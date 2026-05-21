ニューヨークレストラン「サラベス」ルミネ新宿店　期間限定スペシャルメニュー「フラッフィーメロンパンケーキ」

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販売期間：2026年5月25日（月）〜6月30日（火）

ニューヨークレストラン「サラベス」のルミネ新宿では、初夏のスペシャルとして、みずみずしいメロンをあしらい、華やかなプレゼンテーションで仕上げた「フラッフィーメロンパンケーキ」を、5月25日（月）から6月30日（火）の期間限定で販売します。

　





フラッフィーメロンパンケーキ






　

「フラッフィーメロンパンケーキ」は、サラベス定番のしっとり軽やかな“バターミルクパンケーキ”に、茨城県鉾田市産のメロンをあしらい、みずみずしく上品な甘みをプラスした期間限定スペシャルメニュー。アマレット香るやさしい風味のブランマンジェと、フレッシュなメロンソース、ホイップクリームと共にお召し上がりください。

　

初夏のひとときにふさわしい、爽やかな味わいをお楽しみいただけます。

　

「サラベス」ルミネ新宿店 期間限定スペシャルパンケーキ 販売概要

◇ 販売メニュー：

　「フラッフィーメロンパンケーキ」

◇ 販売価格：

　2,300円（税込）

◇ 販売期間：

　2026年5月25日（月）〜6月30日（火）

◇ 販売店舗：

　「サラベス」 ルミネ新宿店

　東京都新宿区新宿3-38-2 ミネ2 2F／TEL.03-5357-7535

　





フラッフィーメロンパンケーキ






　

「サラベス」 について​

　

「Sarabeth’s（サラベス）」は、ニューヨーク出身の女性サラベス・レヴィーンにより、1981年ニューヨークのアッパーウェストサイドに創業しました。家族に伝わるレシピで作るフルーツスプレッド（果物の甘味をいかした砂糖控えめのジャム）をはじめ、フレンチトースト、パンケーキ、エッグベネディクト、ワッフルなど伝統的なアメリカの朝食メニューの“ヘルシー＆リッチ”な味わいから人気です。 レストラン格付けガイド「Zagat」ではニューヨークNo.1デザートレストランに選ばれ、「New York Magazine」からは“NYの朝食の女王”と賞賛され、多くのセレブリティも足を運び、映画「恋するベーカリー」で主演のメリル・ストリープに調理指導をしたことでも有名です。

　

日本国内においては2012年、ルミネ新宿店のオープンによって初上陸。25年12月には表参道店、本年3月には神奈川県初となるBASEGATE横浜関内店がオープン、現在5店舗（新宿／品川／東京／表参道／BASEGATE横浜関内店／名古屋）を展開しています。

　

【国内店舗】

ルミネ新宿店

　東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ2 2F　（JR新宿駅 南口 徒歩1分）

　TEL.03-5357-7535

品川店

　東京都港区港南2-18-1 アトレ品川 4F　（JR品川駅 港南口 徒歩3分）

　TEL.03-6717-0931

東京店

　東京都千代田区丸の内1-8-2 鉃鋼ビルディング南館 2・3F　（JR東京駅 八重洲北口 徒歩2分）

　TEL.03-6206-3551

表参道店

　東京都港区北青山三丁目8番15号 GREEN TERRACE 表参道2階

　TEL.03-6450-6474

BASEGATE横浜関内店

　神奈川横浜市中区港町1丁目1-1 BASEGATE横浜関内 グリーンウォークテラス2階

　TEL. 045-319-6322

名古屋店

　愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール 1F

　TEL. 052-566-6102

・公式HP

https://www.sarabethsrestaurants.jp/

・公式オンラインショップ

https://store.sarabethsrestaurants.jp/

・Facebook

https://www.facebook.com/sarabethsrestaurants/

・Instagram

http://instagram.com/sarabethsjapan

本件に関するお問合わせ先

株式会社 WDI JAPAN　マーケティング部　　TEL：03-3470-5307

広報：大林　 ohbayashi@wdi.co.jp

関連リンク

サラベス　公式オンラインショップ

https://store.sarabethsrestaurants.jp/

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