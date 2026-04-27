家族のつながりを育む空間提案 吹き抜け･大開口･断熱等級6を同時に叶える「ファミリー スイート」を提供

積水ハウス株式会社は、上下階に広がる立体的な大空間により家族のつながりを育む、吹き抜けのある「ファミリー スイート」を本日より発売します。吹き抜け・大開口を取り入れながらも、高い断熱性で一年を通して室内環境を快適に保つ住まいの提案を、鉄骨および木造戸建住宅で展開します。





「ファミリー スイート」は、家族の集まるリビングに仕切りがない大空間を提案するコンセプトとして2018年より販売を開始しました。これまでに累計約34,000棟を提供し、2025年度の年間採用比率は約66％となります。

当社の研究機関である総合住宅研究所の調査によると、吹き抜けを備えた住まいでは、家全体で家族の気配を感じることができ、家族のコミュニケーションのしやすさが大きく向上することが確認されています。

今回の「ファミリー スイート」は、従来の縦・横に広がる大空間に、最大幅約6mの吹き抜け空間と大開口を採用することで、より立体的なリビングを創出します。また、断熱等級6に対応*¹した高断熱仕様により、外からの暑さや寒さを防ぎ、室内温度が安定することで、年間を通して快適な暮らしを叶えます。新たな「ファミリー スイート」は、家族との心理的・物理的つながりと、吹き抜け・大開口による快適さの両方を兼ね揃えた住まいを実現します。

積水ハウスは“「わが家」を世界一幸せな場所にする”というビジョンのもと、人生 100 年時代の「幸せ住まい」を提供してまいります。

*¹エリア・プランにより対応

1. 上下階をゆるやかにつなぎ、家族をひとつにする空間設計

当社の総合住宅研究所の調査によると「家族のコミュニケーションのしやすさ」において、吹き抜けのない一般的な間取りの家と比べて吹き抜けのある「ファミリー スイート」では、「非常に満足」のスコアが約20ポイント高いことが分かりました。この傾向は、大規模邸宅だけでなく、延床面積110～130㎡台の2階建てにおいても吹き抜けを採用した邸宅で、同様に満足度の向上が確認されました。吹き抜けによって上下階がゆるやかにつながることで、家全体で「声が届く」「気配がわかる」といった家族の存在を自然に感じられる安心感が生まれ、家族のコミュニケーションが促進すると考えられます。また、どの場所にいても、家族の気配を感じながら静かに自分の時間を楽しむこともでき、家族とのつながりと一人のくつろぎを居心地よく両立することができます。



左/出典：積水ハウス 総合住宅研究所調べ「健康と住まいに関する全国調査」（2025年/n=4388）

2．大空間リビングに広がる最大幅約6ｍの吹き抜けと大開口で開放感あふれる住まいを演出

鉄骨戸建住宅で最大幅約6m×6mの吹き抜け空間と大空間、大開口を備え、一年を通して光が差し込む開放的なリビングを実現しています。この吹き抜けとつながるリビング空間は、これまでの「ファミリー スイート」でも定評のある当社独自の高強度梁「ダイナミックビーム」をはじめとした構造設計により、高い構造性能を維持しながら、柱や仕切りがない圧倒的な大空間を可能とします。また、最大5m幅の天井高サッシにより、家の中でも景色が広がる大開口を実現しています。吹き抜け・大開口により、自然光が住まい全体に広がることで、室内にいながら空や緑、四季を身近に感じられる屋内外一体の住空間を生み出します。





3．高断熱仕様により吹き抜けでも一年中快適な住まいへ

高い断熱性能を誇る当社独自の超高断熱アルミ樹脂複合サッシの採用をはじめ、邸宅ごとに床、壁、天井に最適な断熱仕様を施すことで、吹き抜け大空間・大開口を実現しながら断熱等級6に対応します。これにより、冷暖房効率が向上するほか、一年を通して室内温度が安定するため、吹き抜けや大開口の住まいで懸念されがちな「夏の暑さ」「冬の寒さ」に対応した快適に過ごせる住環境を提供します。

左/超高断熱アルミ樹脂複合サッシ





