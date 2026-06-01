MICROIP、COMPUTEX 2026で「AI Vehicle System Business Group」とエッジAIの革新技術を初披露

台湾・台北、2026年6月1日 /PRNewswire/ -- MICROIP（TPEx：7796）は、AIソフトウェアおよびASIC設計サービスを専門とし、COMPUTEX 2026（6月2～5日、台北世界貿易センター1号館、ブースA1215a）で「AI Vehicle System Business Group」を初披露します。「AIと共に（AI Together）」というテーマに呼応し、今回の展示では、エッジAI、スマートモビリティー、クロスプラットフォームアプリケーションに焦点を当てます。



MICROIP will exhibit grandly at COMPUTEX 2026 in Taipei World Trade Center Hall 1 (Booth A1215a), debuting the "AI Vehicle System Business Group" and the AIVO and XEdgAI dual software platforms for the first time.



MICROIPの会長であるDr. James Yangは、「ソフトウェアがハードウェアを動かす（software driving hardware）」というコンセプトを強調し、ソフトウェア設計サービスがエッジAI市場をけん引すると述べました。同氏は、AI実装における中核的な課題は、ソフトウェア開発ワークフローと基盤となる異種ハードウェア間の「プロセスの分断」であり、緊密な統合が大きな商業価値を生み出す鍵になると強調しました。

スマート車載安全技術と2つのAIプラットフォーム

新設のAI Vehicle System Business Groupは、自動キャリブレーション機能を備えた主力車載ハードウェアを展示します。このシステムは、360度マルチチャンネルAI認識に加え、前方車両および信号機の認識、後方車両および死角に関する警告、車内での運転者疲労検知を含む「3重の安全保護」を提供します。これらのソリューションは、スマートフリート管理および商用車の安全監視に最適です。

MICROIPは、2つのAIソフトウェアプラットフォームも実演します。ノーコードのドラッグアンドドロップ式ビジョンプラットフォームであるAIVOは、公共交通機関の監視、スマートドローン、工場のSOP検査における実用例を紹介します。ハードウェアの制約を解消するため、XEdgAIプラットフォームは、NVIDIA Jetson、Intel Core Ultra、Axelera AI Metisなどの主要チップへのシームレスな展開を可能にし、ベンダーロックインのリスクを軽減します。

ASIC設計とエコシステムパートナーシップ

チップ設計分野では、MICROIPの「CATS Customized ASIC Technology and Solutions」が高度なAI EDAツールを統合し、研究開発チームがチップの市場投入までの期間を6～9か月短縮できるよう支援します。MICROIPは、同イベントで「無料ASIC設計技術コンサルティングサービス（Free ASIC Design Technical Consulting Service）」を提供し、統合の実現可能性を評価するための専用PPA最適化分析を実施します。

チップから現場導入に至るエッジAI産業の発展を促進するため、MICROIPはグローバルエコシステムを拡大しています。MICROIPは、産業用PC大手のAAEONと提携し、RT-621Rラックマウントシャーシを使用した生産ラインのリアルタイム監視を実演します。さらに、MICROIPは、低消費電力AIモデルおよび戦術エッジ向けレーダー分類技術を開発するため、ニューロモーフィックAIチップの先駆者であるBrainChipと提携しました。

MICROIPについて

MICROIPは、台湾を拠点とし、ASIC設計サービス、AIソフトウェア、IPライセンス供与の分野をリードする企業です。同社は、CATS（Custom ASIC Technology & Solutions）およびCAPS（Cross-platform AI Processing Service）プラットフォームを通じて、実環境へのAI導入を加速し、開発サイクルを短縮しています。詳しくは、www.micro-ip.comをご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

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