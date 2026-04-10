¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
µþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥ÈÆÃÊÌ»Üºö¡Ö±ýÉü±¿ÄÂ£±£°£°¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò£´·î£±£¶Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Áµþ²¦Àþ¤Ç°ÜÆ°¡õ»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ Â¿ËàÆîÂçÂô¤Ç¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Çµþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ë¡ª¡Á
¢ã¥Ý¥¹¥¿¡¼¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë¢ä
¡¡µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÔÂ¼ ÃÒ»Ë¡¢°Ê²¼¡Öµþ²¦ÅÅÅ´¡×¡Ë¤Ï¡¢£´·î£±£¶Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é£¶·î£³£°Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Å´Æ»¾è¼Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öµþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ÎÂç¿Í²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö±ýÉü±¿ÄÂ£±£°£°¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬µþ²¦±èÀþ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤ò´Þ¤á¤¿±èÀþ¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ Â¿ËàÆîÂçÂô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ºÇ´ó¤ê±Ø¤Ç¤¢¤ëÆîÂçÂô±Ø¤Ëµþ²¦Àþ¤Ç¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ Â¿ËàÆîÂçÂô¤Ç£´¡¤£°£°£°±ßÊ¬¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Çµþ²¦Àþ¡¦°æ¤ÎÆ¬Àþ¤Î±ýÉüÊ¬±¿ÄÂÁêÅö¤Îµþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Ô¸µ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡µþ²¦ÅÅÅ´¤Ï¡¢º£¸å¤âµþ²¦±èÀþ»ÜÀß¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢±èÀþÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤ª¤è¤Ó°ÜÆ°¼ûÍ×¤ÎÁÏ½Ð¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡£´·î£±£¶Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é£¶·î£³£°Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¡¢µþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÂç¿Í²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ Â¿ËàÆîÂçÂô¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤Ç¤¢¤ëÆîÂçÂô±Ø¤Þ¤Çµþ²¦Àþ¤òÍøÍÑ¤·¡¢ËÜ»ÜÀß¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Çµþ²¦Àþ¡¦°æ¤ÎÆ¬Àþ¤Î±ýÉüÊ¬±¿ÄÂÁêÅö¤Îµþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Ô¸µ¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡£
¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ëµþ²¦±èÀþ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤ò´Þ¤á¤¿±èÀþ¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
£º£¸å¤â±èÀþ»ÜÀß¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢±èÀþÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤ª¤è¤Ó°ÜÆ°¼ûÍ×¤ÎÁÏ½Ð¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
£±¡¥¡Ö±ýÉü±¿ÄÂ£±£°£°¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë³µ¡¡¡¡Í×
ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¡¢µþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÂç¿Í²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÆîÂçÂô±Ø¤Þ¤Çµþ²¦Àþ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ Â¿ËàÆîÂçÂô¤Ç°ìÄê¶â³Û°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ëµþ²¦Àþ¡¦°æ¤ÎÆ¬Àþ¤Î±ýÉüÊ¬±¿ÄÂÁêÅö¤Îµþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Ô¸µ¤¹¤ë¡£
¡Ê£²¡Ë¼Â»Ü´ü´Ö
