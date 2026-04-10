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住信SBIネット銀行、一般財団法人舞台芸術センター・劇団四季主催 児童招待公演「こころの劇場」に協賛
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、一般財団法人舞台芸術センター（東京都港区、代表理事：喜田 哲弘、以下「舞台芸術センター」）、劇団四季（神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員：吉田 智誉樹、以下「劇団四季」）が主催する児童招待公演「こころの劇場」の趣旨に賛同し、2026年度の公演に協賛することをお知らせいたします。
住信SBIネット銀行は、金融サービスを通じて人々のくらしや社会の発展を支える公共性の高い金融機関として、社会への貢献を重視し、次世代を担う子ども・若者への金融経済教育支援に取り組んでまいりました。
このたび、その取り組みの一環として、「こころの劇場」における石川県、岩手県、鹿児島県で開催される各公演に協賛することといたしました。本協賛は、自然災害等によりさまざまな影響を受けてきた地域を含め、多様な環境にある子どもたちに対し、文化・芸術を通じて心に寄り添い、前向きな気持ちや未来への希望を育む機会を提供したいとの考えに基づくものです。
「こころの劇場」について
「こころの劇場」は、劇団四季のファミリーミュージカルに、全国の子どもたちを無料で招待し、演劇の感動を届けるプロジェクトです。「生命の大切さ」「人を思いやる心」「信じあう喜び」など、生きていくうえで大切なことを、舞台を通じて伝え、子どもたちの豊かな感性や想像力を育み、未来への希望につながる体験を提供しています。
概要：
2008年の開始以来、全国の子どもたちを対象に学校単位で劇場に招待し、舞台芸術の感動を届け
ています。
2026年度は、全国135都市で約370回の公演を行い、約45万人の児童の招待を予定しています。
主催：一般財団法人 舞台芸術センター / 劇団四季
後援：文化庁
2026年度「こころの劇場」上演予定作品
『はじまりの樹の神話〜こそあどの森の物語〜』
『カモメに飛ぶことを教えた猫』
『王様の耳はロバの耳』
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと、最先端のテクノロジーを活用した金融サービスの提供とともに、次世代を担う子どもたちや地域社会に寄り添った社会貢献活動を通じて、豊かさが循環する社会の実現に貢献してまいります。
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp
住信SBIネット銀行は、金融サービスを通じて人々のくらしや社会の発展を支える公共性の高い金融機関として、社会への貢献を重視し、次世代を担う子ども・若者への金融経済教育支援に取り組んでまいりました。
このたび、その取り組みの一環として、「こころの劇場」における石川県、岩手県、鹿児島県で開催される各公演に協賛することといたしました。本協賛は、自然災害等によりさまざまな影響を受けてきた地域を含め、多様な環境にある子どもたちに対し、文化・芸術を通じて心に寄り添い、前向きな気持ちや未来への希望を育む機会を提供したいとの考えに基づくものです。
「こころの劇場」について
「こころの劇場」は、劇団四季のファミリーミュージカルに、全国の子どもたちを無料で招待し、演劇の感動を届けるプロジェクトです。「生命の大切さ」「人を思いやる心」「信じあう喜び」など、生きていくうえで大切なことを、舞台を通じて伝え、子どもたちの豊かな感性や想像力を育み、未来への希望につながる体験を提供しています。
概要：
2008年の開始以来、全国の子どもたちを対象に学校単位で劇場に招待し、舞台芸術の感動を届け
ています。
2026年度は、全国135都市で約370回の公演を行い、約45万人の児童の招待を予定しています。
主催：一般財団法人 舞台芸術センター / 劇団四季
後援：文化庁
2026年度「こころの劇場」上演予定作品
『はじまりの樹の神話〜こそあどの森の物語〜』
『カモメに飛ぶことを教えた猫』
『王様の耳はロバの耳』
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと、最先端のテクノロジーを活用した金融サービスの提供とともに、次世代を担う子どもたちや地域社会に寄り添った社会貢献活動を通じて、豊かさが循環する社会の実現に貢献してまいります。
以上
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp