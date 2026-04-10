GIGABYTE、Core 7 240HとRTX 50シリーズを搭載した大画面18.0型AIゲーミングノートPC「GAMING A18 PRO」2モデル発売
2026年4月10日 - GIGABYTE Technology Co., Ltd. 台湾・新北市 - コンピュータテクノロジーで世界をリードするGIGABYTE Technologyは、CPUにIntel Core 7 240Hプロセッサ、GPUにNVIDIA GeForce RTX 50シリーズ Laptop GPUを搭載し、18.0型の大画面液晶ディスプレイを採用したAIゲーミングノートPC「GAMING A18 PROシリーズ」2製品をGIGABYTEノートPC取扱店を通して4月11日より販売を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346302/images/bodyimage1】
今回発売のGAMING A18 PROシリーズは、CPUに開発コードネームRaptor Lakeで知られる10コア/16スレッドのIntel Core 7 240Hプロセッサを採用しています。6基のPerformanceコア（ベースクロック2.5GHz、Turbo Boost時最大5.2GHz）と4基のEfficientコア（ベースクロック1.8GHz、Turbo Boost時最大4GHz）の10コアを搭載し、96ユニットのIntel Graphicsを統合。すぐれたマルチタスク処理性能と低負荷時の省電力化を両立しています。
加えて、ディスクリートGPUとして、AI性能を大幅に強化するとともに3Dグラフィックス処理にもAIを活用することで高速化を果たした、最新Blackwellアーキテクチャ採用のNVIDIA GeForce RTX 50シリーズを搭載しました。上位モデルの「GAMING A18 PRO DYJG3JPBC4JH」は、NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPUを採用。7680基のCUDAコアと16GBのGDDR7メモリを搭載し、最大115W TGP動作を可能にすることで1334 AI TOPSのAI性能を実現しています。下位モデルの「GAMING A18 PRO DXJG3JPBC4JH」は、NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUを採用。5888基のCUDAコアと12GBのGDDR7メモリを搭載し、最大115W TGP動作を可能にすることで992 AI TOPSのAI性能を実現しています。また、ディスクリートGPUの性能をフルに引き出せるようにするMUXスイッチテクノロジーも搭載しており、より応答性にすぐれたゲームプレイができるようになります。
ディスプレイには、リフレッシュレート165Hz、応答速度3ms、輝度300nit、DCI-P3 100％の18.0型WQXGA液晶パネル（画面解像度2560×1600ピクセル、アスペクト比16:10）を採用しました。Pantone色校正とTÜV Rheinland認証を取得。四辺をスリムベゼル化し、画面対ボディ比は90％を実現しています。ディスプレイは180度まで開閉可能となっており、会議や旅行などさまざまなシーンにフィットします。
GIGABYTE独自の冷却技術WINDFORCEは、6本のヒートパイプと134枚ブレードの薄型フロストファンをデュアル構成で搭載し、さらに2つの吸気、4つの排気エアチャネルを立体的に配置して冷却効率を高めた3D VortXなどの新技術を採用することで、最大熱電力130Wに対応した「WINDFORCE Infinity EX」に進化しました。エアフローを最大限に活かした設計となっており、薄型筐体でも十分な冷却性能を実現しています。また、AIクーリング機能により、負荷が低いときは0dBの静音環境を実現します。
ネットワーク機能としては、1Gbps有線接続を実現するギガビットLANチップを搭載するとともに、Intel WirelessモジュールによるWi-Fi 6E無線接続に対応し、安定したネットワーク接続を支援します。キーボードには、しっかりした打鍵フィードバックのある静音仕様の単色RGBバックライトキーボード（英語配列）を採用しています。サウンド機能としては、Dolbyの最新3D空間オーディオ技術Dolby Atmosに対応し、没入感にすぐれたサラウンドオーディオ体験を実現します。また、USB PD 3.0充電をサポートし、旅行や出張などの際の持ち運びにとても便利な製品となっています。USB PD 3.0充電を使えば、約30分でバッテリーを50％の状態まで急速充電することが可能です。
