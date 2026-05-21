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【コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション】夏限定！前菜の定番“生ハムメロン”をハンバーガーに「JAMÓN SERRANO & MELON BURGER」を発売
〜生ハムメロンの魅力をハンバーガーで表現した遊び心あふれる一品〜
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション（所在地：大阪府大阪市淀川区、総支配人：上田 哲也）では、2026年6月1日(月)〜8月31日(月)の期間、ホテルロビー階のレストラン「Dining & Bar LAVAROCK(ダイニング & バー ラヴァロック)」にて、夏の定番前菜として親しまれてきた“生ハムメロン”を、ハンバーガーという新しいスタイルで表現した「JAMÓN SERRANO & MELON BURGER(ハモン セラーノ & メロン バーガー)」を、夏限定で発売いたします。
今回のハンバーガーは、スライスしたメロンの間に、クリームチーズ、国産牛100％のパティ、夏野菜を使ったソースを重ね、最後に塩味の効いたハモン セラーノをのせ、バンズに挟み込みました。夏野菜のソースの爽やかな酸味と野菜の香味が、ハモン セラーノの塩味、メロンのみずみずしい甘み、パティの肉の旨みを引き立て合い、食べすすめるほどにバランスの取れた味わいが広がります。
頬張ると、みずみずしく甘いメロンの持ち味をそのままに、肉の旨み豊かなパティと重なり合い、前菜として親しまれてきた生ハムメロンの味わいを、ハンバーガーとして楽しめる新しい一品です。サイドのポテトや自家製ピクルスが味わいの合間に心地よいアクセントとなり、最後まで軽やかにお楽しみいただけます。
素材の魅力を知り尽くしたシェフの遊び心によって作り上げられた至高のハンバーガーとともに、ホテルダイニングで食事をする夏の贅沢なひとときをお楽しみください。
■SUMMER GOURMET EDITION(サマー グルメ エディション)「JAMÓN SERRANO & MELON BURGER(ハモン セラーノ & メロン バーガー)」について
今回のハンバーガーは、スライスしたメロンの間に、国産牛100％のパティや夏野菜のソースを挟み、ハモン セラーノを重ねました。塩味と甘み、肉の旨みが調和し、前菜で楽しむ生ハムメロンの味わいをハンバーガーで表現しました。シェフの遊び心を感じる夏限定の一品を、ホテルダイニングにてご堪能ください。
＜内容詳細＞
[ ハンバーガー] ※組み立て順
・バンズ
・ハモン セラーノ
・メロン
・夏野菜のソース
・クリームチーズ
・国産牛100%のビーフパティ(200ｇ)
・メロン
・ロメインレタス
・バンズ
[サイド]
・スパイシー ワッフルポテトフライ
・メロン、すいか、きゅうりのピクルス
SUMMER GOURMET EDITION「JAMÓN SERRANO & MELON BURGER」概要
期間：2026年6月1日(月)〜8月31日(月)
時間：ランチ 11：30〜14：30（L.O.）、ディナー 17：00〜21：30（L.O.）
場所：Dining & Bar LAVAROCK
料金：1名様 3,950円
※上記料金は消費税・サービス料込みの料金です。
※記載のメニュー内容は変更になる場合がございます。
■コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション
レストラン シェフ 小川 雄平（オガワ ユウヘイ）
今回のハンバーガーで最も難しかったのは、メロンのみずみずしさを生かしながら、バンズに水分がなじみすぎないよう整えたバランスです。頬張った瞬間に広がるメロンの甘みとみずみずしさに、ハモン セラーノの塩味とビーフパティの旨みが重なり合う、一体感のある味わいをお楽しみください。
■コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション
新大阪駅から徒歩約1分に位置するホテル。全室30平方メートル以上のゆとりある客室に加え、レストラン、バー、フィットネスなどを兼ね備え、ビジネスからレジャーまで自分らしく、快適でリフレッシングなご滞在をご提供いたします。
所在地：大阪市淀川区宮原1-2-70
客室数：332室（チェックイン15：00/チェックアウト12：00）
URL ：https://www.cyosaka.com
＜ご予約・お問い合わせ先＞
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション Dining & Bar LAVAROCK
TEL：06-6350-5701 URL： https://www.cyosaka.com
コートヤード・バイ・マリオットについて
Courtyard by Marriott（コートヤード・バイ・マリオット）は、「何か素晴らしいことを成し遂げたい」という情熱を持った革新的なゲストのためのホテルブランドです。世界60以上の国と地域に1,340軒以上を展開し、旅の目的を問わず、すべてのトラベラーが自分らしく前進できるようサポートすることに情熱を注いでいます。
快適さと機能性を兼ね備えた客室には、上質なベッドや柔軟に使えるワークスペースを完備し、心身ともにリフレッシュできる滞在を提供。ゲストは、仕事をこなし、おいしく食べ、つながりを楽しみ、自分らしく最高の状態で前に進むことができます。
Courtyardは、マリオット・インターナショナルのグローバルトラベルプログラム「Marriott Bonvoy®（マリオット ボンヴォイ）」に参加しています。同プログラムでは、世界中の魅力的なブランドでの滞在や、「Marriott Bonvoy Moments」での特別な体験、無料宿泊やエリートステータスなどの特典をご用意しています。無料での会員登録や詳細は marriottbonvoy.com をご覧ください。
詳しい情報やご予約は courtyard.marriott.com をご覧いただき、X（旧Twitter）、Instagram、Facebookでも最新情報をご確認ください。
本件に関するお問合わせ先
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション
TEL：06-6350-5701
関連リンク
ホテル公式WEBサイト
https://www.cyosaka.com
レストランWEBサイト
https://www.cyosaka.com/restaurant/lavarock.html
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション（所在地：大阪府大阪市淀川区、総支配人：上田 哲也）では、2026年6月1日(月)〜8月31日(月)の期間、ホテルロビー階のレストラン「Dining & Bar LAVAROCK(ダイニング & バー ラヴァロック)」にて、夏の定番前菜として親しまれてきた“生ハムメロン”を、ハンバーガーという新しいスタイルで表現した「JAMÓN SERRANO & MELON BURGER(ハモン セラーノ & メロン バーガー)」を、夏限定で発売いたします。
今回のハンバーガーは、スライスしたメロンの間に、クリームチーズ、国産牛100％のパティ、夏野菜を使ったソースを重ね、最後に塩味の効いたハモン セラーノをのせ、バンズに挟み込みました。夏野菜のソースの爽やかな酸味と野菜の香味が、ハモン セラーノの塩味、メロンのみずみずしい甘み、パティの肉の旨みを引き立て合い、食べすすめるほどにバランスの取れた味わいが広がります。
頬張ると、みずみずしく甘いメロンの持ち味をそのままに、肉の旨み豊かなパティと重なり合い、前菜として親しまれてきた生ハムメロンの味わいを、ハンバーガーとして楽しめる新しい一品です。サイドのポテトや自家製ピクルスが味わいの合間に心地よいアクセントとなり、最後まで軽やかにお楽しみいただけます。
素材の魅力を知り尽くしたシェフの遊び心によって作り上げられた至高のハンバーガーとともに、ホテルダイニングで食事をする夏の贅沢なひとときをお楽しみください。
■SUMMER GOURMET EDITION(サマー グルメ エディション)「JAMÓN SERRANO & MELON BURGER(ハモン セラーノ & メロン バーガー)」について
今回のハンバーガーは、スライスしたメロンの間に、国産牛100％のパティや夏野菜のソースを挟み、ハモン セラーノを重ねました。塩味と甘み、肉の旨みが調和し、前菜で楽しむ生ハムメロンの味わいをハンバーガーで表現しました。シェフの遊び心を感じる夏限定の一品を、ホテルダイニングにてご堪能ください。
＜内容詳細＞
[ ハンバーガー] ※組み立て順
・バンズ
・ハモン セラーノ
・メロン
・夏野菜のソース
・クリームチーズ
・国産牛100%のビーフパティ(200ｇ)
・メロン
・ロメインレタス
・バンズ
[サイド]
・スパイシー ワッフルポテトフライ
・メロン、すいか、きゅうりのピクルス
SUMMER GOURMET EDITION「JAMÓN SERRANO & MELON BURGER」概要
期間：2026年6月1日(月)〜8月31日(月)
時間：ランチ 11：30〜14：30（L.O.）、ディナー 17：00〜21：30（L.O.）
場所：Dining & Bar LAVAROCK
料金：1名様 3,950円
※上記料金は消費税・サービス料込みの料金です。
※記載のメニュー内容は変更になる場合がございます。
■コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション
レストラン シェフ 小川 雄平（オガワ ユウヘイ）
今回のハンバーガーで最も難しかったのは、メロンのみずみずしさを生かしながら、バンズに水分がなじみすぎないよう整えたバランスです。頬張った瞬間に広がるメロンの甘みとみずみずしさに、ハモン セラーノの塩味とビーフパティの旨みが重なり合う、一体感のある味わいをお楽しみください。
■コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション
新大阪駅から徒歩約1分に位置するホテル。全室30平方メートル以上のゆとりある客室に加え、レストラン、バー、フィットネスなどを兼ね備え、ビジネスからレジャーまで自分らしく、快適でリフレッシングなご滞在をご提供いたします。
所在地：大阪市淀川区宮原1-2-70
客室数：332室（チェックイン15：00/チェックアウト12：00）
URL ：https://www.cyosaka.com
＜ご予約・お問い合わせ先＞
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション Dining & Bar LAVAROCK
TEL：06-6350-5701 URL： https://www.cyosaka.com
コートヤード・バイ・マリオットについて
Courtyard by Marriott（コートヤード・バイ・マリオット）は、「何か素晴らしいことを成し遂げたい」という情熱を持った革新的なゲストのためのホテルブランドです。世界60以上の国と地域に1,340軒以上を展開し、旅の目的を問わず、すべてのトラベラーが自分らしく前進できるようサポートすることに情熱を注いでいます。
快適さと機能性を兼ね備えた客室には、上質なベッドや柔軟に使えるワークスペースを完備し、心身ともにリフレッシュできる滞在を提供。ゲストは、仕事をこなし、おいしく食べ、つながりを楽しみ、自分らしく最高の状態で前に進むことができます。
Courtyardは、マリオット・インターナショナルのグローバルトラベルプログラム「Marriott Bonvoy®（マリオット ボンヴォイ）」に参加しています。同プログラムでは、世界中の魅力的なブランドでの滞在や、「Marriott Bonvoy Moments」での特別な体験、無料宿泊やエリートステータスなどの特典をご用意しています。無料での会員登録や詳細は marriottbonvoy.com をご覧ください。
詳しい情報やご予約は courtyard.marriott.com をご覧いただき、X（旧Twitter）、Instagram、Facebookでも最新情報をご確認ください。
本件に関するお問合わせ先
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション
TEL：06-6350-5701
関連リンク
ホテル公式WEBサイト
https://www.cyosaka.com
レストランWEBサイト
https://www.cyosaka.com/restaurant/lavarock.html