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毎年大人気のももに加え、今年はマスカットが新登場！“3種の桃果汁×ごろっと果肉”が楽しめる「もものスムージー」と、新商品「マスカットスムージー」が5月27日（水）より期間限定販売！
あのさん×齊藤なぎささんが1年ぶりに共演！まるでMV！？平成の名曲「One Night Carnival」の替え歌を使用したCMシリーズ第2弾！息ぴったりの2人のダンスに注目！新TVCMは5月26日（火）より放映開始
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、毎年大人気の「もものスムージー」と、ドリンク部分にマスカット・オブ・アレキサンドリア果汁を使用した新商品「マスカットスムージー」を、5月27日（水）より期間限定販売いたします。
“マックに甘いの飲みにこないか？”というメッセージのもと、「もものスムージー」、「マスカットスムージー」が期間限定で登場します。「もものスムージー」は2015年に“McCafé by Barista®（マックカフェ バイ バリスタ）”限定メニューとして初登場以来、この季節限定の定番商品として登場し大変ご好評いただいています。黄桃と白桃とネクタリンの3種類の桃の果汁を使用したスムージーに、ごろっとした白桃の果肉入りソースをトッピングした、ももの味わいを存分に楽しむことができる一杯です。新商品の「マスカットスムージー」はマスカット・オブ・アレキサンドリア果汁を使用した果汁感のあるスムージーに、プルンとした食感が楽しめるマスカットゼリーをトッピングしており、一杯でマスカットのおいしさを堪能できるスムージーです。この季節しか味わえない、毎年大人気のもものスムージーと、新登場のマスカットスムージーを、ぜひ、マクドナルドに“甘いの飲みに”来てお楽しみください。
さらに、5月26日（火）から放映予定の新TVCMでは、「マックに甘いの飲みにこないか？」シリーズの第1弾に登場いただいたあのさんに加え、齊藤なぎささんが登場します。平成の名曲としても有名な氣志團「One Night Carnival」の替え歌を使用したCM第2弾となっており、あのさんに加え、齊藤なぎささんもキュートな歌唱、合いの手を披露。1年ぶりの共演となるお二人は、息ぴったりのダンスで新商品の世界観を表現します。まるでMVのような仕上がりとなった新CMに、ぜひご注目ください。
また、Xキャンペーンなどもご用意しておりますので、あわせてお楽しみください。
マクドナルドは、変化する社会やお客様のニーズに柔軟に対応し、進化を続けます。そして、持続可能な社会の実現に向けて取り組みながら、「おいしさと笑顔を地域の皆さまに」ご提供してまいります。
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、毎年大人気の「もものスムージー」と、ドリンク部分にマスカット・オブ・アレキサンドリア果汁を使用した新商品「マスカットスムージー」を、5月27日（水）より期間限定販売いたします。
さらに、5月26日（火）から放映予定の新TVCMでは、「マックに甘いの飲みにこないか？」シリーズの第1弾に登場いただいたあのさんに加え、齊藤なぎささんが登場します。平成の名曲としても有名な氣志團「One Night Carnival」の替え歌を使用したCM第2弾となっており、あのさんに加え、齊藤なぎささんもキュートな歌唱、合いの手を披露。1年ぶりの共演となるお二人は、息ぴったりのダンスで新商品の世界観を表現します。まるでMVのような仕上がりとなった新CMに、ぜひご注目ください。
また、Xキャンペーンなどもご用意しておりますので、あわせてお楽しみください。
マクドナルドは、変化する社会やお客様のニーズに柔軟に対応し、進化を続けます。そして、持続可能な社会の実現に向けて取り組みながら、「おいしさと笑顔を地域の皆さまに」ご提供してまいります。