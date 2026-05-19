洋服の青山『初』、夏の新たな正装として「ハーフパンツ」を提案！スーツのプロが企画したビジネスでも安心なデザイン

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【商品概要】品番：ACHP6301-01、33商品名 ハーフパンツ＜セットアップ着用可＞素材 ナイロン88%、ポリウレタン12%サイズ S〜LL（計4サイズ）販売価格 税込 5,489円カラー ブラック、チャコール販売店舗 洋服の青山限定100店舗、公式オンラインストア※記載の情報はリリース発表時現在のものです。■ハーフパンツ商品詳細・膝が程よく見える丈感に加えて、スラックス同様の前立てを施したドレス仕様で、ビジネスに相応しいきちんと感を演出・縦横2WAYのストレッチ性に加えて、ウエストゴムでリラックスした着心地・接触冷感、吸汗速乾、UVカットと暑い季節に嬉しい機能が満載■カセット服着回しコーディネート同素材のジャケット、半袖シャツ、Tシャツ、ロングパンツの全5アイテムを自由に組み合わせられる『カセット服』として展開。商談時はジャケット×ロングパンツ、内勤時はシャツ×ハーフパンツなど、シーンに合わせてさまざまな着こなしが可能です。販売価格：ジャケット 9,889円、半袖シャツ 5,489円、Tシャツ 4,389円、ロングパンツ 6,589円※全て税込価格■担当者コメント商品第一部 マネジャー 佐藤宏樹