インド・グルグラムにロボティクス事業の営業・サービス施設を開設〜販売・サービス体制の強化により、インド市場での事業拡大を推進〜

インド・グルグラムにロボティクス事業の営業・サービス施設を開設〜販売・サービス体制の強化により、インド市場での事業拡大を推進〜