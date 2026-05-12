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【KARRIMOR】旅行・アウトドアの“サブバッグ需要”に応えるパッカブルシリーズ「mars」を発売
リュック・トート・ショルダーの全4型を展開、コンパクトに持ち運べる軽量設計
英国発祥のアウトドアブランド「KARRIMOR（カリマー）」は、コンパクトに収納でき、持ち運びに便利なパッカブル仕様のバッグシリーズ「mars（マース）」を、発売いたします。
近年、旅行やアウトドアシーンにおいて「現地用のサブバッグを持ち歩きたい」「荷物を増やさず、必要なときだけバッグを使いたい」といったニーズが高まっています。
marsシリーズは、軽量性と携帯性を重視し、旅先やアクティビティ中でもストレスなく使えるバッグコレクションとして展開します。ラインナップは、リュックサック2型、トートバッグ、ショルダーバッグの全4型。アウトドアから旅行、日常使いまで幅広いシーンに対応します。
2026年春夏は“LIGHTNESS〜山も街も、もっと自由に、もっと軽やかに〜”をシーズンテーマに、商品開発を行い、ラインアップしています。
■mars top load 27（マーストップロード 27）
27ℓサイズのトップローディングタイプのリュックサックです。
チェストストラップ、ウエストベルト、ポールキャリアを搭載し、登山時のアタックザックとしても使用できる設計です。コンパクトに収納できるため、メインザックに忍ばせて持ち運ぶサブバッグとしても活躍します。
■mars panel load 18（マースパネルロード 18）
18ℓサイズのパネルローディングタイプのリュックサックです。
チェストストラップに加え、両サイドにボトルなどを収納できるポケットを備えています。旅行やアウトドアだけでなく、普段使いにも適した汎用性の高いモデルです。
■mars tote 30（マーストート 30）
30ℓサイズのトートバッグで、手持ちと肩掛けの2wayで使える、長さの異なる2種類のハンドルを備えています。
背面にはキャリーケースに固定できるアタッチメントを搭載し、旅行時のサブバッグとしても便利です
■mars shoulder 10（マースショルダー 10）
10L容量のショルダーバッグです。
財布やスマートフォンなど、身の回りの必需品を持ち運ぶのに適したサイズ感で、旅先の街歩きや日常使いに活躍します。
本製品は、カリマー公式オンラインストアおよびカリマー取扱店舗にて発売中です。製品の詳細は、下記をご覧ください。
KARRIMOR (カリマー)とは
カリマーの歴史は、1946 年に英国の北西部・ランカシャー カウンティでサイクルバッグメーカーとして創業したことに遡ります。タフで機能的な製品に対する評判は、ほどなくして登山家にも届くこととなり、クライマー向けのリュックサックを手がけるようになりました。ブランドの語源は「carry more」。対象となるフィールドで求められる装備一式を過不足なく運ぶことのできる堅牢性や優れた背負い心地、かつクライミングに対応する機能を盛り込んだカリマーのリュックサックは、クライマー自身の能力はもちろん、新たに対象となるフィールドの可能性を広げました。そして今もなお、新たなフィールドへの挑戦を続けています。
【Official SNS】
Instagram / @karrimor_japan (https://www.instagram.com/karrimor_japan/)
X / @karrimor_jp (https://x.com/karrimor_jp )
Facebook / @karrimor.jp(https://www.facebook.com/karrimor.jp/ )
【クレジット表記】
欧文 / KARRIMOR 和文 / カリマー
本件に関するお問合わせ先
カリマーインターナショナルプレスチーム
TEL：03-3221-6883
▼取材・お問い合わせフォームはこちら
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=agxZNgmcVHFKMPbEfaSx-g%3D%3D
関連リンク
mars top load 27
https://www.karrimor.jp/item/501272.html
mars panel load 18
https://www.karrimor.jp/item/501273.html
mars tote 30
https://www.karrimor.jp/item/501274.html
mars shoulder 10
https://www.karrimor.jp/item/501275.html
英国発祥のアウトドアブランド「KARRIMOR（カリマー）」は、コンパクトに収納でき、持ち運びに便利なパッカブル仕様のバッグシリーズ「mars（マース）」を、発売いたします。
近年、旅行やアウトドアシーンにおいて「現地用のサブバッグを持ち歩きたい」「荷物を増やさず、必要なときだけバッグを使いたい」といったニーズが高まっています。
2026年春夏は“LIGHTNESS〜山も街も、もっと自由に、もっと軽やかに〜”をシーズンテーマに、商品開発を行い、ラインアップしています。
■mars top load 27（マーストップロード 27）
27ℓサイズのトップローディングタイプのリュックサックです。
チェストストラップ、ウエストベルト、ポールキャリアを搭載し、登山時のアタックザックとしても使用できる設計です。コンパクトに収納できるため、メインザックに忍ばせて持ち運ぶサブバッグとしても活躍します。
■mars panel load 18（マースパネルロード 18）
18ℓサイズのパネルローディングタイプのリュックサックです。
チェストストラップに加え、両サイドにボトルなどを収納できるポケットを備えています。旅行やアウトドアだけでなく、普段使いにも適した汎用性の高いモデルです。
■mars tote 30（マーストート 30）
30ℓサイズのトートバッグで、手持ちと肩掛けの2wayで使える、長さの異なる2種類のハンドルを備えています。
背面にはキャリーケースに固定できるアタッチメントを搭載し、旅行時のサブバッグとしても便利です
■mars shoulder 10（マースショルダー 10）
10L容量のショルダーバッグです。
財布やスマートフォンなど、身の回りの必需品を持ち運ぶのに適したサイズ感で、旅先の街歩きや日常使いに活躍します。
本製品は、カリマー公式オンラインストアおよびカリマー取扱店舗にて発売中です。製品の詳細は、下記をご覧ください。
KARRIMOR (カリマー)とは
カリマーの歴史は、1946 年に英国の北西部・ランカシャー カウンティでサイクルバッグメーカーとして創業したことに遡ります。タフで機能的な製品に対する評判は、ほどなくして登山家にも届くこととなり、クライマー向けのリュックサックを手がけるようになりました。ブランドの語源は「carry more」。対象となるフィールドで求められる装備一式を過不足なく運ぶことのできる堅牢性や優れた背負い心地、かつクライミングに対応する機能を盛り込んだカリマーのリュックサックは、クライマー自身の能力はもちろん、新たに対象となるフィールドの可能性を広げました。そして今もなお、新たなフィールドへの挑戦を続けています。
【Official SNS】
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【クレジット表記】
欧文 / KARRIMOR 和文 / カリマー
本件に関するお問合わせ先
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TEL：03-3221-6883
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関連リンク
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