£´·î£±£¶Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á£¶·î£³£°Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢¨µþ²¦Àþ¤Î¤´ÍøÍÑ¤È»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ Â¿ËàÆîÂçÂô¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÏÆ±Æü¤ÎÍøÍÑ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê£³¡ËÂÐ¾Ý¼Ô
µþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¿Í²ñ°÷¤Î¤¦¤Á¡¢»öÁ°¤Ëµþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿£Ð£Á£Ó£Í£Ï¤Çµþ²¦Àþ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÆîÂçÂô±Ø¤ò½Ð¾ì¤·¡¢Æ±Æü¤Ë»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ Â¿ËàÆîÂçÂô¤Ç£´¡¤£°£°£°±ß°Ê¾å¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¡£
¡Ê£´¡ËÉÕÍ¿ÊýË¡
¡»öÁ°¤Ëµþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿£Ð£Á£Ó£Í£Ï¤Çµþ²¦Àþ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢ÆîÂçÂô±Ø¤Þ¤Ç¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¯¡£
¢ÆîÂçÂô±Ø¤Ë¤Æ¡¢¾è¼ÖÍøÍÑÌÀºÙ¡ÊÍúÎò¡Ë¤ò°õºþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£
£»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ Â¿ËàÆîÂçÂô¤Ë¤Æ£´¡¤£°£°£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡¦¹ç»»²Ä¡Ë°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤Êª¡¦¤ª¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¡£
¤¾è¼ÖÍøÍÑÌÀºÙ¤ÈÅöÆü¤Î¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¥ì¥·¡¼¥È¤ò¡¢»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ Â¿ËàÆîÂçÂô£Á³¹¶è£±£Æ¡ÖÁí¹ç°ÆÆâ½ê¡×¤Þ¤Ç¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¡£
¢¨¼õÉÕ»þ´Ö¡§£±£°»þ£°£°Ê¬¡Á£²£°»þ£°£°Ê¬
¢¨ÂÐ¾Ý¥ì¥·¡¼¥È¤Ï»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ Â¿ËàÆîÂçÂôÆâ¤ÎÁ´Å¹ÊÞ¡£¡ÊÃó¼Ö¾ì¡¢°ìÉôºÅ»öÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë
¥¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤´²óÅú¤¤¤¿¤À¤¡¢µþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¡£
¢¨¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤ÎÂÐ¾Ý¶è´Ö¤Ï¡¢¾è¼ÖÍøÍÑÌÀºÙ¡ÊÍúÎò¡ËÈ¯¹Ô»þ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿ÅöÆüºÇ¿·¤ÎÆîÂçÂô±Ø½Ð¾ì¤òÈ¼¤¦¶è´Ö¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¾åµÆîÂçÂô±Ø½Ð¾ì¤òÈ¼¤¦¶è´Ö¤Ç±ýÉüÍøÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤Ê¤·¡¢ÉüÏ©¤ÇÊÌ¥ë¡¼¥È¤ò¤´ÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤âº¹³ÛÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÉÕÍ¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢ã¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÆ°¤¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë¢ä
¡Ê£µ¡Ë¤½¤ÎÂ¾
¡¦»öÁ°¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿£Ð£Á£Ó£Í£Ï¤Ç¼«Æ°²þ»¥µ¡¤«¤éÆþ½Ð¾ì¤·¤¿¾è¼Ö¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ë²è¾è¼Ö·ô¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤äÄê´ü·ô¶è´ÖÆâ¤Î¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¡¢Äê´ü·ô¶è´Ö³°¤«¤é¾è¼Ö¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤âÆîÂçÂô±Ø¤¬Äê´ü·ô¶è´ÖÆâ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤Ï£±¿Í¤Ë¤Ä¤£±Æü£±²ó¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Ï¾è¼ÖÆü¤«¤é£³Æü¸å¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£
¡¦Â¾¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤Î¥ì¥·¡¼¥È¤ÎÊ»ÍÑ¤ÏÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñ¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Î´Ô¸µ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦µþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿»þ¡¢´ÊÃ±¤Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ø¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
µþ²¦¤ªµÒ¤µ¤Þ¥»¥ó¥¿¡¼ ¡¡£Ô£Å£Ì. £°£³¡Ý£³£³£²£µ¡Ý£¶£¶£´£´¡Ê£¹¡§£°£°¡Á£±£¸¡§£°£°¡Ë
