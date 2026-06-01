木材利用推進中央協議会は、令和8年度「木材利用推進コンクール」の作品募集を、令和8年6月8日(月)から開始します。





本コンクールは、より一層の木材利用促進・普及啓発を目的として開催しており、構造や意匠等、特徴ある木造施設を募集対象とする「優良施設部門」と、国産材利用に積極的に取組む企業を募集対象とする「国産材利用推進部門」があります。





「優良施設部門」は、令和4年4月～令和8年5月に建築された木造建築物や内装木質化施設が募集対象(戸建住宅、国が整備した施設は除く)になります。

5つの大臣賞等各賞が用意されており、最優秀作品には、内閣総理大臣賞が授与されます。優良施設部門の各受賞作品は、各媒体(コンクール概要参照)で全国に広くご紹介いたします。

この部門の応募は、その対象施設の施主、設計者、施工者が行います。





「国産材利用推進部門」は、国産材を利用した木材製品の製造・販売・流通等を通じて国産材製品の販売促進・地域貢献・サプライチェーン構築等に寄与した川中企業の取組、並びに国産材の持続的な利用や国産材の普及啓発等を進めた川下企業の取組を募集します。最高賞は農林水産大臣賞です。この部門の応募は、その取組を実施した企業が行います。





皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

皆さまが手掛けた木造建築物や内装木質化施設、国産材の利用推進を啓蒙するウィットに富んだアイディアや手法を広く募集するため、「木材利用推進コンクール」の応募申請は無料になっております。









主催： 木材利用推進中央協議会

後援： 農林水産省、文部科学省、国土交通省、環境省

森林を活かす都市の木造化推進協議会

共催： 都道府県木材利用推進協議会

詳細： https://www.jcatu.jp/competition/





木材利用推進コンクール





■コンクール概要

〈事業の目的〉

木材利用の促進は、森林が有する多面的な機能の持続的な発揮、山村等の地域活性化に不可欠です。また、木材は、二酸化炭素の排出抑制や炭素の蓄積による地球温暖化防止、循環型社会の形成にも寄与します。

このため、本コンクールでは、木材を活用した優れた施設及び国産材利用に積極的に取組む企業を総合的に審査し、表彰しています。





〈応募方法〉

コンクール専用ページから応募様式をダウンロードし、応募資料を作成の上、ご応募ください。

コンクール専用ページURL： https://www.jcatu.jp/competition/





〈募集期間〉

令和8年6月8日(月)～7月13日(月)





〈募集対象〉

●優良施設部門

令和4年4月以降、令和8年5月までに建築された以下の施設が対象です。

応募は、施主、設計者、施工者が行います。





1 木造建築物・内装木質化施設

(1)学校等施設、(2)研修・多目的交流等施設、(3)保育園等施設、

(4)展示・資料館等施設、(5)保健・保養・ケア・病院等施設、

(6)住宅団地等施設、(7)体育館・音楽堂等施設、(8)交通関係施設、(9)宿泊施設、

(10)庁舎・事務所等施設、(11)商業施設等





2 街づくり施設

(12)公園遊具、(13)モニュメント等、(14)外構施設、

(15)土木施設(木道、木柵、木橋、木製ガードレール、堰堤等)





3 除外要件

・戸建て住宅及び国が整備した施設は除きます。

・本コンクールにおける過去の受賞施設は除きます。





●国産材利用推進部門

令和7年(または令和7年度)における国産材利用推進に係る取組が対象です。応募は、その取組の企業が行います。





1 川中企業における、国産材を利用した木材製品の安定的な製造・販売・流通等を通じた国産材製品の販売促進、地域貢献、サプライチェーンの構築等の積極的な取組。

・建築向けの木材製品を製造・販売する事業者

・木材製品の流通・プレカットを行う事業者等





2 川下企業における、国産材の大量かつ持続的な利用とともに、国産材利用の意義や効果等についての普及啓発等、国産材利用の拡大に向けた積極的な取組。

・ゼネコン・ハウスメーカー・工務店等の建築事業者

・施主のうち、木造又は木質化による店舗・事業所等の展開を積極的に行う事業者等





3 除外要件

・本コンクールにおいて、農林水産大臣賞を過去5年間に受賞した企業は除きます。ただし、優良施設部門における受賞履歴は問いません。





〈受賞特典〉

優良施設部門の受賞作品等は、以下の各媒体にて全国に広くご紹介いたします。

・令和8年度版 木造事例集『写真で見る「木」の施設』掲載

・令和9年木材産業関連団体カレンダー掲載

・SNSアカウント「木材で街づくり」にて紹介

Facebook ： https://www.facebook.com/toshimokuzai/

Instagram ： https://instagram.com/toshimokuzai/

X(旧Twitter)： https://x.com/toshimokuzai





※その他、詳細な注意事項は、応募様式に記載しております。

ダウンロード後にご確認をお願いいたします。









■団体概要

名称 ： 木材利用推進中央協議会

代表者 ： 会長 菅野康則

所在地 ： 〒102-0082 東京都千代田区一番町25番地 全国町村議員会館6F

設立 ： 昭和59年

事業内容： 地域材を中心とした木材需要の持続的な拡大を図る活動

URL ： https://www.jcatu.jp/