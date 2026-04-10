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セブン銀行 設立25周年
〜パーパスの実現を目指し、新たな挑戦の旅路へ〜
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、2026年4月10日（金）に設立25周年を迎えました。2001年4月10日、日本で初めての小売業発の銀行として出発し、常識を超える挑戦によって革新的なサービスを生みだしてきました。現在、全国28,000台以上のＡＴＭプラットフォームは社会に不可欠なインフラとして定着しています。時代によって多様化するお客さまニーズに迅速に対応することで、年間11億件にのぼるお取引きを通じて、お客さまの日常に寄り添う身近な存在に成長することができました。これまで四半世紀にわたり、セブン銀行を支えてくださったお客さま、お取引先さま、株主・投資家の皆さまをはじめ、すべてのステークホルダーに心より感謝申し上げます。
この25周年の「感謝」を形にし、次なる挑戦へ向かう「出発点」と位置づけ、年間を通じて記念施策を展開いたします。
■25周年スローガン：「SEVEN BANK NEXT JOURNEY〜つながる想い、広がる未来。〜」
このスローガンには、設立メンバーから受け継いできた「お客さまへの想い」と、これまでの25年で培った経験と常に挑戦し続けるDNAを次世代へ継承し、さらに大きな成長を目指すという強い決意を込めています。セブン銀行は、設立20年の節目に制定したパーパス “お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”の実現を目指し、これからも「未来に向けた挑戦」を加速させてまいります。
■25周年記念ロゴ
社員投票で決定したロゴは、設立から25年、セブン銀行の“顔”としてお客さまや社会とつながり続けてきたＡＴＭを主役に据えました。現在、日本全国に約28,000台設置している第4世代ＡＴＭをモチーフに取り入れ、これまでの感謝と、テクノロジーで未来を切り拓く期待感をデザインに昇華させています。
■25周年特設サイト（https://www.sevenbank.co.jp/corp/25th-anniversary/）
これまでの軌跡と未来への展望を、ステークホルダーの皆さまに深く知っていただくための特設サイトを本日公開いたしました。
主なコンテンツ
・セブン銀行の歩み：設立から現在までの挑戦を辿るビジュアル年表
・記念STORY：代表取締役社長 松橋とベテラン社員が、これまで受け継がれてきたDNAと未来への挑戦を語るインタビュー
・ドキュメンタリームービー：創業時からの経営者たちによる当時のエピソードや心境、未来へのメッセージ
※コンテンツは今後、順次追加・公開予定です。
■公式Xキャンペーン
これまで支えていただいたお客さまへの25年分の感謝を込めて、4月17日（金）〜4月30日（木）に、公式Xキャンペーンを実施します。期間中に応募条件を満たした方の中から、抽選でセブン銀行ＡＴＭテンキーと同じ押し心地の東プレ製「REALFORCE」R4Keyboard/R4HA2オリジナルデザインキーボードとオリジナルキーストラップのセットを5名様、オリジナルキーストラップとセブン銀行ＡＴＭ風ミニチュアストラップのセットを20名様、合計25名様にプレゼントいたします。
セブン銀行は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、すべての社員とともに常識を超えた挑戦と革新を続けてまいります。
次なる旅路 「SEVEN BANK NEXT JOURNEY」 に、どうぞご期待ください。
以 上
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
25周年特設サイト
https://www.sevenbank.co.jp/corp/25th-anniversary/
セブン銀行公式X
https://x.com/7BankOfficial
東プレ製「REALFORCE」R4 Keyboard / R4HA21の詳細
https://www.realforce.co.jp/products/R4HA21/
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、2026年4月10日（金）に設立25周年を迎えました。2001年4月10日、日本で初めての小売業発の銀行として出発し、常識を超える挑戦によって革新的なサービスを生みだしてきました。現在、全国28,000台以上のＡＴＭプラットフォームは社会に不可欠なインフラとして定着しています。時代によって多様化するお客さまニーズに迅速に対応することで、年間11億件にのぼるお取引きを通じて、お客さまの日常に寄り添う身近な存在に成長することができました。これまで四半世紀にわたり、セブン銀行を支えてくださったお客さま、お取引先さま、株主・投資家の皆さまをはじめ、すべてのステークホルダーに心より感謝申し上げます。
■25周年スローガン：「SEVEN BANK NEXT JOURNEY〜つながる想い、広がる未来。〜」
このスローガンには、設立メンバーから受け継いできた「お客さまへの想い」と、これまでの25年で培った経験と常に挑戦し続けるDNAを次世代へ継承し、さらに大きな成長を目指すという強い決意を込めています。セブン銀行は、設立20年の節目に制定したパーパス “お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”の実現を目指し、これからも「未来に向けた挑戦」を加速させてまいります。
■25周年記念ロゴ
社員投票で決定したロゴは、設立から25年、セブン銀行の“顔”としてお客さまや社会とつながり続けてきたＡＴＭを主役に据えました。現在、日本全国に約28,000台設置している第4世代ＡＴＭをモチーフに取り入れ、これまでの感謝と、テクノロジーで未来を切り拓く期待感をデザインに昇華させています。
■25周年特設サイト（https://www.sevenbank.co.jp/corp/25th-anniversary/）
これまでの軌跡と未来への展望を、ステークホルダーの皆さまに深く知っていただくための特設サイトを本日公開いたしました。
主なコンテンツ
・セブン銀行の歩み：設立から現在までの挑戦を辿るビジュアル年表
・記念STORY：代表取締役社長 松橋とベテラン社員が、これまで受け継がれてきたDNAと未来への挑戦を語るインタビュー
・ドキュメンタリームービー：創業時からの経営者たちによる当時のエピソードや心境、未来へのメッセージ
※コンテンツは今後、順次追加・公開予定です。
■公式Xキャンペーン
これまで支えていただいたお客さまへの25年分の感謝を込めて、4月17日（金）〜4月30日（木）に、公式Xキャンペーンを実施します。期間中に応募条件を満たした方の中から、抽選でセブン銀行ＡＴＭテンキーと同じ押し心地の東プレ製「REALFORCE」R4Keyboard/R4HA2オリジナルデザインキーボードとオリジナルキーストラップのセットを5名様、オリジナルキーストラップとセブン銀行ＡＴＭ風ミニチュアストラップのセットを20名様、合計25名様にプレゼントいたします。
セブン銀行は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、すべての社員とともに常識を超えた挑戦と革新を続けてまいります。
次なる旅路 「SEVEN BANK NEXT JOURNEY」 に、どうぞご期待ください。
以 上
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
25周年特設サイト
https://www.sevenbank.co.jp/corp/25th-anniversary/
セブン銀行公式X
https://x.com/7BankOfficial
東プレ製「REALFORCE」R4 Keyboard / R4HA21の詳細
https://www.realforce.co.jp/products/R4HA21/