¡Ú»²¹Í£±¡Ûµþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µþ²¦¥¢¥×¥êÆâ¤Îµþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ²ñ°÷ÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤·¤¿£Ð£Á£Ó£Í£Ï¤ÇÅö¼ÒÀþ¤ò¤´¾è¼Ö¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¾è¼Ö¶è´Ö¤ä²ó¿ô¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢£±²ó¤Î¤´¾è¼Ö¤´¤È¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡ÊÄê´ü¶è´Ö¤Ï½ü¤¯¡Ë¡£Âç¿Í²ñ°÷¤Ï¡¢¤´ÍøÍÑ±¿ÄÂ¤Î£µ¡óÊ¬¤Î¡Öµþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò¡¢¾®»ù²ñ°÷¤Ï¡¢¤´ÍøÍÑ±¿ÄÂ¤Î£µ£°¡óÊ¬¤Î¡Öµþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò¤¤¤º¤ì¤â¾è¼ÖÆü¤ÎºÇÃ»£³Æü¸å¤ËÉÕÍ¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾è¼Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿¡Öµþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ï¡¢µþ²¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¸ò´¹¡¢£Ð£Á£Ó£Í£Ï¤Ë¥Á¥ã¡¼¥¸¡¢µþ²¦£Î£Å£Ï£Â£Á£Î£Ë¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£Õ£Ò£Ì¡§https://www.keio.co.jp/keiotrainpoint/index.html
¢¨£Ð£Á£Ó£Í£Ï¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥¹¥â¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨µþ²¦£Î£Å£Ï£Â£Á£Î£Ë¤Ïµþ²¦¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¥¯¥é¥Ö¤¬½»¿®£Ó£Â£É¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î¶ä¹ÔÂåÍý¶È¼Ô¤È¤·¤Æ·ÀÌóÄù·ë¤ÎÇÞ²ð¤ò¹Ô¤¦¶ä¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ú»²¹Í£²¡Û±èÀþ¤Î¤ª¤Ç¤«¤±Àè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µþ²¦ÅÅÅ´¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢µþ²¦±èÀþ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ä¥¨¥ê¥¢¾Ò²ð¤Ê¤É¡¢¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï°Ê²¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µþ²¦ÅÅÅ´±èÀþ¾ðÊó»ï¡§https://www.keio.co.jp/press/
µþ²¦ÅÅÅ´¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È°ìÍ÷¡§https://www.keio.co.jp/contact/socialmedia/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û¡¡µþ²¦ÅÅÅ´ ¹ÊóÉô TEL.£°£´£²¡Ý£³£³£·¡Ý£³£±£°£¶¡¡Mail¡§koho.pub@keio.co.jp
¢ã¥Ý¥¹¥¿¡¼¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë¢ä
¡¡µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÔÂ¼ ÃÒ»Ë¡¢°Ê²¼¡Öµþ²¦ÅÅÅ´¡×¡Ë¤Ï¡¢£´·î£±£¶Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é£¶·î£³£°Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Å´Æ»¾è¼Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öµþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ÎÂç¿Í²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö±ýÉü±¿ÄÂ£±£°£°¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ Â¿ËàÆîÂçÂô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ºÇ´ó¤ê±Ø¤Ç¤¢¤ëÆîÂçÂô±Ø¤Ëµþ²¦Àþ¤Ç¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ Â¿ËàÆîÂçÂô¤Ç£´¡¤£°£°£°±ßÊ¬¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Çµþ²¦Àþ¡¦°æ¤ÎÆ¬Àþ¤Î±ýÉüÊ¬±¿ÄÂÁêÅö¤Îµþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Ô¸µ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡µþ²¦ÅÅÅ´¤Ï¡¢º£¸å¤âµþ²¦±èÀþ»ÜÀß¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢±èÀþÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤ª¤è¤Ó°ÜÆ°¼ûÍ×¤ÎÁÏ½Ð¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡£´·î£±£¶Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é£¶·î£³£°Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¡¢µþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÂç¿Í²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ Â¿ËàÆîÂçÂô¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤Ç¤¢¤ëÆîÂçÂô±Ø¤Þ¤Çµþ²¦Àþ¤òÍøÍÑ¤·¡¢ËÜ»ÜÀß¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Çµþ²¦Àþ¡¦°æ¤ÎÆ¬Àþ¤Î±ýÉüÊ¬±¿ÄÂÁêÅö¤Îµþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Ô¸µ¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡£
¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ëµþ²¦±èÀþ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤ò´Þ¤á¤¿±èÀþ¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
£º£¸å¤â±èÀþ»ÜÀß¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢±èÀþÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤ª¤è¤Ó°ÜÆ°¼ûÍ×¤ÎÁÏ½Ð¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
£±¡¥¡Ö±ýÉü±¿ÄÂ£±£°£°¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë³µ¡¡¡¡Í×
ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¡¢µþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÂç¿Í²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÆîÂçÂô±Ø¤Þ¤Çµþ²¦Àþ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ Â¿ËàÆîÂçÂô¤Ç°ìÄê¶â³Û°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ëµþ²¦Àþ¡¦°æ¤ÎÆ¬Àþ¤Î±ýÉüÊ¬±¿ÄÂÁêÅö¤Îµþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Ô¸µ¤¹¤ë¡£
¡Ê£²¡Ë¼Â»Ü´ü´Ö
£´·î£±£¶Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á£¶·î£³£°Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢¨µþ²¦Àþ¤Î¤´ÍøÍÑ¤È»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ Â¿ËàÆîÂçÂô¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÏÆ±Æü¤ÎÍøÍÑ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê£³¡ËÂÐ¾Ý¼Ô
µþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¿Í²ñ°÷¤Î¤¦¤Á¡¢»öÁ°¤Ëµþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿£Ð£Á£Ó£Í£Ï¤Çµþ²¦Àþ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÆîÂçÂô±Ø¤ò½Ð¾ì¤·¡¢Æ±Æü¤Ë»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ Â¿ËàÆîÂçÂô¤Ç£´¡¤£°£°£°±ß°Ê¾å¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¡£
¡Ê£´¡ËÉÕÍ¿ÊýË¡
¡»öÁ°¤Ëµþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿£Ð£Á£Ó£Í£Ï¤Çµþ²¦Àþ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢ÆîÂçÂô±Ø¤Þ¤Ç¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¯¡£
¢ÆîÂçÂô±Ø¤Ë¤Æ¡¢¾è¼ÖÍøÍÑÌÀºÙ¡ÊÍúÎò¡Ë¤ò°õºþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£
£»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ Â¿ËàÆîÂçÂô¤Ë¤Æ£´¡¤£°£°£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡¦¹ç»»²Ä¡Ë°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤Êª¡¦¤ª¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¡£
¤¾è¼ÖÍøÍÑÌÀºÙ¤ÈÅöÆü¤Î¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¥ì¥·¡¼¥È¤ò¡¢»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ Â¿ËàÆîÂçÂô£Á³¹¶è£±£Æ¡ÖÁí¹ç°ÆÆâ½ê¡×¤Þ¤Ç¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¡£
¢¨¼õÉÕ»þ´Ö¡§£±£°»þ£°£°Ê¬¡Á£²£°»þ£°£°Ê¬
¢¨ÂÐ¾Ý¥ì¥·¡¼¥È¤Ï»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ Â¿ËàÆîÂçÂôÆâ¤ÎÁ´Å¹ÊÞ¡£¡ÊÃó¼Ö¾ì¡¢°ìÉôºÅ»öÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë
¥¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤´²óÅú¤¤¤¿¤À¤¡¢µþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¡£
¢¨¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤ÎÂÐ¾Ý¶è´Ö¤Ï¡¢¾è¼ÖÍøÍÑÌÀºÙ¡ÊÍúÎò¡ËÈ¯¹Ô»þ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿ÅöÆüºÇ¿·¤ÎÆîÂçÂô±Ø½Ð¾ì¤òÈ¼¤¦¶è´Ö¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¾åµÆîÂçÂô±Ø½Ð¾ì¤òÈ¼¤¦¶è´Ö¤Ç±ýÉüÍøÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤Ê¤·¡¢ÉüÏ©¤ÇÊÌ¥ë¡¼¥È¤ò¤´ÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤âº¹³ÛÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÉÕÍ¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢ã¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÆ°¤¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë¢ä
