“営業メールの削除”から始まる朝を変える　中小企業向けフォームスパム対策











2026年6月17日（水）13：30〜14：00 【ToyBox】Vol.65 その営業メール「MUTE」できます！ お問い合わせフォームからのスパム・営業メールをストップ。「お問い合わせフォームから届くのは営業メールばかり……」「ブロックリストに追加したのに、文面を変えてまた届いた……」営業メールを確認・削除することから朝の業務を始めていませんか？reCAPTCHAなど難易度の高いツールも、大手企業なら外部の制作会社に依頼し問題なく導入できますが、中小企業やスモールビジネスではそうもいきません。いつの間にかスパムメールが当たり前になってしまっている事態を変えたいと開発されたツール「MUTE」のご紹介です。WordPressを使っていれば、プラグインを入れてサイトを認証させるだけ。そもそもスパムメールはどう届くのかも含めてお話しいただきます。▼こんな方におすすめWordPressサイトを運用している中小企業・店舗・個人事業主reCAPTCHAなどの導入にハードルを感じているブロックリストや手動対応では限界を感じているウェブ・広報・総務担当者問い合わせ対応の効率化を進めたいが、詳しい担当者が社内にいない本当のお客さまからの問い合わせを見落としたくない■プレゼンター有限会社 流楽松崎匡浩（まつざき・まさひろ）氏司会進行ウェブ解析士協会 リレーションシップ委員会上級ウェブ解析士 西村公志■開催概要日時：2026年6月17日（水）13：30〜14：00形式：オンライン（Zoom）費用：無料■主催一般社団法人ウェブ解析士協会事業推進部長 積高之

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