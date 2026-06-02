（公財）北区文化振興財団主催、『1991 / 北区』が2026年8月29日 (土)に北とぴあ つつじホール（東京都 北区 王子 1-11-1）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて2026年6月3日(水)10：00～発売予定です。

2026年6月3日(水)10：00～発売

http://confetti-web.com/@/hokutopia_dance2026 https://kitabunka.or.jp/event/24367/

Hokutopia Dance Wave『1991 / 北区』Produced by 水中めがね∞が8/29(土)東京都北区・北とぴあ つつじホールにて上演される。 チケットは6/3(水)10:00から販売開始。 ダンスカンパニー水中めがね∞のシリーズ企画「1991」。 今回は北区王子の北とぴあに同年代アーティスト『水中めがね∞』『Von・noズ』『BALA』の3組が登場！ ダンス好きもダンスを観たことがない方も、日常で抱く普遍的なテーマを取り扱う作品を楽しんでいただけること間違いなし！この夏はダンスの魅力を体感しよう！ 上演作品、カンパニーからのコメントは以下の通り。（出演者・内容は2回とも同じ。上演順未定。） 水中めがね∞ 出演：金愛珠、根本紳平、中川絢音（以上、水中めがね∞）、平田栞 『しき』 「NF F NS NC - 我かつて存在せず、そののち存在し、いまは存在せず、思い悩むことなし」 この言葉に触発されてクリエーションを行った作品が、本作『しき』です。 幼い頃から異質な二種の古典舞踊（バレエと日本舞踊）を学び、大学にて演劇を専攻した経験を持つ中川絢音の思いと美学が詰まった作品です。消えてしまった全てのものに愛を込めて。 Von・noズ 出演：上村有紀、久保佳絵 『1％BATTERY』 アリストテレスは『政治学』の中で、人間は本質的に社会的な存在であり、共同体の中で生きることが自然であると述べています。社会的なつながりやコミュニティの重要性が再評価される中で、この思想に再び着目し、言葉ではなく動作で捉え直す。デュオカンパニーであるVon・noズが、結成から10年目に創作した作品。共同体の最小人数と言える釤二人釤によるダンスパフォーマンスです。 BALA 出演：浜田純平、池上たっくん、大西彩瑛、村井玲美、堀川千夏 『ラビリンス』 BALAは現代社会と繋がることをテーマに活動しており、本作『ラビリンス』では「情報」というものに焦点を当てています。 昨今、メディアで当たり前のように飛び交うフェイクニュースに不安を感じる日々ですが「どんな不条理なことがあってもとにかくそれをポジティブに冒険のように突き進む。気づけば周りにも同じ人がたくさんいる。焦らず一緒に楽しく乗り越えて行こう」というメッセージを作品に込めて創作しました。物語は、ブラウン管テレビが故障してしまうところからスタートします。どうぞお楽しみください。

公演概要

『1991 / 北区』 会場：北とぴあ つつじホール（東京都 北区 王子 1-11-1） ■出演者 水中めがね∞：金愛珠、根本紳平、中川絢音（以上、水中めがね∞）、平田栞 Von・noズ：上村有紀、久保佳絵 BALA：浜田純平、池上たっくん、大西彩瑛、村井玲美、堀川千夏 ■公演スケジュール 2026年8月29日（土） 開演 14:00／18:00 ※開場は開演の30分前 ■チケット料金 一般：4,000円 25歳以下：2,500円 高校生以下：1,500円 （全席指定・税込） ※25歳以下券、高校生以下券の方は入場時、生年月日が確認できる身分証明書を要提示。

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