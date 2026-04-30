ヘアカラー市場：製品形態、処方、色持ち期間、エンドユーザー、流通チャネル、用途別―2026年～2032年の世界市場予測
ヘアカラー市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均5.89%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、ヘアカラー市場調査レポートを発行・販売します。
「ヘアカラーレポート」では製品イノベーション、消費者の価値観、販売チャネルの進化、そして事業継続性を結びつける、現代のヘアカラー市場の市場促進要因に対する戦略的視点を言及するほか、製品形態の選択、配合のトレードオフ、使用時間の選好、エンドユーザーのターゲティング、流通の微妙な違い、および使用方法の戦略への影響を結びつけるセグメントレベルの洞察を分析します。
世界のヘアカラー市場規模は、2025年に281億6,000万米ドルと評価され、2026年の297億5,000万米ドルから2032年には420億6,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2004242-hair-color-market-by-product-form-formulation.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 ヘアカラー市場：製品形態別
第9章 ヘアカラー市場配合別
第10章 ヘアカラー市場持続期間別
第11章 ヘアカラー市場：エンドユーザー別
第12章 ヘアカラー市場：流通チャネル別
第13章 ヘアカラー市場用途別
第14章 ヘアカラー市場：地域別
第15章 ヘアカラー市場：グループ別
第16章 ヘアカラー市場：国別
第17章 米国ヘアカラー市場
第18章 中国ヘアカラー市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・ヘアカラー市場の主な市場促進要因は何ですか？
自己表現、美容イノベーション、進化する消費者の価値観が交差する地点に位置しています。消費者は、発色性能、処方の安全性、持続可能性、倫理的な調達に関する懸念を求めています。
・消費者が牽引する急速な変革は何を再構築していますか？
処方の優先順位、デジタル体験、販売チャネルのバランス、持続可能性への取り組み、サプライチェーン戦略を再構築しています。
・2025年の関税導入が企業に与える影響は何ですか？
輸入中間化学品、顔料、完成品のコスト上昇が利益率構造を圧迫し、価格戦略の再検討を余儀なくさせる可能性があります。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、ヘアカラー市場調査レポートを発行・販売します。
「ヘアカラーレポート」では製品イノベーション、消費者の価値観、販売チャネルの進化、そして事業継続性を結びつける、現代のヘアカラー市場の市場促進要因に対する戦略的視点を言及するほか、製品形態の選択、配合のトレードオフ、使用時間の選好、エンドユーザーのターゲティング、流通の微妙な違い、および使用方法の戦略への影響を結びつけるセグメントレベルの洞察を分析します。
世界のヘアカラー市場規模は、2025年に281億6,000万米ドルと評価され、2026年の297億5,000万米ドルから2032年には420億6,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2004242-hair-color-market-by-product-form-formulation.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 ヘアカラー市場：製品形態別
第9章 ヘアカラー市場配合別
第10章 ヘアカラー市場持続期間別
第11章 ヘアカラー市場：エンドユーザー別
第12章 ヘアカラー市場：流通チャネル別
第13章 ヘアカラー市場用途別
第14章 ヘアカラー市場：地域別
第15章 ヘアカラー市場：グループ別
第16章 ヘアカラー市場：国別
第17章 米国ヘアカラー市場
第18章 中国ヘアカラー市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・ヘアカラー市場の主な市場促進要因は何ですか？
自己表現、美容イノベーション、進化する消費者の価値観が交差する地点に位置しています。消費者は、発色性能、処方の安全性、持続可能性、倫理的な調達に関する懸念を求めています。
・消費者が牽引する急速な変革は何を再構築していますか？
処方の優先順位、デジタル体験、販売チャネルのバランス、持続可能性への取り組み、サプライチェーン戦略を再構築しています。
・2025年の関税導入が企業に与える影響は何ですか？
輸入中間化学品、顔料、完成品のコスト上昇が利益率構造を圧迫し、価格戦略の再検討を余儀なくさせる可能性があります。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
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市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
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TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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