株式会社地域新聞社代表・細谷佳津年がビジネス対談番組「morichiの部屋」に出演
株式会社地域新聞社（本社：千葉県八千代市、代表取締役社長：細谷 佳津年、証券コード：2164、以下「当社」といいます。）は、当社代表取締役社長・細谷佳津年が、ビジネス対談番組「morichiの部屋」にゲスト出演したことをお知らせいたします。
番組では、細谷のこれまでのキャリアをはじめ、当社代表就任後に推進してきた成長戦略や、今後の事業ビジョンなどについて、多角的に語っています。
「morichiの部屋」は、株式会社morich代表取締役であり、オールラウンダーエージェントとして活躍する森本千賀子氏がMCを務めるリアルトーク番組です。上場企業の経営者を招き、事業の本質や経営戦略、リーダーとしての価値観に迫る内容となっています。
ぜひアーカイブ動画をご視聴ください。
■「morichの部屋」vol.34
https://www.youtube.com/live/uQyXcqvX3gQ?si=2JwwkAcGqTVoq26F
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350593/images/bodyimage1】
株式会社地域新聞社のアセット（企業資産）について
当社は、地域密着型の生活情報誌『ちいき新聞』の発行を軸に、情報発信および販売促進の総合支援事業を展開しており、年間約7,000社にサービスを提供しています。千葉県を中心に毎週発行している『ちいき新聞』は、専属の配布員により174万世帯へポスティングされ、創業以来40年以上にわたり配布を継続してきたことで、他に類を見ない9つのアセットを築いてきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350593/images/bodyimage2】
現在当社では、この独自のアセットを部分的に活用した取り組みに注力しており、その活用方法として、千葉県外から県内へ、また県内から県外へと価値を橋渡しする「シーパワー戦略」、および県内で価値循環を図る「ランドパワー戦略」の2つを展開しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350593/images/bodyimage3】
アセットと成長戦略「StrategicPlan」の詳細はこちら▼
https://ir.chiikinews.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/20260413StrategicPlan-midtern13.pdf
会社概要
社名 ： 株式会社地域新聞社（東証スタンダード・福証本則 証券コード2164）
所在地 ： 〒276-0020 千葉県八千代市勝田台北1-11-16 VH勝田台ビル5F
代表者 ： 代表取締役社長 細谷 佳津年
創業 ： 1984年8月28日
URL ： https://chiikinews.co.jp
IRサイト：https://ir.chiikinews.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社地域新聞社
担当 ： コーポレートコミュニケーション室 五十嵐 正吾
TEL ： 047-485-1107
Mail ： c.c@chiikinews.co.jp
配信元企業：地域新聞社
番組では、細谷のこれまでのキャリアをはじめ、当社代表就任後に推進してきた成長戦略や、今後の事業ビジョンなどについて、多角的に語っています。
「morichiの部屋」は、株式会社morich代表取締役であり、オールラウンダーエージェントとして活躍する森本千賀子氏がMCを務めるリアルトーク番組です。上場企業の経営者を招き、事業の本質や経営戦略、リーダーとしての価値観に迫る内容となっています。
ぜひアーカイブ動画をご視聴ください。
■「morichの部屋」vol.34
https://www.youtube.com/live/uQyXcqvX3gQ?si=2JwwkAcGqTVoq26F
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350593/images/bodyimage1】
株式会社地域新聞社のアセット（企業資産）について
当社は、地域密着型の生活情報誌『ちいき新聞』の発行を軸に、情報発信および販売促進の総合支援事業を展開しており、年間約7,000社にサービスを提供しています。千葉県を中心に毎週発行している『ちいき新聞』は、専属の配布員により174万世帯へポスティングされ、創業以来40年以上にわたり配布を継続してきたことで、他に類を見ない9つのアセットを築いてきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350593/images/bodyimage2】
現在当社では、この独自のアセットを部分的に活用した取り組みに注力しており、その活用方法として、千葉県外から県内へ、また県内から県外へと価値を橋渡しする「シーパワー戦略」、および県内で価値循環を図る「ランドパワー戦略」の2つを展開しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350593/images/bodyimage3】
アセットと成長戦略「StrategicPlan」の詳細はこちら▼
https://ir.chiikinews.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/20260413StrategicPlan-midtern13.pdf
会社概要
社名 ： 株式会社地域新聞社（東証スタンダード・福証本則 証券コード2164）
所在地 ： 〒276-0020 千葉県八千代市勝田台北1-11-16 VH勝田台ビル5F
代表者 ： 代表取締役社長 細谷 佳津年
創業 ： 1984年8月28日
URL ： https://chiikinews.co.jp
IRサイト：https://ir.chiikinews.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社地域新聞社
担当 ： コーポレートコミュニケーション室 五十嵐 正吾
TEL ： 047-485-1107
Mail ： c.c@chiikinews.co.jp
配信元企業：地域新聞社
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