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JA全農共同開発「ニッポンエール 北海道産らいでんメロンソーダ」を、4月27日（月）に新発売
全国の産地を応援するＪＡ全農と伊藤園の「ニッポンエールプロジェクト」
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、全国農業協同組合連合会（代表理事理事長：桑田義文 本所：東京都千代田区、以下 JA全農）が推進する国内農業支援の取組みである「ニッポンエールプロジェクト（以下、本プロジェクト）」の一環で共同開発した「ニッポンエール 北海道産らいでんメロンソーダ」を４月27日（月）に新発売いたします。
本プロジェクトは、「全国から届けられる日本産のたべものに、そしてニッポンに、ここからエールをおくろう」というコンセプトのもと、JA全農と伊藤園を含むメーカーや販売先が協力して産地を応援する活動です。当社は、農業の持続可能な発展のために、2021年6月に本プロジェクトに参画し、全国の特色ある農産物を使用した製品を共同開発しています。
「ニッポンエール 北海道産らいでんメロンソーダ」は、北海道3大メロンの一つである「らいでんメロン」の果汁を使用した炭酸飲料です（果汁1％）。「らいでんメロン」ならではの芳醇な香りや、とろけるような果肉感、糖度が高くジューシーな味わいを活かすため、微炭酸設計で仕上げました。パッケージには、「らいでんメロン」を一目で想起できるデザインを採用しています。
今後も、当社はJA全農との共同開発製品の販売を通じて、日本の農業と消費者を結ぶ架け橋となり、国産農畜産物の認知と消費拡大に貢献してまいります。
《製品概要》
製品名：ニッポンエール 北海道産らいでんメロンソーダ
品名：炭酸飲料
容量・容器：350ml缶
希望小売価格：172円（160円）
発売日：4月27日（月）
販売地域：全国
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、全国農業協同組合連合会（代表理事理事長：桑田義文 本所：東京都千代田区、以下 JA全農）が推進する国内農業支援の取組みである「ニッポンエールプロジェクト（以下、本プロジェクト）」の一環で共同開発した「ニッポンエール 北海道産らいでんメロンソーダ」を４月27日（月）に新発売いたします。
本プロジェクトは、「全国から届けられる日本産のたべものに、そしてニッポンに、ここからエールをおくろう」というコンセプトのもと、JA全農と伊藤園を含むメーカーや販売先が協力して産地を応援する活動です。当社は、農業の持続可能な発展のために、2021年6月に本プロジェクトに参画し、全国の特色ある農産物を使用した製品を共同開発しています。
「ニッポンエール 北海道産らいでんメロンソーダ」は、北海道3大メロンの一つである「らいでんメロン」の果汁を使用した炭酸飲料です（果汁1％）。「らいでんメロン」ならではの芳醇な香りや、とろけるような果肉感、糖度が高くジューシーな味わいを活かすため、微炭酸設計で仕上げました。パッケージには、「らいでんメロン」を一目で想起できるデザインを採用しています。
今後も、当社はJA全農との共同開発製品の販売を通じて、日本の農業と消費者を結ぶ架け橋となり、国産農畜産物の認知と消費拡大に貢献してまいります。
《製品概要》
製品名：ニッポンエール 北海道産らいでんメロンソーダ
品名：炭酸飲料
容量・容器：350ml缶
希望小売価格：172円（160円）
発売日：4月27日（月）
販売地域：全国