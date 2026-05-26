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“営業メールの削除”から始まる朝を変える 中小企業向けフォームスパム対策
2026年6月17日（水）13：30〜14：00 【ToyBox】Vol.65 その営業メール「MUTE」できます！ お問い合わせフォームからのスパム・営業メールをストップ。
「お問い合わせフォームから届くのは営業メールばかり……」
「ブロックリストに追加したのに、文面を変えてまた届いた……」
営業メールを確認・削除することから朝の業務を始めていませんか？
reCAPTCHAなど難易度の高いツールも、大手企業なら外部の制作会社に依頼し問題なく導入できますが、中小企業やスモールビジネスではそうもいきません。
いつの間にかスパムメールが当たり前になってしまっている事態を変えたいと開発されたツール「MUTE」のご紹介です。
WordPressを使っていれば、プラグインを入れてサイトを認証させるだけ。
そもそもスパムメールはどう届くのかも含めてお話しいただきます。
▼こんな方におすすめ
WordPressサイトを運用している中小企業・店舗・個人事業主
reCAPTCHAなどの導入にハードルを感じている
ブロックリストや手動対応では限界を感じているウェブ・広報・総務担当者
問い合わせ対応の効率化を進めたいが、詳しい担当者が社内にいない
本当のお客さまからの問い合わせを見落としたくない
■プレゼンター
有限会社 流楽
松崎匡浩（まつざき・まさひろ）氏
司会進行
ウェブ解析士協会 リレーションシップ委員会
上級ウェブ解析士 西村公志
■開催概要
日時：2026年6月17日（水）13：30〜14：00
形式：オンライン（Zoom）
費用：無料
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会
事業推進部長 積高之
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人 ウェブ解析士協会
Email:seminar@waca.or.jp
関連リンク
ToyBoxとは
https://toybox.waca.or.jp/
MUTEとは
https://mute-it.com/
ウェブ解析士Q&A
https://www.waca.or.jp/faq/study/
一般社団法人ウェブ解析士協会は、ウェブサイトに届く営業・スパムメールを減らすツールのセミナーを2026年6月17日（水）に開催します。中小企業やスモールビジネスで「スパムや営業メールに困っているが、どうすればいいかわからない」とお困りの方におすすめです。
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/197130
■セミナー概要
▼詳細・申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/197130
■セミナー概要
「お問い合わせフォームから届くのは営業メールばかり……」
「ブロックリストに追加したのに、文面を変えてまた届いた……」
営業メールを確認・削除することから朝の業務を始めていませんか？
reCAPTCHAなど難易度の高いツールも、大手企業なら外部の制作会社に依頼し問題なく導入できますが、中小企業やスモールビジネスではそうもいきません。
いつの間にかスパムメールが当たり前になってしまっている事態を変えたいと開発されたツール「MUTE」のご紹介です。
WordPressを使っていれば、プラグインを入れてサイトを認証させるだけ。
そもそもスパムメールはどう届くのかも含めてお話しいただきます。
▼こんな方におすすめ
WordPressサイトを運用している中小企業・店舗・個人事業主
reCAPTCHAなどの導入にハードルを感じている
ブロックリストや手動対応では限界を感じているウェブ・広報・総務担当者
問い合わせ対応の効率化を進めたいが、詳しい担当者が社内にいない
本当のお客さまからの問い合わせを見落としたくない
■プレゼンター
有限会社 流楽
松崎匡浩（まつざき・まさひろ）氏
司会進行
ウェブ解析士協会 リレーションシップ委員会
上級ウェブ解析士 西村公志
■開催概要
日時：2026年6月17日（水）13：30〜14：00
形式：オンライン（Zoom）
費用：無料
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会
事業推進部長 積高之
ウェブ解析士協会とは
ウェブマーケティングの知識・スキルを習得するための基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な能力や知識を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析士協会は、スキルアップの機会として各種セミナーを企画・開催しています。
ウェブマーケティングの知識・スキルを習得するための基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な能力や知識を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析士協会は、スキルアップの機会として各種セミナーを企画・開催しています。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人 ウェブ解析士協会
Email:seminar@waca.or.jp
関連リンク
ToyBoxとは
https://toybox.waca.or.jp/
MUTEとは
https://mute-it.com/
ウェブ解析士Q&A
https://www.waca.or.jp/faq/study/