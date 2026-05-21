20Âå¤ÎÄãÂÎ½Å¡¦ÈîËþÂÎ½ÅÍúÎò¤¬¤½¤Î¸å¤ÎHbA1c¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤òÌÀ¤é¤«¤Ë

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DOI: https://doi.org/10.3390/nu18101532
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https://www.fujita-hu.ac.jp/news/j93sdv000000ivqw.html
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DOI: https://doi.org/10.3390/nu18101532
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https://www.fujita-hu.ac.jp/news/j93sdv000000ivqw.html