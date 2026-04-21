オーダーメイドスイーツを手掛けるスイーツデザインスタジオ メイプリル(所在地：東京都杉並区、代表者：福本 美樹)は、期間限定で母の日スイーツを販売します。





期間限定で母の日スイーツを予約販売





母の日限定で登場する白あんで絞った「カーネーションのカップケーキ」は定番の人気商品。毎年心待ちにしているお客様が大勢いらっしゃいます。カップケーキは、一輪ずつ手絞りのため数量限定。また、カーネーション以外のお花のセットもございます。そのほか直径10cmの食べきりサイズのケーキや人気のクッキー詰め合わせなど、特別な日を彩るスイーツをご用意しています。お母さまへ、お友達へ、お世話になっている方々へ、またはご自身へのご褒美に。この機会にぜひご利用ください。





“感謝の気持ち”をスイーツで

プレゼントに最適！カーネーションのカップケーキ





【ご予約URL】

・Cake.jp

https://cake.jp/shops/12195/





・Cake.jp楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/cake.jp/3407192/





※メイプリルのスタジオ(東京都杉並区西荻北3-38-16)でもお求めになれます。









【メイプリルの母の日限定スイーツ】

■毎年大人気！白あんクリームで絞るカーネーションのカップケーキ

カップケーキのお味は、爽やかレモン、ビターチョコレート、抹茶の3種類。ふわふわに焼き上げた自慢のカップケーキに、手作りのクリームを注入。本物と見間違うようなお花は、奈良の三宅製餡から取り寄せた高級白あんに天然素材(ビーツや抹茶、バタフライピー)で着色し、職人が心を込めて丁寧に手絞りしています。カーネーション以外にも、バラやスカビオサ、アネモネなどを模した彩り鮮やかな6種類のお花を詰め合わせたセットもございます。手の込んだ自慢のカップケーキです。





・カーネーションのカップケーキ6個セット 4,500円～

・ブルーミングフラワーカップケーキ6個セット 5,500円





カップケーキは一輪ずつ手絞り

6種類のお花のカップケーキも

まるで本物の花のよう





■3種の母の日限定ランチボックスケーキ

ハンバーガーケースに収まった直径10cmの可愛いホールケーキを3種類ご用意。食べきりサイズなのでお一人暮らしのお母様へのプレゼントにも最適です。メッセージは「Thanks」と「mom」の2種類。デザインは、ピンク、ブルー、イエローのお花をモチーフにした3種類。ふわふわのジェノワーズに、甘酸っぱいストロベリークリームと、フルーツをサンドしたショートケーキです。





母の日限定ランチボックスケーキ(1ホール 3,800円)





お花をモチーフにしたデザイン

感謝を伝えるメッセージ

直径10センチの食べ切りサイズ

ハンバーガーケースに入れて可愛く





■おつまみクッキー

メイプリルで最もアンコールリクエストが多い、お酒にも合うおつまみクッキーです。お味は、パンチの効いたソルト＆ブラックペッパー、ベーコン、オニオンの3種類の詰め合わせです。





おつまみクッキー(Lサイズ 1,560円／Mサイズ 1,040円)









大人気のクッキー詰め合わせ

お酒のおつまみにも

※価格はすべて税込です。別途送料がかかります。













【メイプリルについて】

メイプリルはフルオーダーメイドスイーツを手がけるスイーツデザインスタジオです。世界中の人々のスイーツシーンを華やかに彩り、『ワクワク』と『幸せ』、そして笑顔をお届けしたいと、ビジュアルにも味にも、とことんこだわったスイーツづくりを続けています。一人ひとりの特別な日を美しく彩るオーダースイーツはもちろん、CMやイベント、各種パーティーなどにも幅広く対応。ご要望に沿ったスイーツがさまざまな催しの演出をお手伝いします。









【会社概要】

会社名 ： スイーツデザインスタジオ メイプリル

代表者 ： 福本 美樹

所在地 ： 東京都杉並区西荻北3-38-16

URL ： https://mapril.net/

冷凍配送ご注文(Cake.jp)： https://cake.jp/shops/12195/

Instagram ： @mapril_sweets

https://www.instagram.com/mapril_sweets/

TEL ： 03-6312-8477

E-Mail ： info@mapril.net