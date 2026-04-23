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【ブランジェ浅野屋】長野県が誇る希少な赤い果実のりんご 『信州産赤い果実のアップルパイ』発売
信州の希少な「赤果肉りんご」をいち早く商品化。驚きの“中まで赤い”アップルパイ
株式会社浅野屋（本店：長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢738、代表取締役社長：佐々木一郎 以下、「浅野屋」）は、この度、果肉まで鮮やかな赤色に染まる希少な「赤果肉りんご」を使用した新商品を発売いたします。
近年、見た目の美しさと素材のストーリー性を兼ね備えたスイーツへの関心が高まる中、浅野屋では看板商品のアップルパイも“見た瞬間に心が動く”商品にならないかという思いで開発に着手しました。そこで着目したのが、鮮やかな果肉と爽やかな酸味が特長の長野県産「赤果肉りんご」。焼き上げた際にも美しい色合いを保つこの果実は、味わいだけでなく視覚的な魅力も兼ね備えています。その個性を最大限に活かす製法を追求し、五感で楽しめるアップルパイとして仕上げました。
■「信州産赤い果実のアップルパイ」商品概要
長野県産の「なかののきらめき」「星のスパイス」を使用し、自社でシロップ漬けに加工。サクサクのパイ生地に、フランボワーズパウダーでほんのり赤く彩ったアーモンドクリームを合わせました。仕上げに加えたブランデーが芳醇に香る、華やかな味わい。軽井沢にルーツを持つ浅野屋が、信州の新しい価値を全国へ発信します。
期間：2026年4月24日(金)〜5月7日(木) ※売り切れ次第、終了
価格：594円（税込）
店舗：ブランジェ浅野屋全店舗
本件に関するお問合わせ先
本件に関する報道関係の皆様からのお問合せ先
株式会社浅野屋 広報担当 齋藤綾子
E-mail:info_ec@b-asanoya.com
関連リンク
ブランジェ浅野屋
https://b-asanoya.com/
株式会社浅野屋（本店：長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢738、代表取締役社長：佐々木一郎 以下、「浅野屋」）は、この度、果肉まで鮮やかな赤色に染まる希少な「赤果肉りんご」を使用した新商品を発売いたします。
近年、見た目の美しさと素材のストーリー性を兼ね備えたスイーツへの関心が高まる中、浅野屋では看板商品のアップルパイも“見た瞬間に心が動く”商品にならないかという思いで開発に着手しました。そこで着目したのが、鮮やかな果肉と爽やかな酸味が特長の長野県産「赤果肉りんご」。焼き上げた際にも美しい色合いを保つこの果実は、味わいだけでなく視覚的な魅力も兼ね備えています。その個性を最大限に活かす製法を追求し、五感で楽しめるアップルパイとして仕上げました。
■「信州産赤い果実のアップルパイ」商品概要
長野県産の「なかののきらめき」「星のスパイス」を使用し、自社でシロップ漬けに加工。サクサクのパイ生地に、フランボワーズパウダーでほんのり赤く彩ったアーモンドクリームを合わせました。仕上げに加えたブランデーが芳醇に香る、華やかな味わい。軽井沢にルーツを持つ浅野屋が、信州の新しい価値を全国へ発信します。
期間：2026年4月24日(金)〜5月7日(木) ※売り切れ次第、終了
価格：594円（税込）
店舗：ブランジェ浅野屋全店舗
本件に関するお問合わせ先
本件に関する報道関係の皆様からのお問合せ先
株式会社浅野屋 広報担当 齋藤綾子
E-mail:info_ec@b-asanoya.com
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ブランジェ浅野屋
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