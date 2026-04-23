【ブランジェ浅野屋】長野県が誇る希少な赤い果実のりんご 『信州産赤い果実のアップルパイ』発売

株式会社浅野屋（本店：長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢738、代表取締役社長：佐々木一郎 以下、「浅野屋」）は、この度、果肉まで鮮やかな赤色に染まる希少な「赤果肉りんご」を使用した新商品を発売いたします。近年、見た目の美しさと素材のストーリー性を兼ね備えたスイーツへの関心が高まる中、浅野屋では看板商品のアップルパイも“見た瞬間に心が動く”商品にならないかという思いで開発に着手しました。そこで着目したのが、鮮やかな果肉と爽やかな酸味が特長の長野県産「赤果肉りんご」。焼き上げた際にも美しい色合いを保つこの果実は、味わいだけでなく視覚的な魅力も兼ね備えています。その個性を最大限に活かす製法を追求し、五感で楽しめるアップルパイとして仕上げました。