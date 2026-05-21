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駒沢女子大学が5月26日〜7月3日まで「写真展『炎の中の言葉』〜ウクライナの図書館は、戦時下でどう運営されているのか？〜」を開催
駒沢女子大学（東京都稲城市、学長：臼井実稲子）は5月26日（火）〜7月3日（金）まで、「写真展『炎の中の言葉』〜ウクライナの図書館は、戦時下でどう運営されているのか？〜」を開催する。この企画は、昨年11月にウクライナのNGO「ANTS」事務局長を招いて行われた講演会に続くもの。足掛け5年に及ぶロシアによるウクライナ侵攻のなかで、図書館やウクライナ語の書籍といった文化的資源が意図的に毀損されている現状について、写真という視覚的媒体を通して具体的に伝え、学内外の理解と関心を深めることを図る。入場無料、事前予約制。
ロシアによるウクライナ侵攻に関しては、エネルギー施設の破壊などが比較的多く報道されている一方で、図書館やウクライナ語の書籍といった文化的資源が意図的に毀損されている現状については、十分に知られているとは言えない。
駒沢女子大学では昨年11月、ウクライナのNGO「ANTS」事務局長を招き、「レジリエント・ウクライナ〜戦時下における文化の力」と題した講演会を開催。戦時下における文化保護の取り組みについて理解を深める機会を設けた。
これを受けた企画として、写真という視覚的媒体を通してウクライナの現状をより具体的に伝え、学内外の理解と関心を一層深めることを目的として、このたび写真展を開催する。
■写真展「炎の中の言葉」〜ウクライナの図書館は、戦時下でどう運営されているのか？〜
【期 間】5月26日（火）〜7月3日（金）
・平日（土、日を除く）10:00〜15:00
【会 場】学校法人駒澤学園 本館1階ロビー（東京都稲城市坂浜238番地）
【予 約】電話受付のみ
・連絡先：駒沢女子大学・短期大学図書館 042-350-7202（直通／受付時間：10:00〜16:00）
・予約受付期間：5月25日（月）〜7月2日（木）の平日（土、日を除く）
※事前予約制での案内となります。来校予定前日までに電話でのご予約をお願いします。
【入 場】無料
【主 催】駒沢女子大学・短期大学図書館
【後 援】在日ウクライナ大使館、NGO ANTS
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人 駒澤学園 広報部
住所：〒206−8511 東京都稲城市坂浜238番地
TEL：042-350-7212（直通）
FAX：042-331-1919
メール：prkomajo@komajo.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
駒沢女子大学では昨年11月、ウクライナのNGO「ANTS」事務局長を招き、「レジリエント・ウクライナ〜戦時下における文化の力」と題した講演会を開催。戦時下における文化保護の取り組みについて理解を深める機会を設けた。
これを受けた企画として、写真という視覚的媒体を通してウクライナの現状をより具体的に伝え、学内外の理解と関心を一層深めることを目的として、このたび写真展を開催する。
■写真展「炎の中の言葉」〜ウクライナの図書館は、戦時下でどう運営されているのか？〜
【期 間】5月26日（火）〜7月3日（金）
・平日（土、日を除く）10:00〜15:00
【会 場】学校法人駒澤学園 本館1階ロビー（東京都稲城市坂浜238番地）
【予 約】電話受付のみ
・連絡先：駒沢女子大学・短期大学図書館 042-350-7202（直通／受付時間：10:00〜16:00）
・予約受付期間：5月25日（月）〜7月2日（木）の平日（土、日を除く）
※事前予約制での案内となります。来校予定前日までに電話でのご予約をお願いします。
【入 場】無料
【主 催】駒沢女子大学・短期大学図書館
【後 援】在日ウクライナ大使館、NGO ANTS
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人 駒澤学園 広報部
住所：〒206−8511 東京都稲城市坂浜238番地
TEL：042-350-7212（直通）
FAX：042-331-1919
メール：prkomajo@komajo.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/