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◆「ふるさと・関大」を五感で体験する「ふるさと納税」が始動◆ 関西大学オリジナル返礼品つき寄付を開始 〜研究が生んだ蕎麦、学生を支える食の仕送り、トップと巡るキャンパス〜
関西大学は、2026年4月より吹田市の「ふるさと納税」制度を活用した寄付の受付を開始しています。このたび、2026年6月からは、大学オリジナル返礼品を加えた新たな寄付メニューをスタートします。本取組は、単なる寄付にとどまらず、「関大を体験する新しい応援のかたち」を提案するものです。学び・食・人との出会いを通じて「ふるさと・関大」の魅力を体感いただくことで、大学と地域を結ぶ新たなつながりの創出を目指します。
【本件のポイント】
・「関大ファンづくり」と「地域貢献」を両立する、新しいふるさと納税モデル
・研究成果から生まれた「九・九割蕎麦」など産学連携プロダクトをラインアップ
・大学トップ自らが案内するキャンパスツアーなど、関大ならではの「体験型返礼品」も！
関西大学はこれまで、2025年4月より高槻市、2026年4月より吹田市と連携し、ふるさと納税制度を活用した地域連携を推進してきました。本取組では、教育・研究・人材といった本学の資源を活かした返礼品を展開することで、大学と地域の双方に資する新たな支援のかたちを広げていきます。
＜返礼品＞
・食の仕送り〜キャンパス内食堂で利用できるお食事クーポン（2,000円、6,000円、10,000円）
・関西大学が誇る一流の知に触れる〜豪華客員教授による講演会特別聴講権（全6回）
・学長・理事長が案内する特別キャンパスツアー〜限定エリア見学付
・特許成分配合〜研究成果から生まれた産学連携商品「九・九割蕎麦」
・スペシャルティコーヒー豆100％〜関西大学オリジナルブレンドコーヒー
客員教授による講演会への特別聴講や、学長・理事長によるキャンパスツアーなどを通じて、寄付者には関西大学ならではの「知」や「学び」、学生たちの活気あふれるキャンパスの魅力を体感していただきます。また、研究成果から生まれた産学連携商品や学生生活を支える返礼品など、多彩な企画を展開することで、「ふるさと納税」をきっかけとした新たな大学とのつながりの創出を目指します。
▼本件の詳細▼
関西大学プレスリリース
https://www.kansai-u.ac.jp/ja/assets/pdf/about/pr/press_release/2026/No9.pdf
▼メディア関連の方▼
※取材をご希望の方は、お手数ですが、下記お問合せまでご連絡をお願いいたします。
▼本件に関する問い合わせ先
総合企画室 広報課
小林、伊地知
住所：大阪府吹田市山手町3-3-35
TEL：06-6368-0007
FAX：06-6368-1266
メール：kouhou@ml.kandai.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
・「関大ファンづくり」と「地域貢献」を両立する、新しいふるさと納税モデル
・研究成果から生まれた「九・九割蕎麦」など産学連携プロダクトをラインアップ
・大学トップ自らが案内するキャンパスツアーなど、関大ならではの「体験型返礼品」も！
関西大学はこれまで、2025年4月より高槻市、2026年4月より吹田市と連携し、ふるさと納税制度を活用した地域連携を推進してきました。本取組では、教育・研究・人材といった本学の資源を活かした返礼品を展開することで、大学と地域の双方に資する新たな支援のかたちを広げていきます。
＜返礼品＞
・食の仕送り〜キャンパス内食堂で利用できるお食事クーポン（2,000円、6,000円、10,000円）
・関西大学が誇る一流の知に触れる〜豪華客員教授による講演会特別聴講権（全6回）
・学長・理事長が案内する特別キャンパスツアー〜限定エリア見学付
・特許成分配合〜研究成果から生まれた産学連携商品「九・九割蕎麦」
・スペシャルティコーヒー豆100％〜関西大学オリジナルブレンドコーヒー
客員教授による講演会への特別聴講や、学長・理事長によるキャンパスツアーなどを通じて、寄付者には関西大学ならではの「知」や「学び」、学生たちの活気あふれるキャンパスの魅力を体感していただきます。また、研究成果から生まれた産学連携商品や学生生活を支える返礼品など、多彩な企画を展開することで、「ふるさと納税」をきっかけとした新たな大学とのつながりの創出を目指します。
▼本件の詳細▼
関西大学プレスリリース
https://www.kansai-u.ac.jp/ja/assets/pdf/about/pr/press_release/2026/No9.pdf
▼メディア関連の方▼
※取材をご希望の方は、お手数ですが、下記お問合せまでご連絡をお願いいたします。
▼本件に関する問い合わせ先
総合企画室 広報課
小林、伊地知
住所：大阪府吹田市山手町3-3-35
TEL：06-6368-0007
FAX：06-6368-1266
メール：kouhou@ml.kandai.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/