¡Ê£µ¡Ë¤½¤ÎÂ¾
¡¦»öÁ°¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿£Ð£Á£Ó£Í£Ï¤Ç¼«Æ°²þ»¥µ¡¤«¤éÆþ½Ð¾ì¤·¤¿¾è¼Ö¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ë²è¾è¼Ö·ô¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤äÄê´ü·ô¶è´ÖÆâ¤Î¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¡¢Äê´ü·ô¶è´Ö³°¤«¤é¾è¼Ö¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤âÆîÂçÂô±Ø¤¬Äê´ü·ô¶è´ÖÆâ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤Ï£±¿Í¤Ë¤Ä¤£±Æü£±²ó¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Ï¾è¼ÖÆü¤«¤é£³Æü¸å¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£
¡¦Â¾¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤Î¥ì¥·¡¼¥È¤ÎÊ»ÍÑ¤ÏÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñ¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Î´Ô¸µ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦µþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿»þ¡¢´ÊÃ±¤Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ø¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
µþ²¦¤ªµÒ¤µ¤Þ¥»¥ó¥¿¡¼ ¡¡£Ô£Å£Ì. £°£³¡Ý£³£³£²£µ¡Ý£¶£¶£´£´¡Ê£¹¡§£°£°¡Á£±£¸¡§£°£°¡Ë
¡Ú»²¹Í£±¡Ûµþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µþ²¦¥¢¥×¥êÆâ¤Îµþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ²ñ°÷ÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤·¤¿£Ð£Á£Ó£Í£Ï¤ÇÅö¼ÒÀþ¤ò¤´¾è¼Ö¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¾è¼Ö¶è´Ö¤ä²ó¿ô¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢£±²ó¤Î¤´¾è¼Ö¤´¤È¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡ÊÄê´ü¶è´Ö¤Ï½ü¤¯¡Ë¡£Âç¿Í²ñ°÷¤Ï¡¢¤´ÍøÍÑ±¿ÄÂ¤Î£µ¡óÊ¬¤Î¡Öµþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò¡¢¾®»ù²ñ°÷¤Ï¡¢¤´ÍøÍÑ±¿ÄÂ¤Î£µ£°¡óÊ¬¤Î¡Öµþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò¤¤¤º¤ì¤â¾è¼ÖÆü¤ÎºÇÃ»£³Æü¸å¤ËÉÕÍ¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾è¼Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿¡Öµþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ï¡¢µþ²¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¸ò´¹¡¢£Ð£Á£Ó£Í£Ï¤Ë¥Á¥ã¡¼¥¸¡¢µþ²¦£Î£Å£Ï£Â£Á£Î£Ë¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£Õ£Ò£Ì¡§https://www.keio.co.jp/keiotrainpoint/index.html
¢¨£Ð£Á£Ó£Í£Ï¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥¹¥â¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨µþ²¦£Î£Å£Ï£Â£Á£Î£Ë¤Ïµþ²¦¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¥¯¥é¥Ö¤¬½»¿®£Ó£Â£É¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î¶ä¹ÔÂåÍý¶È¼Ô¤È¤·¤Æ·ÀÌóÄù·ë¤ÎÇÞ²ð¤ò¹Ô¤¦¶ä¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ú»²¹Í£²¡Û±èÀþ¤Î¤ª¤Ç¤«¤±Àè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µþ²¦ÅÅÅ´¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢µþ²¦±èÀþ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ä¥¨¥ê¥¢¾Ò²ð¤Ê¤É¡¢¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï°Ê²¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µþ²¦ÅÅÅ´±èÀþ¾ðÊó»ï¡§https://www.keio.co.jp/press/
µþ²¦ÅÅÅ´¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È°ìÍ÷¡§https://www.keio.co.jp/contact/socialmedia/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û¡¡µþ²¦ÅÅÅ´ ¹ÊóÉô TEL.£°£´£²¡Ý£³£³£·¡Ý£³£±£°£¶¡¡Mail¡§koho.pub@keio.co.jp