Roborock、「iFデザインアワード2026」にて「Saros 20」を含む5製品を受賞

ロボット掃除機やスティック掃除機を製造・開発するBeijing Roborock Technology Co.,Ltd.（本社：中国北京、社長：全剛）は、同社のフラッグシップモデル「Saros 20」や「Saros 20 Sonic」、ロボット芝刈り機である「RockNeo Q1」を含めた人気機種５製品が、iFインターナショナルフォーラムデザインが主催する、世界的に権威のある国際デザイン賞「iFデザインアワード2026」を受賞したことを発表します。

■Roborock初のローラーモップ搭載ロボット掃除機：「Qrevo Curv 2 Flow」 ■Roborock初のローラーモップ搭載ロボット掃除機：「Qrevo Curv 2 Flow」

Roborock初のローラーモップ搭載ロボット掃除機「Qrevo Curv 2 Flow」も受賞しました。本モデルは、最大220回転/分※3の高速回転と15Nの圧力で汚れを効率的に除去するワイドローラーモップを搭載することで、モップの性能を大幅に向上させました。また、掃除中にモップを自動洗浄できる「SpiraFlow™」や、壁際までモップを伸ばして掃除を行う「Edge-Adaptive capabilities（エッジアダプティブ機能）」を搭載することで、あらゆる掃除シーンで高いパワーと精度を実現します。