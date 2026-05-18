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with air®️ DELIGHTを採用したモデルハウスがオープン 省エネ住宅のヤマト住建
注文住宅を手がけるハウスメーカーのヤマト住建株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：河本佳樹、以後「ヤマト住建」）は、パナソニック株式会社 空質空調社(以後「パナソニック」)が提供する全館空調熱交換気システム「with air®️ DELIGHT（ウイズエアー ディライト）」（以後、「ウイズエアー ディライト」）を初めて採用したモデルハウスを兵庫県神戸市にオープンしました。
■高性能住宅と相性の良い全館空調システムで快適に
ヤマト住建は全館空調熱交換気システム「ウイズエアー ディライト」を初めて採用したモデルハウスをオープンしました。ウイズエアーディライトは各フロアに1システムずつ導入し、換気・空調をするシステムです。高気密・高断熱で魔法瓶のようなヤマト住建の家に相性が良く、省エネルギーで家全体をほぼ均一の温度にすることができます。またこのシステムは、クローゼット上部などのデッドスペースに設置可能な為、インテリア性・住宅への影響を最小限に抑えることができます。
■見学と宿泊体験が可能
モデルハウスは実際に見学が可能で温度や住み心地を体感いただけます。さらに検討中の方に向けて宿泊体験も実施。一晩ご家族だけで過ごしていただくことで、より生活を想像しながら住宅性能を確認いただけます。ヤマト住建ではお客様のご要望に合わせて4種類の空調システムが導入可能。各地域のモデルハウスで省エネ住宅×空調システムを体感することができます。一生に一度の家づくりを安心・納得して進めるために活用いただき、ご自身の生活スタイルに合った住宅を検討していただきたい考えです。
＜会社概要＞
企業名：ヤマト住建株式会社(URL: https://www.yamatojk.co.jp/ )
代表者：代表取締役 河本 佳樹
所在地：〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通5丁目1番14号
神戸商工貿易センタービル18階
設立：1987年11月
本件に関するお問合わせ先
ヤマト住建 広報/ Email: press@yamatojk.co.jp
関連リンク
ウイズエアー ディライト詳細
https://sumai.panasonic.jp/air/kanki/zenkan/delight/
■高性能住宅と相性の良い全館空調システムで快適に
ヤマト住建は全館空調熱交換気システム「ウイズエアー ディライト」を初めて採用したモデルハウスをオープンしました。ウイズエアーディライトは各フロアに1システムずつ導入し、換気・空調をするシステムです。高気密・高断熱で魔法瓶のようなヤマト住建の家に相性が良く、省エネルギーで家全体をほぼ均一の温度にすることができます。またこのシステムは、クローゼット上部などのデッドスペースに設置可能な為、インテリア性・住宅への影響を最小限に抑えることができます。
■見学と宿泊体験が可能
モデルハウスは実際に見学が可能で温度や住み心地を体感いただけます。さらに検討中の方に向けて宿泊体験も実施。一晩ご家族だけで過ごしていただくことで、より生活を想像しながら住宅性能を確認いただけます。ヤマト住建ではお客様のご要望に合わせて4種類の空調システムが導入可能。各地域のモデルハウスで省エネ住宅×空調システムを体感することができます。一生に一度の家づくりを安心・納得して進めるために活用いただき、ご自身の生活スタイルに合った住宅を検討していただきたい考えです。
＜会社概要＞
企業名：ヤマト住建株式会社(URL: https://www.yamatojk.co.jp/ )
代表者：代表取締役 河本 佳樹
所在地：〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通5丁目1番14号
神戸商工貿易センタービル18階
設立：1987年11月
本件に関するお問合わせ先
ヤマト住建 広報/ Email: press@yamatojk.co.jp
関連リンク
ウイズエアー ディライト詳細
https://sumai.panasonic.jp/air/kanki/zenkan/delight/