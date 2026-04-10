顔まわりから指先までカバーをし、春夏のおでかけに活躍！「ROPÉ PICNIC」×「Yoki」“絶対焼けたくない”日焼け対策シリーズ商品を発売











・高い機能性と携帯性の両立











春先から紫外線指数が高まる季節に向け、クロスプラスは、日常からレジャーまで幅広いシーンで活躍する機能性ウェアを提案します。この度、機能性ファッションブランド「Yoki（ヨキ）」より、「ROPÉ PICNIC」と共同でペプラムシルエットUVパーカーを企画・開発いたしました。本アイテムは、カラー毎に機能差はあるものの、ブラックはUVカット率99%以上、UPF50+と高い紫外線カットを装備。Yoki「“絶対焼けたくない”日焼け対策シリーズ」の機能性はそのままに、「ROPÉ PICNIC」らしいデザインを掛け合わせることで、 “焼けたくない”と“かわいくいたい”を兼ね備えたデイリーユースしやすい一着に仕上げました。顔まわりから指先までしっかり肌を守ってくれるだけでなく、接触冷感素材により、紫外線が気になる季節も快適に着用いただけます。 つば付きのフードに加え、ファスナーを閉めることで鼻先まで覆うことができ、顔全体をしっかりカバーします。■「絶対焼けたくないUVパーカー」ポイント軽量でコンパクトに折りたためるため、持ち運びに便利です。紫外線を90％以上カットする高い機能性を備えた、これからの外出シーンにぴったりのアイテムです。・日常に馴染むフェミニンなデザイン「ROPÉ PICNIC」らしいフェミニンなペプラムシルエットを採用。より、日常にも取り入れやすい洗練されたデザインに仕上げました。・スタイルアップを叶える別注シルエット別注商品では、着丈を70cmへ変更。ふんわり広がるシルエットが腰回りからヒップまでしっかりカバーし、安心感のある丈に仕上げています。■商品概要商品名：絶対焼けたくないUVパーカー品番：GII36040価格：￥3,993（税込）サイズ：フリー■機能性ファッションブランド「Yoki（ヨキ）」について「快適さも、自分らしさも、ゆずれない。」「Yoki」は、日常を快適に、自分らしく過ごしたい女性のために生まれたブランドです。機能性ファッションアイテムの中に、すすんで着たいと思えるものがないという開発者の思いから、“わがまま女子”の視点で「こんなアイテムが欲しかった！」と思える、デザイン性と機能性を兼ね備えたアイテムを提案します。■ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）について“Life is a picnic”好きな服を着た日、わたしはちょっぴり大胆になる。あの場所にいってみようかな。あのひとを誘ってみようかな。好きな服を着た日、わたしはちょっぴり前に進んでいるのかもしれません。さあ、好きな服を着て、ピクニックのようにワクワクする、かわいい毎日を。「ちゃんと+かわいい」服たちが、女の子の毎日をちょっぴり後押しします。公式Instagram：@ropepicnic_official/■取り扱い店舗「ROPÉ PICNIC」店舗 ：https://www.junonline.jp/rope-picnic/shop/オンラインストア ：https://www.junonline.jp/rope-picnic/■「ROPÉ PICNIC」詳細ブランドサイト https://www.ropepicnic.com/Instagram https://www.instagram.com/ropepicnic_official/X https://twitter.com/RopePicnicFacebook https://www.facebook.com/ropepicnic2000/■クロスプラス 会社概要会社名：クロスプラス株式会社代表者：山本大寛所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13URL ：https://www.crossplus.co.jpクロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。