駒沢女子大学が5月26日〜7月3日まで「写真展『炎の中の言葉』〜ウクライナの図書館は、戦時下でどう運営されているのか？〜」を開催

駒沢女子大学が5月26日〜7月3日まで「写真展『炎の中の言葉』〜ウクライナの図書館は、戦時下でどう運営されているのか？〜」を開催