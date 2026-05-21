成城大学 文芸学部英文学科 英語学習者の「予測力」の仕組みを解明 ―動詞の意味・談話構造・照応処理の統合理論―

成城大学 文芸学部英文学科 英語学習者の「予測力」の仕組みを解明 ―動詞の意味・談話構造・照応処理の統合理論―