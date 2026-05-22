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インド・グルグラムにロボティクス事業の営業・サービス施設を開設〜販売・サービス体制の強化により、インド市場での事業拡大を推進〜
ヤマハ発動機株式会社は、このたび、インド・ハリヤナ州グルグラムに、ロボティクス事業の営業・サービス施設を開設しました。本施設は、インドで主に二輪車等の販売を担う会社、Yamaha Motor India Sales Pvt. Ltd.（YMIS）の中に、“Robotics Business Support Division” として設置するものとなります。
インドの製造業は近年、成長と高度化が進んでおり、今後も市場拡大が見込まれています。ロボティクス分野においても、インド市場は高い成長率を示しています。
一方で、当社のロボティクス事業におけるブランド認知および事業規模については、さらなる成長の余地があります。こうした状況を踏まえ、当社はインド市場におけるロボティクス製品の販売およびサービス体制の強化、ビジネスプロセスの整備、継続的な投資を推進するため、ロボティクス事業の営業・サービス施設の設置に至りました。
まずは表面実装関連装置、産業用ロボットを対象とし、今後は半導体製造後工程装置も対応できる体制に整えていきます。
また、本施設にはショールームを併設し、当社の最新ロボティクス技術を展示しています。販売・サービス体制の強化といった取り組みと合わせ、お客さまが製品やソリューションを実際に体験できる環境を整備することで、生産現場への提供イメージの具現化につなげ、顧客の生産課題の解決や生産性向上への貢献を図ります。
ショールームの様子
インドの製造業は近年、成長と高度化が進んでおり、今後も市場拡大が見込まれています。ロボティクス分野においても、インド市場は高い成長率を示しています。
まずは表面実装関連装置、産業用ロボットを対象とし、今後は半導体製造後工程装置も対応できる体制に整えていきます。
また、本施設にはショールームを併設し、当社の最新ロボティクス技術を展示しています。販売・サービス体制の強化といった取り組みと合わせ、お客さまが製品やソリューションを実際に体験できる環境を整備することで、生産現場への提供イメージの具現化につなげ、顧客の生産課題の解決や生産性向上への貢献を図ります。
ショールームの様子
■Yamaha Motor India Sales Pvt. Ltd. - Robotics Business Support Divisionの概要