システム管理アプリケーションとして、GIGABYTE独自のAIエージェント「GiMATE」を搭載しています。先進的なLLM（大規模言語モデル）を利用し、ホットキーを押すことで音声認識による操作を実現する「Press and Speak」機能を統合しており、より自然で直感的なノートPCの操作を可能にします。また、AIを活用したオーバークロック性能の最適化を行なう「AIブーストII」や用途に応じて最適なエネルギー効率を実現する電源管理機能の「AIパワーギアII」、環境に応じて音響を調整する「AIオーディオ」とノイズキャンセリング機能を最適化する「AIボイス」、PC本体の温度をモニタリングしファンを制御する「スマート・クーリング」、覗き見検知などの「AIプライバシー」といった機能を統合し、ゲームやビデオ会議などのシナリオごとに最高のユーザー体験をもたらします。
GAMING A18 PROシリーズ2製品の主な仕様と市場想定価格は以下のとおりです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346302/images/bodyimage2】
製品の詳細につきましては、製品情報ページをご参照ください。
【製品情報】
GIGABYTE GAMING A18 PRO GA8J
https://www.gigabyte.com/jp/Laptop/GIGABYTE-GAMING-A18-PRO-GA8J
□お客さまからのお問い合わせ先
GIGABYTEアフターサポートセンター
E-mail： gigabyte_support_jp@gigabyte.jp
電話番号： 050-3381-5092
対応時間： 9：30～18：00（土日祝除く）
URL： https://www.aorus.com/ja-jp
X公式アカウント： @AORUS_JP
GIGABYTE Technologyについて
PC業界の世界的リーダーであるGIGABYTEは、「Upgrade Your Life（生活を向上させる）」という目標のもと、多彩な製品ラインナップを提供しています。コンシューマ向け、ビジネス向け、ゲーム用途、クラウドシステムなど幅広い分野における専門知識を持つGIGABYTEは、常に研究と革新を通じてユーザーのニーズに応え続けています。受領歴のあるマザーボード、グラフィックカード、ラップトップ、ミニPC、およびその他のPCコンポーネントやアクセサリで知られるGIGABYTEは、特許技術であるDualBIOSおよびUltra DurableテクノロジーによってPC業界に革命をもたらしました。 PCテクノロジーのエキスパートであるGIGABYTEは、5G時代の理想的なインフラストラクチャを構築するため、AIおよびAloTアプリケーションを統合したハードウェアとソフトウェアソリューションにより、ビジネスサーバーとクラウドシステムの分野をさらに拡大する準備を進めています。
配信元企業：GIGABYTE Technology Co., Ltd.
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加えて、ディスクリートGPUとして、AI性能を大幅に強化するとともに3Dグラフィックス処理にもAIを活用することで高速化を果たした、最新Blackwellアーキテクチャ採用のNVIDIA GeForce RTX 50シリーズを搭載しました。上位モデルの「GAMING A18 PRO DYJG3JPBC4JH」は、NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPUを採用。7680基のCUDAコアと16GBのGDDR7メモリを搭載し、最大115W TGP動作を可能にすることで1334 AI TOPSのAI性能を実現しています。下位モデルの「GAMING A18 PRO DXJG3JPBC4JH」は、NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUを採用。5888基のCUDAコアと12GBのGDDR7メモリを搭載し、最大115W TGP動作を可能にすることで992 AI TOPSのAI性能を実現しています。また、ディスクリートGPUの性能をフルに引き出せるようにするMUXスイッチテクノロジーも搭載しており、より応答性にすぐれたゲームプレイができるようになります。
