートファクトリー紹介

*記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

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キオクシア株式会社

プロモーションマネジメント部

進藤智士

Tel: 03-6478-2404

Source: Kioxia Corporation