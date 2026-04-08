【銀座 蔦屋書店】パク・ソンオク 個展「Dear Today, Becoming Yesterday」を4月29日（水・祝）より開催。喪失の余韻を、反復する鉛筆の線で刻む。

【銀座 蔦屋書店】パク・ソンオク 個展「Dear Today, Becoming Yesterday」を4月29日（水・祝）より開催。喪失の余韻を、反復する鉛筆の線で刻む。