ディスプレイには、リフレッシュレート165Hz、応答速度3ms、輝度300nit、DCI-P3 100％の18.0型WQXGA液晶パネル（画面解像度2560×1600ピクセル、アスペクト比16:10）を採用しました。Pantone色校正とTÜV Rheinland認証を取得。四辺をスリムベゼル化し、画面対ボディ比は90％を実現しています。ディスプレイは180度まで開閉可能となっており、会議や旅行などさまざまなシーンにフィットします。
GIGABYTE独自の冷却技術WINDFORCEは、6本のヒートパイプと134枚ブレードの薄型フロストファンをデュアル構成で搭載し、さらに2つの吸気、4つの排気エアチャネルを立体的に配置して冷却効率を高めた3D VortXなどの新技術を採用することで、最大熱電力130Wに対応した「WINDFORCE Infinity EX」に進化しました。エアフローを最大限に活かした設計となっており、薄型筐体でも十分な冷却性能を実現しています。また、AIクーリング機能により、負荷が低いときは0dBの静音環境を実現します。
ネットワーク機能としては、1Gbps有線接続を実現するギガビットLANチップを搭載するとともに、Intel WirelessモジュールによるWi-Fi 6E無線接続に対応し、安定したネットワーク接続を支援します。キーボードには、しっかりした打鍵フィードバックのある静音仕様の単色RGBバックライトキーボード（英語配列）を採用しています。サウンド機能としては、Dolbyの最新3D空間オーディオ技術Dolby Atmosに対応し、没入感にすぐれたサラウンドオーディオ体験を実現します。また、USB PD 3.0充電をサポートし、旅行や出張などの際の持ち運びにとても便利な製品となっています。USB PD 3.0充電を使えば、約30分でバッテリーを50％の状態まで急速充電することが可能です。
システム管理アプリケーションとして、GIGABYTE独自のAIエージェント「GiMATE」を搭載しています。先進的なLLM（大規模言語モデル）を利用し、ホットキーを押すことで音声認識による操作を実現する「Press and Speak」機能を統合しており、より自然で直感的なノートPCの操作を可能にします。また、AIを活用したオーバークロック性能の最適化を行なう「AIブーストII」や用途に応じて最適なエネルギー効率を実現する電源管理機能の「AIパワーギアII」、環境に応じて音響を調整する「AIオーディオ」とノイズキャンセリング機能を最適化する「AIボイス」、PC本体の温度をモニタリングしファンを制御する「スマート・クーリング」、覗き見検知などの「AIプライバシー」といった機能を統合し、ゲームやビデオ会議などのシナリオごとに最高のユーザー体験をもたらします。
GAMING A18 PROシリーズ2製品の主な仕様と市場想定価格は以下のとおりです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346302/images/bodyimage2】
製品の詳細につきましては、製品情報ページをご参照ください。
【製品情報】
GIGABYTE GAMING A18 PRO GA8J
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□お客さまからのお問い合わせ先
GIGABYTEアフターサポートセンター
E-mail： gigabyte_support_jp@gigabyte.jp
電話番号： 050-3381-5092
対応時間： 9：30～18：00（土日祝除く）
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GIGABYTE Technologyについて
PC業界の世界的リーダーであるGIGABYTEは、「Upgrade Your Life（生活を向上させる）」という目標のもと、多彩な製品ラインナップを提供しています。コンシューマ向け、ビジネス向け、ゲーム用途、クラウドシステムなど幅広い分野における専門知識を持つGIGABYTEは、常に研究と革新を通じてユーザーのニーズに応え続けています。受領歴のあるマザーボード、グラフィックカード、ラップトップ、ミニPC、およびその他のPCコンポーネントやアクセサリで知られるGIGABYTEは、特許技術であるDualBIOSおよびUltra DurableテクノロジーによってPC業界に革命をもたらしました。 PCテクノロジーのエキスパートであるGIGABYTEは、5G時代の理想的なインフラストラクチャを構築するため、AIおよびAloTアプリケーションを統合したハードウェアとソフトウェアソリューションにより、ビジネスサーバーとクラウドシステムの分野をさらに拡大する準備を進めています。
配信元企業：GIGABYTE Technology Co., Ltd.
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