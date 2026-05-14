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昨シーズンほぼ完売した楊柳素材の「パジャマスーツ®」が猛暑を見据えた早期の販売開始＆前年比5倍の商材数で好発進！！
〜江戸時代から蒸し暑い日本の夏を凌ぐ知恵として受け継がれる素材〜
株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）は、清涼感と高級感を両立した楊柳素材の「パジャマスーツ®」を展開しています。本年度は記録的な猛暑を見据えて販売開始時期を昨年より早め、前年比5倍と商材数を大幅に拡充しました。また、今シーズンモデルは袖裏地をなくすことで通気性を高め、“猛暑対策”仕様へとアップデート。生地に施した凹凸感が生む肌離れの良さと、ビジネスシーンに相応しい洗練された風合いが支持を得ています。今年の夏は、「楊柳ストレッチパジャマスーツ®」で過酷な夏場における快適なビジネスシーンを支援してまいります。
AOKI公式オンラインショップ（特集ページ）： https://www.aoki-style.com/feature/pajamasuit/
■前年比5倍の商材数と猛暑を見据えた早期の販売開始で好発進！
昨年販売を開始した「楊柳ストレッチパジャマスーツ®」は、ワッシャー加工による縦シボと光沢感のある素材が高級感を演出するアイテムです。楊柳素材は、柳の葉のような「シボ」により生地が肌に触れる面積が少ないため肌離れが良く、江戸時代より蒸し暑い日本の夏を凌ぐ知恵として親しまれています。
昨季モデルがほぼ完売した本商品は、今季モデルは袖裏地のない仕様へ変更したことで着用時の肌への貼りつきが軽減され、さらに涼しく快適に着用できるよう進化しました。
また、今季は猛暑を見据えて販売開始時期を早めたこと、前年比5倍の商材数、さらに涼しい仕様に進化したことで、多くのお客様の支持を得ています。高い機能性を通じて、ビジネスパーソンの快適なビジネススタイルを支援してまいります。
■「楊柳ストレッチ パジャマスーツ®」商品特長
＿畊鵑焚鴇譴離咼献優好掘璽鵑忘播な楊柳素材を採用
表面に凸凹がある生地で肌に触れる面積が少ないため、さらっとした着心地が特長。肌離れが良いため肌に貼りつく不快感を軽減することができ、暑い夏に最適な素材です。さらに、ワッシャー加工による縦シボと光沢感のある素材が高級感を演出します。
⊇襪なるこれからの季節にうれしい機能性
通気量100cc※1以上の夏仕様アイテム「スーパーエアクールシリーズ」から展開しており、高い通気性が特長です。また、トリコット（タテ編み）生地のためストレッチ性があり、形態安定性も兼ね備えています。ジャケットには消臭テープを付けることで汗のにおいを軽減し、自宅での手洗いが可能なため経済的です。
※1…通気量100ccとは、1㎠の面積を1秒で100ccの空気が通過すること
※本リリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。
本件に関するお問合わせ先
■報道関係からのお問い合わせ
株式会社ＡＯＫＩ 本社 広報担当：石津・瀬谷
〒224-8688 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6-56 TEL：045-941-3588/ FAX： 045-942-1608
Mail：aokipr@aoki-style.com
関連リンク
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https://www.aoki-style.com/feature/pajamasuit/
株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）は、清涼感と高級感を両立した楊柳素材の「パジャマスーツ®」を展開しています。本年度は記録的な猛暑を見据えて販売開始時期を昨年より早め、前年比5倍と商材数を大幅に拡充しました。また、今シーズンモデルは袖裏地をなくすことで通気性を高め、“猛暑対策”仕様へとアップデート。生地に施した凹凸感が生む肌離れの良さと、ビジネスシーンに相応しい洗練された風合いが支持を得ています。今年の夏は、「楊柳ストレッチパジャマスーツ®」で過酷な夏場における快適なビジネスシーンを支援してまいります。
■前年比5倍の商材数と猛暑を見据えた早期の販売開始で好発進！
昨年販売を開始した「楊柳ストレッチパジャマスーツ®」は、ワッシャー加工による縦シボと光沢感のある素材が高級感を演出するアイテムです。楊柳素材は、柳の葉のような「シボ」により生地が肌に触れる面積が少ないため肌離れが良く、江戸時代より蒸し暑い日本の夏を凌ぐ知恵として親しまれています。
昨季モデルがほぼ完売した本商品は、今季モデルは袖裏地のない仕様へ変更したことで着用時の肌への貼りつきが軽減され、さらに涼しく快適に着用できるよう進化しました。
また、今季は猛暑を見据えて販売開始時期を早めたこと、前年比5倍の商材数、さらに涼しい仕様に進化したことで、多くのお客様の支持を得ています。高い機能性を通じて、ビジネスパーソンの快適なビジネススタイルを支援してまいります。
■「楊柳ストレッチ パジャマスーツ®」商品特長
＿畊鵑焚鴇譴離咼献優好掘璽鵑忘播な楊柳素材を採用
表面に凸凹がある生地で肌に触れる面積が少ないため、さらっとした着心地が特長。肌離れが良いため肌に貼りつく不快感を軽減することができ、暑い夏に最適な素材です。さらに、ワッシャー加工による縦シボと光沢感のある素材が高級感を演出します。
⊇襪なるこれからの季節にうれしい機能性
通気量100cc※1以上の夏仕様アイテム「スーパーエアクールシリーズ」から展開しており、高い通気性が特長です。また、トリコット（タテ編み）生地のためストレッチ性があり、形態安定性も兼ね備えています。ジャケットには消臭テープを付けることで汗のにおいを軽減し、自宅での手洗いが可能なため経済的です。
※1…通気量100ccとは、1㎠の面積を1秒で100ccの空気が通過すること
※本リリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。
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株式会社ＡＯＫＩ 本社 広報担当：石津・瀬谷
〒224-8688 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6-56 TEL：045-941-3588/ FAX： 045-942-1608
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