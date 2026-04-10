【金城学院大学】４月オープンキャンパスにて 俳優・神尾楓珠さんによる特別トークショーを開催！

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映画『キングダム魂の決戦』に出演が決定された神尾楓珠さんが、金城学院大学（所在地：愛知県名古屋市守山区大森2-1723／学長：小室尚子）のオープンキャンパスに、スペシャルゲストとして登壇。

俳優として活躍を続ける神尾楓珠さんが、オープンキャンパスのトークイベントに出演します。講演のタイトルは「ガチで挑戦することの大切さ」。高校生の皆さんへ、進路選びのヒントを語っていただけます。

＜トークテーマ＞　

学生から俳優の道へ！

俳優人生で「ガチで挑戦」したことは？

ガチで挑戦できるものの見つけ方

会場の高校生からの質問コーナー

※トークテーマは変更になる可能性があります。

＜日時＞

2026年4月26日（日）　13:30開場／14:00開演

＜場所＞

金城学院大学　アニー・ランドルフ記念講堂

＜対象＞

高校生および保護者

＜参加方法＞

4月26日のオープンキャンパスに参加し、各プログラム会場で配布される特別トークショーの入場券を2枚入手してください。

※高校生および保護者限定です。

＜神尾楓珠さん 特別トークショー 特設サイト＞

https://oc.kinjo-u.ac.jp/special-talks-how.html

＜金城学院大学オープンキャンパスサイト＞

https://www.kinjo-u.ac.jp/ja/admissions/event/open/

▼本件に関する問い合わせ先

金城学院大学　入試広報部

TEL：052-798-4471

メール：nyushi@kinjo-u.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/