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Audi R8 LMS GT4、スーパー耐久第2戦 鈴鹿で表彰台を獲得
TECHNO FIRST、Audi R8 LMS GT4でST-Zクラス3位入賞
開幕戦優勝に続き、安定したパフォーマンスで連続表彰台を獲得
アウディ ジャパン（東京都品川区、ブランド ディレクター：マティアス シェーパース）は、Audi Sport customer racing プログラムとしてサポートするカスタマー（プライベート）チーム TECHNO FIRST が、4月18日（土）〜19日（日）に鈴鹿サーキット（三重県、全長5,807m）で開催された「第2戦 SUZUKA 5時間レース」において、Audi R8 LMS GT4でST-Zクラス3位入賞を果たしました。
Audi R8 LMS GT4は、市販モデルであるAudi R8 Coupéと60%以上の構成部品を共有しながら、レース専用に最適化されたシャシーとパワートレインにより、卓越した耐久性と信頼性を兼ね備えています。TECHNO FIRSTはこのAudi R8 LMS GT4による2022年のスーパー耐久参戦開始以来、戦績を積み重ね、これまでに通算4度のクラス優勝と9回の表彰台を獲得しています。
アウディ ジャパンは2016年来、Audi Sport customer racingパーツトレーラーを全国のサーキットに配備してレースに参戦するカスタマーチームをサポートしています。今年も専用のトレーラーにボディ、トランスミッション、エンジン等、レース車検に適合した約 4,200アイテム、約14,000 点の部品を積載し、いかなるレース展開にも対応できる万全の体制を整えて、スーパー耐久に参戦するチームと共にサーキットを転戦しています。
本件に関するお問合わせ先
フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
アウディ ジャパン 広報部
関連リンク
日本語版リリース
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