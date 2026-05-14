昨シーズンほぼ完売した楊柳素材の「パジャマスーツ®」が猛暑を見据えた早期の販売開始＆前年比5倍の商材数で好発進！！





昨年販売を開始した「楊柳ストレッチパジャマスーツ®」は、ワッシャー加工による縦シボと光沢感のある素材が高級感を演出するアイテムです。楊柳素材は、柳の葉のような「シボ」により生地が肌に触れる面積が少ないため肌離れが良く、江戸時代より蒸し暑い日本の夏を凌ぐ知恵として親しまれています。



昨季モデルがほぼ完売した本商品は、今季モデルは袖裏地のない仕様へ変更したことで着用時の肌への貼りつきが軽減され、さらに涼しく快適に着用できるよう進化しました。



また、今季は猛暑を見据えて販売開始時期を早めたこと、前年比5倍の商材数、さらに涼しい仕様に進化したことで、多くのお客様の支持を得ています。高い機能性を通じて、ビジネスパーソンの快適なビジネススタイルを支援してまいります。



■「楊柳ストレッチ パジャマスーツ®」商品特長